O look inesperado de Demi Lovato, com um top de biquíni por baixo de uma camiseta, é intrigante.

A cantora e compositora americana Demi Lovato está chamando a atenção com um novo visual, no qual explora uma estética baseada na sobreposição de peças contrastantes. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ela adota um estilo "híbrido" que mistura moda urbana com tecidos transparentes e ousados.

A parte de cima de um biquíni reaproveitada como peça de moda.

No centro deste look está um top de biquíni preto triangular (ou um sutiã sem aro) usado sob uma camiseta preta de manga comprida e semitransparente. Essa combinação cria um efeito visual que mescla o casual com um estilo mais sofisticado. A transparência da camiseta adiciona uma dimensão sutilmente sugestiva sem ser ostentosa, brincando com o contraste entre o que é revelado e o que permanece implícito. A escolha do preto, por sua vez, reforça a unidade da silhueta, ao mesmo tempo que acentua o volume e a textura.

Dependendo dos materiais utilizados — algodão leve, malha ou jérsei fino — o efeito pode variar de um minimalismo puro a uma estética mais gráfica. Esse tipo de combinação alinha-se a um estilo contemporâneo em que a intimidade se revela em fragmentos e em que a roupa íntima não é mais simplesmente escondida, mas integrada como um elemento de composição. O resultado final oscila, portanto, entre a simplicidade controlada e a sofisticação discreta, deixando amplo espaço para atitude e para a forma como o conjunto é usado.

Uma silhueta monocromática com espírito rock

Demi Lovato completa seu look com calças de couro pretas e botas de cano alto, reforçando uma estética ousada. A escolha de um visual todo preto acentua o impacto visual das sobreposições e cria uma silhueta contínua, quase escultural, onde cada peça parece estender a anterior. O couro adiciona uma dimensão texturizada e levemente brilhante, contrastando com a delicadeza da blusa transparente e reforçando o equilíbrio entre fluidez e estrutura. As botas de cano alto, por sua vez, solidificam o look, adicionando um toque mais poderoso ao conjunto.

Esse tipo de combinação explora uma forma de "radicalismo estilístico" controlado, onde as silhuetas permanecem simples, mas os materiais fazem toda a diferença. Esse estilo faz parte de uma tendência mais ampla que mescla códigos do streetwear com inspirações mais ousadas, inspirando-se tanto em silhuetas de palco quanto em influências grunge ou do rock modernizado. O efeito geral reflete uma forte busca por expressão pessoal, onde a roupa se torna uma ferramenta para expressar atitude tanto quanto uma escolha estética.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato)

Uma reação rápida nas redes sociais

A publicação rapidamente viralizou na internet, gerando inúmeras reações. Entre surpresa e admiração, os internautas comentaram principalmente sobre a originalidade da combinação de renda e camiseta transparente, bem como sobre a forma como essas peças, geralmente associadas a universos distintos, são aqui fundidas em um único conjunto coerente.

Esse tipo de look confirma o crescente interesse por estilos "híbridos" e combinações inesperadas, onde as fronteiras entre lingerie, prêt-à-porter e peças de destaque estão cada vez mais tênues. Além do efeito de tendência, essa repercussão online também ilustra como as redes sociais amplificam escolhas estilísticas ousadas, transformando um look em um verdadeiro tópico de discussão estética e cultural.

Com essa combinação de top de biquíni e camiseta transparente, Demi Lovato adota uma tendência contemporânea da moda que brinca com contrastes e sobreposições. Esse look ilustra, mais uma vez, a liberdade estilística que as celebridades desfrutam nas redes sociais.