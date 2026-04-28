Este vestido de couro usado pela atriz Kerry Washington esconde um detalhe inesperado.

A atriz, produtora e diretora americana Kerry Washington exibiu um de seus looks mais marcantes no evento FYC da Apple TV para sua série "Imperfect Women", em 25 de abril de 2026, na Califórnia. Os detalhes florais certamente chamaram a atenção.

Flores brancas que pareciam flutuar

Kerry Washington escolheu um vestido longo da coleção Outono/Inverno 2026 da Erdem, feito de couro preto estruturado e franzido. O contraste entre o couro e as aplicações florais brancas foi o que imediatamente chamou a atenção. Esses elementos tridimensionais, aparentemente destacados do vestido, adicionaram uma dimensão romântica e quase surreal a um material geralmente associado à ousadia. Uma gargantilha preta grossa completou o conjunto, também adornada com uma flor branca na lateral — estendendo o motivo do vestido aos acessórios.

Para não sobrecarregar o visual, Kerry Washington optou por uma maquiagem rosada com olhos esfumados e o cabelo preso em um coque baixo e elegante. Um equilíbrio preciso entre sofisticação e intensidade, fiel ao estilo característico da atriz no tapete vermelho.

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"Mulheres Imperfeitas", a série que a ocupa durante toda a primavera.

"Imperfect Women" acompanha as repercussões do assassinato de uma mulher rica e os segredos obscuros que suas amigas descobrem sobre sua vida. A série é estrelada pela atriz americana Kerry Washington, pela atriz americana Kate Mara, pela atriz britânico-americana Elisabeth Moss e pelo ator sueco-americano Joel Kinnaman. Kerry Washington interpreta Eleanor, uma personagem moralmente ambígua — e ela claramente optou por estender essa complexidade às suas escolhas de figurino para eventos promocionais.

Uma atriz que transforma cada promoção em um momento fashion.

Desde o início da campanha promocional da série "Imperfect Women", Kerry Washington tem exibido uma série de looks marcantes: primeiro, uma silhueta de renda Zuhair Murad, construída em torno de um corset inspirado em boudoir e calças de pernas largas inteiramente em renda preta; e agora este vestido Erdem com suas flores pendentes. Dois mundos diferentes, uma mesma maestria no contraste.

Com essa aparição, Kerry Washington confirma mais uma vez seu impecável senso de estilo e sua capacidade de transformar cada aparição promocional em um momento fashion. Uma coisa é certa: a turnê "Imperfect Women" continuará nos inspirando.