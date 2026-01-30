Essa atividade mensal poderia melhorar o bem-estar de muitas mulheres.

Mulheres felizes têm uma arma secreta contra a tristeza, e ela se chama "sororidade". Quando se sentem para baixo ou tristes, elas não se prescrevem um dia de spa ou uma maratona de compras, mas sim uma dose de companhia das amigas. De acordo com estudos muito sérios, estar com as amigas é uma excelente terapia. Uma receita para boa companhia que deve ser renovada a cada 22 dias.

Noites entre amigas: um ritual de bem-estar reconhecido pela ciência

Et si votre meilleur anti-dépresseur avait le nom d'un groupe WhatsApp et la forme d'une scène de retrouvaille à la Gossip Girl ? Si la réponse à vos tracas du quotidien se trouvait dans une soirée pyjama à base de potins, de bigoudis et de friandises chocolatées ? Votre numéro d'urgence quand tout vacille ou quand la vie se fait trop sérieuse est indéniablement le 06 de vos copines. Cependant, les messages vocaux aux allures de podcasts et les brainstormings sentimentaux écrits ne valent pas une soirée entre filles. Vous savez, celles que les hommes jugent gnangnan et sans intérêt, mais qui vous font l'effet d'un anxiolytique puissant.

Seja um chá aconchegante, uma animada sessão de karaokê , um jantar informal em casa ou um encontro para cuidar da pele, as noites entre amigas são quase essenciais quando você está se sentindo para baixo. Você precisa da sua dose de irmandade, para se reconectar como a elite do Upper East Side na sala de estar de Blair Waldorf. E, de acordo com estudos sobre o assunto, as noites entre amigas podem, por si só, repor seus níveis de dopamina. Mais do que entrevistas de emprego cheias de fofocas ou apresentações de vendas de imóveis, elas são tão revigorantes quanto banhos de gongos e sessões de meditação.

Segundo uma pesquisa de 2011 da Talker Research , 78% das mulheres entrevistadas disseram precisar de uma noite com as amigas a cada 22 dias para recarregar as energias. E, por experiência própria, você sabe que sairá desse encontro com o tema "empoderamento feminino" se sentindo leve, com a autoconfiança renovada e o humor elevado. Saiba que isso não é apenas uma "sensação" agradável. As noites com as amigas, muitas vezes acusadas de serem superficiais e sem importância, são, na verdade, antídotos para a tristeza.

Momentos de irmandade tão benéficos quanto uma sessão de terapia.

Se tivessem que escolher, as mulheres prefeririam se reunir com as amigas e compartilhar confidências enquanto ouvem "Who Run the World" do que ir a um jantar à luz de velas, mesmo que lembrasse o do filme "La La Land". Os números falam por si: 62% das entrevistadas disseram que escolheriam uma noite entre amigas em vez de um jantar romântico com o parceiro.

Além disso, as mulheres se soltam completamente quando estão com suas amigas mais próximas. De fato, 83% das mulheres preferem conversas espontâneas a atividades planejadas. Noites entre amigas, imprevisíveis e repletas de histórias que ouvidos inocentes não ouviriam, são enriquecedoras, catárticas, estimulantes e gratificantes. Em resumo, não há adjetivos suficientes para listar a imensidão de seus benefícios. É um tratamento completo.

Um estudo de 2022 , conduzido por dois pesquisadores da Universidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, apresenta essas noites como uma câmara de descompressão, um refúgio do caos, uma forma de aliviar o estresse. "As mulheres são mais propensas a confiar umas nas outras, compartilhar suas emoções e se apoiar mutuamente em momentos de estresse", o que leva a "benefícios psicológicos significativos", revela o estudo. Tudo isso graças à estratégia de "cuidar e criar laços" — em outras palavras, nutrir e fortalecer os laços. Essas noites entre amigas são tão libertadoras quanto quebrar coisas em um quarto aconchegante e tão relaxantes quanto abraçar árvores no meio da floresta.

Moral da história: ligar para os amigos é bom, mas vê-los é melhor.

Às vezes, organizar uma noite entre amigas é um verdadeiro desafio. Entre aquela que faz aulas de cerâmica todas as noites, a outra que fica na academia até as 22h e a rainha do grupo que está sempre com a agenda lotada, é difícil coordenar a agenda de todas. Praticamente é preciso planejar com um ano de antecedência para encontrar a data certa, enquanto na adolescência, um simples codinome é tudo o que precisa para reunir todas em um encontro.

Pourtant, ce que vous voyez comme une soirée facultative à l'heure des SMS et des tête-à-tête digitaux a tout intérêt à redevenir une priorité. On ne va pas cracher sur un bon appel de deux heures à refaire le monde en pyjama. Les vocaux dramatiques, les "attends je te raconte" chuchotés sous la couette, les debriefs express entre deux stations de métro, tout ça, c'est précieux. Ça sauve des journées, ça dénoue des angoisses , ça entretient le fil. Mais il faut le dire : rien ne remplace la vraie vie, la 3D, la présence qui prend de la place sur le canapé.

Ver os amigos é uma experiência sensorial completa. São as expressões deles quando julgam alguém sem dizer uma palavra. São os olhares que dizem tudo. É a energia que flui, os silêncios que não são constrangedores, as gargalhadas altas e intensas demais. Ao telefone, vocês conversam. Na vida real, vocês convivem.

Ligar mantém a chama acesa. Ver um ao outro alimenta ainda mais o fogo. Ambos são importantes, mas uma risada compartilhada à mesa sempre será melhor do que um emoji de risada. Às vezes, a cama confortável de um amigo é tão acolhedora quanto o divã de um terapeuta.