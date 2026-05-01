"Uma rede de solteirões convictos": a cantora Alicia Keys denuncia o funcionamento interno da indústria.

A pianista e cantora americana Alicia Keys tem uma carreira de mais de 25 anos, 17 prêmios Grammy e 90 milhões de álbuns vendidos. Basta dizer que ela sabe do que está falando. E o que ela disse ao jornal The Times de Londres repercutiu imediatamente muito além do mundo da música.

Palavras que acertam em cheio

Em uma entrevista recente ao The Times de Londres, Alicia Keys fez uma avaliação contundente da indústria musical: "O mundo da música está se tornando uma rede de solteirões convictos, e todas as mulheres incríveis que trabalham como engenheiras de som e produtoras não estão tendo uma chance." Essas são palavras diretas e sem rodeios de uma mulher que é compositora, produtora e intérprete desde o início de sua carreira.

2%: o número que resume tudo.

Alicia Keys não se limita a observações qualitativas; ela apresenta uma estatística: as mulheres representam apenas 2% de toda a indústria musical. "Sou produtora e estamos por aí fazendo um trabalho imenso, alcançando um sucesso enorme — então é chocante que esse número seja tão pequeno", acrescentou. Essa porcentagem é ainda mais impressionante considerando que as artistas femininas nunca estiveram tão presentes no topo das paradas musicais.

Executivos que recebem e não dão nada em troca.

Alicia Keys também denunciou a falta de transparência nos bastidores: "Ninguém te conta essas coisas. Você está lidando com todos esses executivos e advogados que adoram pegar suas porcentagens e te cobrar preços exorbitantes, mas nunca perguntam: 'Como podemos garantir que você fique por muito tempo?'" Essa crítica destaca não apenas a sub-representação das mulheres, mas também a falta de apoio estrutural em uma indústria que lucra com o talento delas sem investir em sua longevidade.

Suas canções feministas: nascidas da dúvida, não de um manifesto.

Ao ser questionada sobre as mensagens feministas presentes em sua obra, Alicia Keys esclareceu prontamente: "Não me propus a escrever canções com uma mensagem feminista, e a maioria delas foi escrita porque eu não estava me sentindo muito forte, então precisava me dar um impulso para continuar — mas é um tema recorrente no meu trabalho ." Canções como "Girl on Fire" ou "Superwoman", portanto, não são manifestos, mas sim terapias pessoais que se tornaram universais.

"Ela é a música", a resposta concreta

Em vez de guardar rancor, Alicia Keys cofundou a "She Is the Music", uma organização sem fins lucrativos que promove sessões de composição, mentoria e oportunidades educacionais para mulheres na música. Em fevereiro de 2026, a organização realizou seu segundo evento anual "Women Sharing the Spotlight", no qual Alicia Keys homenageou a cantora americana de música country Megan Moroney e sua banda formada apenas por mulheres. "Uma coisa é bater em uma porta e ser recebida; outra é quando alguém abre essa porta e diz: 'Entre e junte-se a mim'", disse ela na cerimônia.

IA, redes sociais, propriedade intelectual

Na mesma conversa, Alicia Keys abordou a questão da autoria criativa e a pressão que os artistas enfrentam no ambiente digital. Ao lado de seu parceiro, o rapper americano Swizz Beatz, ela explora novas maneiras de apresentar arte e música fora dos sistemas tradicionais.

Ela também reconheceu o papel crescente da inteligência artificial e das mídias sociais, descrevendo-as como "ferramentas que podem tanto apoiar quanto dificultar a expressão artística". Além disso, foi nomeada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time em 2026 por seus esforços para transformar o funcionamento da indústria musical.

Em resumo, com 25 anos de experiência, 17 prêmios Grammy e uma rede inteira de mulheres para apoiá-la, Alicia Keys decidiu dar nome ao que muitos sabem, mas poucos dizem. As mulheres têm o direito de existir plenamente na esfera pública, assim como na música, de ocupar o lugar que lhes cabe sem ter que se justificar, pedir desculpas ou lutar constantemente pelo que lhes é de direito.