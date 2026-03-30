Após a queda de cabelo, Vanessa Hudgens compartilha a realidade do pós-parto.

Anaëlle G.
@vanessahudgens / Instagram

A atriz e cantora americana Vanessa Hudgens compartilhou recentemente um vislumbre sincero de sua experiência pós-parto, abordando um tema ainda pouco discutido: a queda de cabelo após o parto. Em um vídeo publicado em seu Instagram Stories, a nova mamãe mostra mechas de cabelo mais curtas ao redor do rosto. A legenda, em tom de brincadeira, diz: "Ah, franja nova? Não, é só o pós-parto."

Um relato sincero das mudanças após a gravidez.

A mensagem simples de Vanessa Hudgens gerou inúmeras reações, com muitas mulheres se reconhecendo nessa mudança física comum, mas às vezes difícil. A queda de cabelo pós-parto, frequentemente associada a flutuações hormonais após a gravidez, afeta um grande número de mães nos meses seguintes ao parto.

Uma realidade comum, mas ainda assim tabu.

Vanessa Hudgens já havia abordado esse tema após o nascimento de seu primeiro filho em 2024, em uma entrevista à ELLE , admitindo que a experiência havia sido "desestabilizadora". Como muitas mulheres, ela descobriu que o corpo pode levar tempo para recuperar o equilíbrio hormonal após a gravidez.

Segundo fontes médicas, a queda de cabelo pós-parto costuma ser temporária e ocorre, na maioria das vezes, entre dois e quatro meses após o parto. Isso se explica pela queda nos níveis de estrogênio, hormônios que normalmente prolongam a fase de crescimento capilar durante a gravidez. Ao compartilhar sua experiência, a atriz ajuda a normalizar essas mudanças físicas, que muitas vezes são pouco representadas na mídia e nas redes sociais.

Desconstruindo expectativas em torno da maternidade

Além do aspecto estético, este relato destaca a pressão que pode cercar a imagem da maternidade. Entre o cansaço, a recuperação física e as alterações hormonais, o período pós-parto é um momento significativo de adaptação.

Vanessa Hudgens também falou com o E! News sobre os desafios de conciliar a vida pessoal e a maternidade, enfatizando que cada experiência de maternidade é única. Seu depoimento contribui para uma conversa mais ampla que visa aumentar a conscientização sobre as realidades do pós-parto e incentivar representações mais honestas desse período. Ao abordar esses tópicos abertamente, algumas figuras públicas estão ajudando a reduzir a sensação de isolamento que muitas novas mães podem sentir.

A declaração pública de Vanessa Hudgens ilustra uma mudança gradual no discurso em torno da maternidade. Ao compartilhar uma experiência comum, porém pouco divulgada, ela ajuda a quebrar certos tabus relacionados ao período pós-parto. Esses relatos ressaltam a importância de informações confiáveis e apoio adequado para as mulheres durante essa fase da vida.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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