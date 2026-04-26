Mulherengo inveterado: simples traço de personalidade ou sinal de alerta genuíno?

Mesmo em relacionamentos, eles agem como Don Juan e sentem uma necessidade irreprimível de agradar, como se flertar fosse um vício. Esses sedutores compulsivos, que flertam sem pudor, que piscam os cílios para a primeira mulher que encontram e que flertam regularmente com a infidelidade, não existem apenas em comédias românticas. Seriam esses homens, mais comumente conhecidos como "amantes", vítimas de uma patologia psicológica ou simplesmente de um vazio interior?

Sedutor compulsivo: o que você precisa saber sobre esse tipo de homem.

Eles praticamente carregam esse rótulo na testa. É preciso dizer que não prezam pela discrição. Esses mulherengos compulsivos, que parecem ser parentes de um certo Casanova e compartilhar a mesma árvore genealógica do detestável Chuck Bass, se apaixonam com facilidade. Suas vidas inteiras são um encontro sem fim. Eles perseguem mulheres e iniciam vários romances simultaneamente, sem nunca levá-los adiante.

Com olhares cúmplices, gestos sedutores, elogios constantes, demonstrações de carisma e discursos heroicos para impressionar as mulheres, os sedutores compulsivos não conhecem limites. Enquanto outros podem parar assim que ficam solteiros, esses homens vão além, fazendo da paquera um trabalho em tempo integral. Mesmo quando não precisam mais provar nada a ninguém, continuam sua ofensiva de charme como se fosse a única razão de viver, ou pelo menos de existir.

Esses sedutores compulsivos, geralmente banidos, são caricaturas em si mesmos. No entanto, por trás dessa aparente confiança e bajulação excessiva, geralmente se esconde um ego frágil, autoestima instável e uma inquietação subjacente. Psicólogos falam de uma “vulnerabilidade narcisista ”. Esses sedutores competitivos, que oferecem elogios, mas são criticados em seguida, reforçam sua confiança com palavras persuasivas, assim como outros fazem com palavras lisonjeiras em um bilhete adesivo ou afirmações positivas. “Isso deve ser interpretado como uma sede de reconhecimento. Esse comportamento surge do desejo de se promover, de se reafirmar”, explica Karine Schein , terapeuta de casais.

Isso pode explicar essa necessidade constante de seduzir.

Esses sedutores compulsivos, que frequentemente enganam o Cupido e abusam da galanteria, são perpetuamente incompreendidos. As mulheres, assustadas com a falta de seriedade deles e a propensão à decepção, os veem como "casos perdidos". No entanto, segundo análises de especialistas, eles estão mais interessados em preencher um vazio do que em acumular conquistas. Não é o coração que fala, mas simplesmente suas feridas internas que sangram.

Em geral, os sedutores compulsivos são crianças que cresceram sem reconhecimento familiar ou apoio emocional. "Isso costuma acontecer com pessoas que não receberam atenção suficiente dos pais", explica o especialista. Como resultado, na vida adulta, elas compensam essa carência emocional buscando atenção e adotando uma postura muito egocêntrica.

Ao colecionar conquistas amorosas, eles secretamente esperam compensar o que lhes faltou na juventude. Certamente, os amantes em série têm a audácia de abordar mulheres sem rodeios ou pedir o número de uma desconhecida no metrô, mas isso é apenas uma fachada. Escondido por baixo, está um menino retraído, carregando as cicatrizes de uma infância passada na indiferença.

Viver com um mulherengo compulsivo é receita para a infelicidade?

Construir uma vida com um mulherengo compulsivo, uma réplica humana do insuportável Johnny Bravo, parece autossabotagem e uma receita para a decepção. Como imaginar um futuro estável e saudável com um homem que flerta com tudo que se mexe como um solteirão insaciável? “Primeiro, aceitando que você não pode mudá-lo. Mas também examinando a si mesma e o que realmente está acontecendo no relacionamento”, alerta a terapeuta.

Em outras palavras, a questão não é apenas sobre ele, mas também sobre você. Por que ficar? O que esse relacionamento desperta ou satisfaz? Às vezes, essas dinâmicas se instalam porque refletem padrões antigos: medo do abandono, necessidade de validação ou até mesmo uma atração por relacionamentos instáveis.

Viver com um mulherengo compulsivo não é necessariamente uma sentença de morte… mas exige uma atenção constante. Porque por trás dos momentos inebriantes, dos elogios, da atenção, da sensação de ser "escolhida", muitas vezes se esconde uma instabilidade emocional difícil de sustentar a longo prazo. A confiança é severamente testada e a sensação de segurança, tão essencial em um relacionamento, permanece frágil.

A chave está nos limites que você estabelece. Se o comportamento do seu parceiro prejudica o seu bem-estar, alimenta inseguranças ou normaliza a falta de respeito, é essencial não ignorar esses sinais de alerta. O amor não deve ser uma competição silenciosa com o resto do mundo.