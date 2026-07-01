"Kabul Vibes": conta a história do cotidiano das mulheres afegãs sob o regime talibã, apesar do perigo.

Por meio de vídeos curtos publicados no Instagram, TikTok e YouTube, uma mulher afegã conhecida como @kabul__vibe compartilha seu cotidiano em Cabul. Por trás dessas imagens da vida diária, reside um valioso testemunho, transmitido apesar dos riscos, que nos permite compreender melhor a realidade vivida por milhões de mulheres no Afeganistão.

Uma janela para a vida das mulheres afegãs.

Desde que o Talibã retornou ao poder em agosto de 2021, os direitos das mulheres têm sido significativamente restringidos. Nesse contexto, @kabul__vibe optou por compartilhar seu cotidiano nas redes sociais. Seus vídeos mostram vislumbres da vida diária, passeios pela cidade e conversas com outras mulheres, oferecendo um olhar sobre uma realidade raramente vista. Seu conteúdo vai além de simples vlogs: dá voz àquelas que perseveram apesar dos obstáculos e permite que o mundo descubra um dia a dia frequentemente reduzido a algumas imagens de noticiários.

As redes sociais, um espaço essencial para a expressão.

Ao publicar em diversas plataformas, essa mulher alcança um público internacional. Os formatos variam de acordo com a rede: vídeos mais longos no YouTube, clipes mais espontâneos no TikTok ou posts no Instagram. Essa presença digital faz parte de um movimento mais amplo. Muitas mulheres afegãs agora usam as redes sociais para compartilhar suas histórias, desenvolver negócios artesanais ou vender suas criações. Com a diminuição das oportunidades de emprego, a internet também está se tornando uma forma de manter um certo grau de independência.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Daily Vlog/Life in Afghanistan/Afghan Woman (@kabul__vibe)

Depor apesar dos riscos

Publicar esse tipo de conteúdo não é isento de consequências. Mulheres que se manifestam publicamente online podem enfrentar ameaças, intimidação ou represálias. Organizações de direitos humanos relatam um aumento na vigilância de conteúdo publicado por mulheres afegãs. Para limitar os perigos, muitas optam por permanecer anônimas, usar um pseudônimo, evitar revelar sua localização ou não mostrar o rosto. Cada publicação é, portanto, o resultado de um delicado equilíbrio entre o desejo de testemunhar e a necessidade de proteger a própria segurança.

Outra imagem do Afeganistão

Os vídeos de @kabul__vibe oferecem uma perspectiva diferente sobre o país. Mostram momentos de conexão, rotinas diárias e espaços de convivência que muitas vezes são ignorados pelos noticiários tradicionais. Sem minimizar as dificuldades, eles nos lembram que por trás das estatísticas existem mulheres com sonhos, projetos, paixões e uma incrível capacidade de adaptação. Essa abordagem nos ajuda a compreender melhor a realidade delas e a superar estereótipos.

Uma resistência que também assume a forma de tecnologia digital.

Hoje, as redes sociais representam um dos poucos espaços onde algumas mulheres afegãs ainda conseguem se expressar. Sem manifestações públicas ou plataformas oficiais, seus celulares se tornam uma ferramenta para contar suas histórias, preservar a memória coletiva e manter uma conexão com o resto do mundo. A trajetória de @kabul__vibe ilustra essa nova forma de resistência, discreta, porém poderosa. Ao continuar publicando apesar das dificuldades, ela nos lembra que uma voz, mesmo por trás de uma tela, pode trazer à luz uma realidade que muitos se recusam a enxergar.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Daily Vlog/Life in Afghanistan/Afghan Woman (@kabul__vibe)

O testemunho de @kabul__vibe destaca, portanto, a coragem de muitas mulheres afegãs que escolhem, todos os dias, não deixar que sua história caia no esquecimento.