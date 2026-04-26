Sono: o número recomendado de horas por noite, de acordo com a idade.

Dormir bem é um dos pilares do bem-estar. Ajuda o corpo a se recuperar, o cérebro a funcionar corretamente e o humor a se manter mais estável. Mas será que todos precisamos da mesma quantidade de horas de sono? Não exatamente: as necessidades mudam com a idade e variam de pessoa para pessoa.

Por que o sono é tão importante

Durante a noite, seu corpo não "desliga", muito pelo contrário. Ele usa esse tempo para reparar certos tecidos, consolidar a memória, regular os hormônios e manter o equilíbrio emocional.

Dormir pouco ao longo do tempo pode levar à fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade ou sensação de confusão mental. Por outro lado, um sono de qualidade geralmente ajuda você a se sentir mais energizado, com a mente mais clara e mais centrado.

As necessidades dos bebês e das crianças

Em crianças pequenas, o sono desempenha um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento cerebral. As diretrizes de referência geralmente afirmam:

Recém-nascidos (0 a 3 meses): das 14h às 17h.

Bebês (4 a 11 meses): 12 a 15 horas

Crianças de 1 a 2 anos: das 11h às 14h.

Crianças de 3 a 5 anos: das 10h às 13h.

Crianças de 6 a 13 anos: das 9h às 11h.

Durante esses anos, as longas noites e os cochilos contribuem, em particular, para a aprendizagem e a maturação do sistema nervoso.

Adolescentes: dormem muito… frequentemente sofrem de privação de sono.

Durante a adolescência, a necessidade de sono permanece alta. Especialistas geralmente recomendam entre 8 e 10 horas de sono por noite para jovens de 14 a 17 anos. O problema? O relógio biológico costuma mudar nesse período. Muitos adolescentes naturalmente querem ir para a cama mais tarde, enquanto os horários escolares exigem que acordem cedo. Como resultado, o sono às vezes fica bastante prejudicado.

Adultos: quantas horas devemos almejar?

Para adultos entre 18 e 64 anos, a recomendação mais comum é de 7 a 9 horas de sono por noite. Após os 65 anos, as necessidades permanecem semelhantes, geralmente entre 7 e 8 horas. No entanto, o sono pode se tornar mais leve, com despertares mais frequentes durante a noite ou horários de dormir mais cedo. Isso não significa necessariamente "sono ruim", mas sim que os padrões de sono mudam ao longo da vida.

Esses valores são apenas diretrizes, não uma prova.

Este é um ponto crucial: essas durações são médias baseadas em estudos científicos. Elas indicam uma tendência, não uma exigência estrita. Algumas pessoas se sentem perfeitamente bem com 6,5 horas de sono, enquanto outras precisam de 9 horas para se sentirem totalmente descansadas. Genética, nível de atividade física, estresse, saúde mental, hormônios e até mesmo diferentes fases da vida podem influenciar suas necessidades. Em outras palavras, se você não atinge exatamente as "8 horas", não significa que você está falhando.

Quando a vida real desmente a teoria

Sejamos realistas: entre o trabalho, às vezes os filhos, a carga mental, os estudos, as viagens ou outros períodos intensos, é comum dormir menos do que o planejado. E, às vezes, simplesmente fazemos o melhor que podemos. Essas recomendações não devem se tornar uma pressão adicional. O objetivo não é ter um bom desempenho à noite ou se sentir culpado toda vez que acordar. É melhor encontrar um equilíbrio realista: descansar sempre que possível, manter uma rotina de sono regular, ouvir os sinais do seu corpo e recuperar as energias sempre que puder.

Resumindo, o melhor indicador é você. Mais do que o número exato de horas, observe como você se sente: você acorda descansado? Consegue se manter concentrado durante o dia? Sente muito sono? O sono ideal não é o mesmo para todos. Esses números servem como uma orientação, não como uma regra rígida. Seu corpo tem seu próprio ritmo, e aprender a ouvi-lo costuma ser a melhor estratégia.