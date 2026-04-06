"Síndrome da pessoa rígida": de que doença sofre a cantora Céline Dion?

Após vários anos marcados por problemas de saúde, Céline Dion anunciou seu retorno aos palcos neste outono. A cantora quebequense tem apresentações agendadas na Arena La Défense, em Paris, em uma série de dez shows entre 12 de setembro e 14 de outubro. Este retorno tão aguardado acontece em um momento em que a artista sofre da síndrome da pessoa rígida, uma rara doença neurológica que afeta gravemente sua mobilidade e capacidade de se apresentar no palco. O anúncio, feito em 30 de março, dia do seu aniversário, atraiu grande atenção da mídia e ajudou a aumentar a conscientização sobre essa condição ainda relativamente desconhecida.

Uma doença neurológica rara

A síndrome da pessoa rígida, também conhecida como síndrome de Moersch-Woltman, é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Ela causa rigidez muscular progressiva e espasmos dolorosos que podem ocorrer de forma imprevisível.

Essa condição continua sendo rara. As estimativas variam, mas acredita-se que afete apenas algumas pessoas em dezenas ou centenas de milhares. Afeta mulheres com mais frequência e surge principalmente na idade adulta, geralmente entre os 30 e 50 anos.

A origem da síndrome não está totalmente identificada. Os pesquisadores favorecem a hipótese de uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico ataca erroneamente certas células do corpo, interrompendo a função muscular normal.

Sintomas que complicam a vida diária

O principal sintoma é a rigidez muscular progressiva, particularmente no tronco e nos membros. Essa rigidez pode dificultar os movimentos e afetar a independência.

Os pacientes também podem apresentar espasmos musculares súbitos e dolorosos. Essas contrações podem ser desencadeadas por diversos fatores, como ruídos inesperados, contato físico ou emoções intensas. Nos casos mais graves, a condição pode limitar significativamente a capacidade de caminhar ou realizar certas tarefas diárias.

A progressão varia de pessoa para pessoa. Alguns pacientes mantêm relativa mobilidade, enquanto outros experimentam uma piora progressiva dos sintomas.

É uma doença incurável, mas existem tratamentos para aliviar os sintomas.

Não existe cura para a síndrome da pessoa rígida. No entanto, o tratamento adequado pode reduzir a gravidade dos sintomas e melhorar a qualidade de vida.

O tratamento geralmente envolve medicamentos para reduzir os espasmos musculares. Abordagens complementares, como fisioterapia ou atividades físicas adaptadas, também podem ajudar a manter a mobilidade. O diagnóstico precoce geralmente permite um melhor controle da condição e pode limitar seu impacto na vida diária.

A síndrome da pessoa rígida é uma doença neurológica rara que pode afetar significativamente a mobilidade e a independência. O anúncio do retorno de Céline Dion aos palcos em Paris trouxe essa condição, ainda pouco conhecida, para o centro das atenções. Apesar da falta de cura, o tratamento adequado pode ajudar a controlar os sintomas e preservar a qualidade de vida dos pacientes.