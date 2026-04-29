Aos 20 anos, este turista americano ficou cego de um olho após um simples banho.

Um gesto simples do dia a dia, um banho tomado sem pensar... e uma vida virada de cabeça para baixo. Foi isso que Grace Jamison, uma americana de 20 anos, vivenciou durante uma viagem à República Dominicana. Sua história , que viralizou nas redes sociais, levanta uma questão que muitos usuários de lentes de contato nunca haviam considerado.
Tomar banho com lentes de contato: uma infecção devastadora.
Durante sua estadia na República Dominicana, Grace Jamison tomou banho com suas lentes de contato. A água da torneira local, que não era bem tratada, continha um parasita microscópico: a Acanthamoeba. Preso entre a lente e a córnea, esse microrganismo causou ceratite por Acanthamoeba, uma infecção grave da córnea.
A Acanthamoeba está presente na água da torneira, em lagos, piscinas, poeira e até mesmo no solo. As lentes de contato criam microfissuras imperceptíveis no olho, permitindo que o parasita se infiltre entre a lente e a córnea com o menor contato com água contaminada. A Contact Lens Society of America lembra que "as lentes são dispositivos médicos e que seguir as regras de higiene — especialmente evitar o contato com água durante o banho, natação ou sono — é essencial para o seu uso correto".
Um diagnóstico errado que piorou as coisas.
De volta aos Estados Unidos algumas semanas depois, Grace Jamison consultou um oftalmologista que diagnosticou erroneamente a infecção e prescreveu colírio de corticosteroides — um tratamento contraindicado neste caso. Uma semana depois, ela estava cega. Permaneceu assim por cerca de dois meses antes de iniciar o tratamento adequado. Infelizmente, esse diagnóstico tardio é comum para essa condição, que é pouco conhecida até mesmo entre profissionais da saúde.
Um tratamento longo e doloroso.
A ceratite por Acanthamoeba é uma doença particularmente difícil de tratar. Grace Jamison explica que precisa aplicar colírio a cada meia hora ou a cada hora. Ela descreve uma dor intensa que irradia por toda a cabeça, hipersensibilidade à luz e dificuldade para dormir.
Ela está alertando milhões de usuários de lentes de contato.
Desde que recebeu o diagnóstico, Grace Jamison tem usado suas redes sociais para conscientizar as pessoas. Ela alerta os usuários de lentes de contato para nunca tomarem banho, nadarem ou dormirem com as lentes, para lavarem as mãos antes de manuseá-las e para sempre trocarem a solução de armazenamento após cada uso. Sua história gerou uma onda de reações de pessoas chocadas por seus oftalmologistas nunca terem feito esse alerta.
Em última análise, a história de Grace Jamison serve como um lembrete de que uma ação aparentemente inofensiva pode ter consequências irreversíveis. Usar lentes de contato também significa seguir regras de higiene rigorosas — algumas das quais ainda são pouco conhecidas. Uma mensagem simples, mas que pode salvar vidas.