A atriz Nina Dobrev compartilha sua viagem de trem, mas é esta banheira que está causando alvoroço.

A atriz e modelo búlgaro-canadense Nina Dobrev compartilhou imagens de sua viagem no Venice Simplon-Orient-Express e, entre todas as fotos, uma imagem em uma banheira chamou imediatamente a atenção de todos.

A banheira a bordo do Expresso do Oriente: um luxo raro

A estrela de "The Vampire Diaries" compartilhou uma série de fotos em sua conta oficial do Instagram de sua aventura a bordo do Venice Simplon-Orient-Express, o lendário trem de luxo. Entre as imagens da viagem, uma foto em preto e branco dela em uma banheira, coberta de espuma, imediatamente chamou a atenção de todos.

A bordo do Venice Simplon-Orient-Express, as cabines históricas possuem apenas uma pia simples. Somente as Grand Suites — o ápice do luxo a bordo — oferecem banheiro privativo, mas apenas com chuveiro. Há, no entanto, uma exceção: o Observatório, uma suíte exclusiva que ocupa um vagão inteiro e inclui um banheiro com banheira independente, uma biblioteca, uma sala de chá com lareira e uma claraboia para contemplar as estrelas. Um espaço reservado para poucos privilegiados — e, aparentemente, Nina Dobrev estava entre eles.

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Um trem que combina o luxo Art Déco com serviços excepcionais.

Composto por vagões europeus das décadas de 1920 e 1930, o Venice Simplon-Orient-Express percorre mais de 1.100 quilômetros pela França, Itália, Áustria e Hungria, em um ambiente Art Déco meticulosamente restaurado. A bordo, as refeições são servidas em um dos três vagões-restaurante — o Côte d'Azur, o Étoile du Nord e o Orientale — e o serviço de cabine 24 horas garante o conforto dos passageiros. Uma viagem que é tanto uma experiência sensorial quanto um meio de transporte.

Nina Dobrev, presença assídua no tipo de fotos que dão o que falar.

Esta não é a primeira vez que Nina Dobrev agita seus seguidores com suas postagens no Instagram. A atriz, conhecida por seu senso de estilo, alterna regularmente entre looks sofisticados e momentos mais espontâneos. Este passeio no Expresso do Oriente não é exceção: uma mistura de viagem de luxo, elegância e um toque de provocação bem dosada.

Uma banheira em um trem lendário, uma foto em preto e branco: Nina Dobrev resumiu assim a essência do Expresso do Oriente em uma imagem, o luxo como arte de viver e a liberdade de demonstrá-lo à sua maneira.