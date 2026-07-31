Ela começou na ginástica em 1934 e continuou competindo até os 92 anos de idade.

Subir nas barras paralelas numa idade em que muitos diminuem o ritmo das suas atividades diárias? Johanna Quaas fez isso durante décadas. Esta ginasta alemã, agora com 100 anos, demonstrou que uma paixão cultivada regularmente pode durar uma vida inteira.

Uma paixão que nasceu na infância.

Nascida em 20 de novembro de 1925, em Hohenmölsen, Alemanha, Johanna Quaas cresceu em uma família onde o esporte desempenhava um papel significativo. Ainda muito jovem, descobriu a ginástica e rapidamente revelou um talento notável. Em 1934, com apenas nove anos de idade, participou de sua primeira competição. Sua trajetória atlética foi interrompida por diversas mudanças de residência da família e, posteriormente, pela Segunda Guerra Mundial, que afetou profundamente suas atividades esportivas.

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Um interlúdio desportivo antes de um regresso notável.

Após a guerra, a ginástica foi temporariamente proibida na Alemanha Oriental. Johanna Quaas, no entanto, não abandonou a atividade física e dedicou-se ao handebol, uma disciplina que lhe permitiu manter uma excelente forma física.

Depois de se tornar professora de educação física, ela se casou com Gerhard Quaas, um treinador de ginástica, em 1963. Juntos, transmitiram sua paixão às suas três filhas. Finalmente, em 1981, aos 56 anos, Johanna retornou aos aparelhos. No ano seguinte, participou de uma importante competição alemã para ginastas seniores, marcando o início de uma nova aventura.

Uma celebridade mundial com mais de 80 anos.

Em 2012, vários vídeos mostrando Johanna executando uma série de rotinas nas barras paralelas e no solo viralizaram. Em poucos dias, circularam pelo mundo todo e atraíram a atenção de inúmeros veículos de comunicação internacionais. Naquele mesmo ano, o Guinness World Records concedeu-lhe o título de "ginasta competitiva mais velha em atividade no mundo". Esse reconhecimento foi seguido por outras distinções prestigiosas, incluindo o Prêmio Nadia Comăneci de Espírito Esportivo e a Cruz Federal Alemã de Mérito, em reconhecimento ao seu compromisso com o esporte e sua promoção.

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Uma filosofia de vida inspiradora

A quem lhe perguntam o segredo, Johanna responde simplesmente: "Meu rosto é velho, mas meu coração é jovem". Uma frase que resume perfeitamente seu estado de espírito. Sem "método milagroso", apenas uma prática esportiva consistente mantida por várias décadas. Ela também compartilha sua experiência em um livro dedicado à ginástica e continua, em 2026, a inspirar novas gerações.

Aos 100 anos, ainda animado pelo movimento.

Mesmo não competindo com a mesma frequência de antes, Johanna Quaas continua a fazer demonstrações de ginástica aos 100 anos de idade. Sua energia e paixão a tornaram uma figura icônica no esporte amador. Sua mensagem permanece a mesma ao longo dos anos: nunca pare de se movimentar. Essa ideia é amplamente apoiada por pesquisas sobre envelhecimento ativo, e ela a personifica com notável autenticidade.

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A trajetória de Johanna Quaas serve como um lembrete de que movimento, perseverança e a alegria da atividade física não têm prazo de validade. Mais do que uma campeã, ela se tornou um símbolo de uma vida ativa vivida plenamente, independentemente da idade.