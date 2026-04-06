Entre cachos acobreados e um corte pixie, Kylie Jenner exibe um visual vintage marcante.

Kylie Jenner chamou a atenção com uma transformação capilar dramática, apresentando cachos acobreados e uma versão moderna do corte pixie. Essa mudança de estilo fez parte de um ensaio fotográfico para a edição 23 da revista Puss Puss , onde a empresária adotou uma estética de inspiração vintage.

Habituada a experimentar diferentes cores e comprimentos de cabelo, Kylie Jenner oferece aqui uma interpretação retrô que combina looks texturizados e tons ousados.

Cachos acobreados com um estilo inconfundivelmente retrô.

O visual principal gira em torno de uma peruca acobreada com cachos brilhantes que adiciona uma dimensão luminosa ao efeito geral. Essa tonalidade quente contrasta com as paletas mais neutras do ensaio, criando um impacto visual marcante. A maquiagem completa essa transformação com um olho esfumado intenso e um delineado marcante, reforçando a inspiração vintage do styling. O efeito geral evoca certas referências estéticas do início do século XX, revisitadas com uma abordagem contemporânea.

Kylie Jenner para a revista Puss Puss (edição 23), fotografada por Kat Irlin, com styling de Mackenzie e Alexandra Rose Grandquist. pic.twitter.com/Bb8MlpRVOv — linda (@itgirlbackup) 2 de abril de 2026

Essa escolha de penteado destaca o desejo de brincar com códigos clássicos, mantendo ao mesmo tempo uma assinatura moderna.

Um corte pixie repaginado com um toque de cor.

Em outras imagens do ensaio, Kylie Jenner exibe um corte pixie bem curto, com mechas rosa. Essa variação adiciona outra dimensão à série de fotos, ilustrando a diversidade de estilos explorados. O corte pixie, frequentemente associado a um visual ousado, contrasta com os cachos acobreados mais volumosos. Esse contraste ajuda a reforçar a identidade visual do ensaio.

Kylie Jenner para a revista Puss Puss pic.twitter.com/0hIXsETO9c — Luv (@cherrymagazinee) 3 de abril de 2026

Acessórios e silhuetas complementam essa estética retrô, com peças inspiradas na moda vintage.

Uma transformação capilar muito comentada

Os internautas reagiram rapidamente às imagens, elogiando a capacidade de Kylie Jenner de se reinventar através de diferentes penteados. Os comentários destacaram especialmente a originalidade da cor cobre e o efeito visual do corte pixie.

Conhecida por suas inúmeras transformações de beleza, a empresária confirma seu interesse em experimentação estilística. Cada novo visual atrai atenção e ajuda a impulsionar tendências.

Uma estética vintage que ainda está presente na moda.

O estilo vintage continua a influenciar muitas criações contemporâneas. Penteados inspirados em épocas passadas são revisitados regularmente com técnicas modernas. Neste ensaio fotográfico, Kylie Jenner ilustra como referências retrô podem ser adaptadas para criar looks atuais. Ela apresenta uma transformação capilar que reinterpreta códigos vintage com um toque moderno.

Esta sessão fotográfica confirma o interesse contínuo por estilos retrô, ao mesmo tempo que destaca a capacidade do empreendedor de explorar diferentes identidades visuais.