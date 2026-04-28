A atriz Nina Dobrev compartilha sua viagem de trem, mas é esta banheira que está causando alvoroço.

Fabienne Ba.
@nina / Instagram

A atriz e modelo búlgaro-canadense Nina Dobrev compartilhou imagens de sua viagem no Venice Simplon-Orient-Express e, entre todas as fotos, uma imagem em uma banheira chamou imediatamente a atenção de todos.

A banheira a bordo do Expresso do Oriente: um luxo raro

A estrela de "The Vampire Diaries" compartilhou uma série de fotos em sua conta oficial do Instagram de sua aventura a bordo do Venice Simplon-Orient-Express, o lendário trem de luxo. Entre as imagens da viagem, uma foto em preto e branco dela em uma banheira, coberta de espuma, imediatamente chamou a atenção de todos.

A bordo do Venice Simplon-Orient-Express, as cabines históricas possuem apenas uma pia simples. Somente as Grand Suites — o ápice do luxo a bordo — oferecem banheiro privativo, mas apenas com chuveiro. Há, no entanto, uma exceção: o Observatório, uma suíte exclusiva que ocupa um vagão inteiro e inclui um banheiro com banheira independente, uma biblioteca, uma sala de chá com lareira e uma claraboia para contemplar as estrelas. Um espaço reservado para poucos privilegiados — e, aparentemente, Nina Dobrev estava entre eles.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Nina Dobrev (@nina)

Um trem que combina o luxo Art Déco com serviços excepcionais.

Composto por vagões europeus das décadas de 1920 e 1930, o Venice Simplon-Orient-Express percorre mais de 1.100 quilômetros pela França, Itália, Áustria e Hungria, em um ambiente Art Déco meticulosamente restaurado. A bordo, as refeições são servidas em um dos três vagões-restaurante — o Côte d'Azur, o Étoile du Nord e o Orientale — e o serviço de cabine 24 horas garante o conforto dos passageiros. Uma viagem que é tanto uma experiência sensorial quanto um meio de transporte.

Nina Dobrev, presença assídua no tipo de fotos que dão o que falar.

Esta não é a primeira vez que Nina Dobrev agita seus seguidores com suas postagens no Instagram. A atriz, conhecida por seu senso de estilo, alterna regularmente entre looks sofisticados e momentos mais espontâneos. Este passeio no Expresso do Oriente não é exceção: uma mistura de viagem de luxo, elegância e um toque de provocação bem dosada.

Uma banheira em um trem lendário, uma foto em preto e branco: Nina Dobrev resumiu assim a essência do Expresso do Oriente em uma imagem, o luxo como arte de viver e a liberdade de demonstrá-lo à sua maneira.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
A atriz Zoe Saldaña deslumbra com um vestido trompe-l'oeil cintilante
Article suivant
A atriz Eva Longoria, que mora na Espanha, revela o que mais sente falta dos Estados Unidos.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A atriz Charlize Theron enfrenta sua fobia; sua reação faz internautas rirem.

Ela enfrenta destemidamente os piores perigos na tela, mas quando confrontada com uma cobra em uma caixa, Charlize...

A atriz Eva Longoria, que mora na Espanha, revela o que mais sente falta dos Estados Unidos.

A atriz, diretora, produtora e modelo americana Eva Longoria deixou para trás sua vida nos Estados Unidos sem...

A atriz Zoe Saldaña deslumbra com um vestido trompe-l'oeil cintilante

A atriz, diretora e produtora americana Zoe Saldaña nunca faz nada pela metade no tapete vermelho. Em 23...

O modelo americano Brooks Nader exibe um visual que está causando alvoroço.

Algumas peças de roupa, por si só, são suficientes para cativar a atenção de todos. Brooks Nader demonstrou...

"Sem Filtro": A cantora Kesha surpreende com imagens tão naturais quanto ousadas.

Em 24 de abril de 2026, a cantora americana Kesha não celebrou o Dia da Terra com um...

Este vestido de couro usado pela atriz Kerry Washington esconde um detalhe inesperado.

A atriz, produtora e diretora americana Kerry Washington exibiu um de seus looks mais marcantes no evento FYC...