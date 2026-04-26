Enxergando perigo em todos os lugares: por que nosso cérebro às vezes adota esse reflexo?

Seu cérebro está constantemente em alerta máximo. É como se você tivesse uma sirene de alarme embutida na mente que não consegue desligar. Mesmo nas situações mais banais, sem nenhuma ameaça aparente, você permanece em estado de alerta máximo. Quando se trata de imaginar os piores cenários, você tem mais criatividade do que qualquer cineasta profissional. Enxergar perigo em tudo não é sinal de fraqueza ou traço de caráter medroso.

Um sintoma típico de hipervigilância

Alguém está caminhando tranquilamente atrás de você? Você imediatamente imagina um bandido roubando sua bolsa. Um carro está colado na sua traseira no trânsito? Você já se vê assinando o boletim de ocorrência na beira da estrada. Um amigo está demorando para responder sua mensagem? Você pensa que ele está bravo com você ou tramando algo, quando na verdade ele está apenas ocupado. Seu chefe pede uma reunião sem dar mais detalhes? Você se prepara para arrumar as malas e escrever uma carta de despedida para seus colegas.

O diagnóstico é claro: você vê perigo em todos os lugares, até mesmo nos ambientes mais calmos e tranquilos. Seus entes queridos não hesitam em chamá-la de "paranoica" ou "dramática". No entanto, assustar-se com o menor ruído, temer um término de relacionamento no momento em que uma discussão começa em meio à roupa suja ou temer uma mordida de cachorro é exaustivo. Você está constantemente em "modo de alerta". Seu cérebro funciona como se tivesse que protegê-la o tempo todo. Ele prefere se enganar, vendo um perigo que não existe, do que ignorar um perigo real.

Dizer que você está simplesmente "à flor da pele", "tenso" ou "exacerbado" é uma simplificação perigosa. Muitas vezes, enxergar perigo em todos os lugares e permanecer constantemente em estado de alerta máximo reflete uma vigilância excessiva. "A hipervigilância age como um detector de fumaça, constantemente vasculhando o ambiente em busca de qualquer ameaça potencial, mesmo quando é improvável", explica o psicólogo clínico Dr. Joe Oliver à Refinery29 . É um mecanismo de sobrevivência . Estresse pós-traumático, insegurança e transtornos de apego fornecem terreno fértil e combustível para isso. Em resumo, se você passou por um choque emocional intenso, você mantém inconscientemente essa atitude "defensiva".

Um sinal de ansiedade antecipatória

Seus pensamentos dariam um excelente material para filmes distópicos como "Black Mirror" ou séries trágicas. Se você fica obcecado com um evento futuro a ponto de considerar todos os cenários possíveis, e suas palmas suam e seu coração dispara muito antes desse dia fatídico, não se trata mais de hipervigilância, mas de ansiedade antecipatória. Ou seja, temer um momento mesmo que ele ainda esteja muito distante no futuro.

Você tem um exame médico marcado, mas não consegue se concentrar nas coisas: os resultados certamente serão ruins ou indicarão câncer. E, prestes a pegar a estrada para as suas férias, você tem flashbacks do seu carro, destruído e completamente arrasado, como se o acidente fosse inevitável.

Enxergar perigo em tudo, mesmo onde outros veem detalhes insignificantes, não é apenas pessimismo generalizado; é uma forma particularmente debilitante de ansiedade. Pode ter origem na infância, em um ambiente instável ou em um trauma. Se você já foi vítima de assédio na rua, um assalto ou presenciou uma cena de violência, age como se um assassino estivesse constantemente à sua espreita. E isso é humano.

"Se a nossa integridade física ou mental, ou a de um ente querido, estiver em perigo, a nossa relação com a morte e com o mundo se altera. O cérebro pode concluir que este mundo é perigoso e começar a sobrestimar os riscos", explica o psiquiatra David Gourion à TF1 .

O efeito colateral das notícias opressivas

Como não pensar no pior quando a televisão pinta um quadro de um mundo em ruínas, sem futuro? É difícil manter uma perspectiva positiva diante de notícias tão sombrias, conflitos incessantes, escassez notória e violência endêmica. A palavra "crise" é repetida incessantemente pelos apresentadores de telejornal, as imagens são chocantemente brutais e as notícias raramente são boas. E por mais que você tente se distanciar, essas notícias mórbidas alteram sua maneira de pensar e sua suscetibilidade ao medo. Esse mal-estar, que é claramente o mal-estar do nosso tempo, tem até um nome, de tão disseminado que é: ansiedade informacional .

As pesquisas são unânimes: quanto mais você assiste a imagens trágicas e angustiantes transmitidas pela televisão, mais seu estresse aumenta. De acordo com um estudo revelador, pessoas que acompanharam o atentado à Maratona de Boston por seis horas ficaram em um estado mais crítico do que aquelas que vivenciaram o ataque em primeira mão.

Enxergar perigo em tudo não é fraqueza, é superproteção. Como um guarda-costas zeloso demais que só precisa de um pouco de segurança… para que você finalmente possa respirar. A boa notícia é: esse reflexo não é inevitável. O cérebro é maleável e é possível gradualmente reeducar essa tendência de enxergar perigo em tudo, para que você não se sinta mais como uma presa ou um ímã para o azar.