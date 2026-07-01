Shakira celebra a Copa do Mundo com uma série de looks esportivos e coloridos.

Shakira confirmou mais uma vez sua ligação duradoura com a Copa do Mundo da FIFA. A cantora e compositora colombiana celebrou o torneio de futebol em um vídeo animado compartilhado no Instagram. Nele, ela dança ao som de sua nova música enquanto exibe uma série de looks esportivos e coloridos inspirados nas seleções nacionais participantes. Isso, sem dúvida, lhe rendeu mais uma vez o apelido de "Rainha da Copa do Mundo".

Uma série de looks inspirados no futebol

Ao longo do vídeo, Shakira exibe uma variedade de looks inspirados no futebol. Ela aparece com um top cropped listrado em vermelho e branco combinado com uma saia plissada branca, com uma camisa azul amarrada na cintura e uma minissaia branca boca de sino, e com uma camisa de futebol branca curta e uma saia jeans patchwork. Todas essas são versões modernas do clássico look de torcedora de futebol, reinventadas com um toque fashion inegável.

Uma homenagem às seleções concorrentes.

Shakira também homenageia diversas seleções importantes na competição. Ela aparece vestindo uma camisa da Argentina, estilizada como um vestido curto, combinada com tênis plataforma, uma blusa amarela vibrante do Brasil e uma blusa azul-marinho com shorts jeans. Uma maneira divertida de celebrar as cores das principais seleções do torneio, ao mesmo tempo que demonstra seu próprio estilo.

Um vídeo ao ritmo de "Dai Dai"

Este vídeo viral tem como trilha sonora "Dai Dai", a colaboração de Shakira com Burna Boy, uma das músicas oficiais da Copa do Mundo da FIFA de 2026™. Com sua coreografia impecável, energia contagiante e maquiagem perfeita, Shakira demonstra todo o seu talento. O vídeo rapidamente conquistou milhões de curtidas, com fãs elogiando sua performance em massa.

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A "Rainha da Copa do Mundo"

Essa mais recente indicação confirma o status especial de Shakira. Há anos, ela está intimamente ligada à Copa do Mundo da FIFA, para a qual gravou diversas canções icônicas. Essa ligação é tão forte que seus fãs a chamam de "Rainha da Copa do Mundo".

Com esta série de looks esportivos e coloridos, Shakira celebra a Copa do Mundo da FIFA com estilo e energia. Combinando homenagens às seleções nacionais com um toque de dramaticidade, a cantora confirma, mais uma vez, sua conexão única com o evento. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.