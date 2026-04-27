Essa dupla escolhida por Harper Beckham pode muito bem se tornar a inspiração da temporada.

Quando Victoria Beckham celebrou sua nova colaboração com a Gap em Nova York, foi sua filha Harper, tão deslumbrante quanto a mãe, que roubou a cena. Aos 14 anos, a adolescente já tinha um estilo próprio, em nítido contraste com a elegância de alta costura da mãe.

Uma rara aparição de mãe e filha em Nova York.

Em 24 de abril de 2026, a estilista e empresária britânica Victoria Beckham organizou um evento da Nordstrom em Nova York para celebrar sua colaboração com a Gap. Harper Beckham marcou presença ao lado da mãe no evento — um momento ainda mais notável considerando as raras aparições públicas da filha. As fotos, publicadas por Victoria em seus stories do Instagram, rapidamente viralizaram nas redes sociais.

O que mais impressionou os observadores foi a incrível semelhança entre mãe e filha. Harper exibia um cabelo loiro escovado com risca ao meio, reproduzindo fielmente os novos reflexos loiro-dourados de Victoria, revelados alguns dias antes durante uma participação no programa Today Show, em 21 de abril. Duas gerações, dois estilos, um penteado característico.

A dupla de top cropped e cintura baixa

Enquanto sua mãe optou por um vestido midi estruturado em blocos de cores — rosa claro, azul celeste e cinza —, Harper escolheu um estilo diametralmente oposto. A estudante do ensino médio vestiu um top cropped preto de mangas curtas que deixava sua barriga à mostra, combinado com calças pretas de pernas largas e cintura baixa. Sandálias de salto alto com os dedos à mostra adicionaram um toque de elegância sem comprometer a descontração do look. Uma produção monocromática e minimalista, totalmente em sintonia com a estética da Geração Alfa.

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Uma dupla contrastante que está se tornando uma tendência por si só.

O contraste entre os dois looks — um de alta costura e colorido, o outro casual e monocromático — gerou tanta repercussão quanto o próprio evento. Muitos o viram como uma ilustração perfeita de como a moda é transmitida e reinterpretada ao longo das gerações. Harper Beckham, com essa combinação simples de cropped e calça de cintura baixa, pode ter criado, sem querer, um dos looks mais copiados desta primavera.

Ao combinar um estilo casual com referências atualizadas da era Y2K, Harper Beckham confirma que a próxima geração da moda já chegou. Em contraste com o chique impecável de Victoria Beckham, seu conjunto de cropped e calça de cintura baixa personifica uma nova geração que não tem medo de quebrar as regras. Uma coisa é certa: este look, visto em Nova York, tem tudo para se tornar o uniforme casual mais desejado da temporada.