Esta policial argentina amamentou um bebê desnutrido; seu ato comoveu o país.

É uma cena que tocou corações muito além das fronteiras da Argentina. Enquanto trabalhava em um hospital infantil, uma policial argentina não hesitou em socorrer um bebê faminto. Guiada por seu instinto materno e senso de dever, ela desabotoou seu uniforme azul para alimentar a criança que chorava como se fosse seu próprio filho. Considerado heroico, esse ato de devoção repercutiu no mundo todo.

Quando uma policial amamenta um bebê necessitado

De modo geral, o papel dos policiais é manter a ordem, garantir a segurança dos cidadãos e protegê-los em momentos de perigo. É mais uma vocação do que uma profissão escolhida aleatoriamente no ensino médio. Além disso, uma policial argentina demonstrou amplamente suas habilidades em campo, superando as atribuições descritas em seu contrato de trabalho. A própria personificação da coragem, o exemplo máximo de empatia, ela reagiu como uma mãe a um bebê em sofrimento.

O nome desse anjo da guarda disfarçado de policial? Celeste Ayala. Ela estava de plantão no Hospital Infantil Sor Maria Ludovica, perto de Buenos Aires, quando ouviu um choro. Pela intensidade e entonação, interpretou imediatamente como um pedido de socorro. Parecia um SOS. Preocupada, a jovem ouviu mais o coração do que a lei e colocou seus próprios recursos a serviço de uma criança em estado crítico.

Antes de tomar essa iniciativa, ela se informou junto à administração do hospital para entender a situação do bebê, cujo sofrimento era evidente. Separado da mãe por negligência, a criança estava sob os cuidados dos serviços sociais. O caçula de seis irmãos, ele sentia falta de algo vital: comida. "Percebi que ele estava com fome porque ficava colocando a mão na boca, então pedi para ela pegá-lo no colo e amamentá-lo", explicou ao site Cronica .

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Um ato de coragem que rapidamente viralizou.

A imagem da policial amamentando seu bebê como se fosse seu próprio filho repercutiu profundamente na internet. A publicação oficial foi compartilhada por mais de 100 mil pessoas, renovando a fé na humanidade de seus seguidores. Foi o colega da jovem, Marcos Heredia, quem quis compartilhar esse gesto admirável como forma de agradecimento.

"Quero tornar público este magnífico ato de amor que você realizou hoje com este bebê que você não conhecia, mas por quem você não hesitou em se comportar como uma mãe. Você não se importou que ele estivesse sujo ou cheirasse mal... Não se vê isso todos os dias", disse ele na descrição, enfatizando a raridade desta operação de resgate.

Nos comentários, os internautas encheram a policial de elogios, usando diversos adjetivos para descrever sua nobre ação. Comparada a uma benfeitora, até mesmo a uma descendente de Deus, a policial recebeu uma enxurrada de elogios. "Nosso mundo precisa desse tipo de empatia em todos os lugares", "Tenho muito respeito por essa mulher, eu não conseguiria fazer o que ela fez".

Usuários da internet, muitas vezes severos com mulheres que expõem os seios, elogiaram o gesto. No entanto, em meio a essa onda de gentileza, alguns lamentaram que esse ato só seja elogiado em circunstâncias trágicas. Os franceses deixaram clara sua opinião: em seu país, esse ato certamente teria sido punido, repreendido ou até mesmo levado à justiça.

Uma promoção bem merecida para a policial em questão.

A protagonista desse ato de bondade não esperava recompensas ou títulos honorários. Ela fez o que achava certo para aquela criança abusada, nascida em uma família desamparada. Agiu por pura solidariedade, sem necessariamente antecipar tamanha demonstração de generosidade. Enquanto recebia parabéns de muitos desconhecidos, comovidos com a "boa notícia", a policial também foi promovida dentro de sua unidade.

As mais altas autoridades da província de Buenos Aires promoveram oficialmente Celeste Ayala ao posto de sargento. Essa inesperada ascensão na carreira dessa mulher, que rapidamente se tornou motivo de orgulho nacional e até mesmo um modelo de bravura, representa um passo significativo.

Embora a amamentação ainda seja considerada uma "ofensa à moral", esta policial argentina fez questão de salientar que se trata, antes de tudo, de uma necessidade vital. Não é provocação nem exibicionismo; é fisiológico. É uma dádiva do corpo feminino, e a policial a ofereceu a este pequeno ser que tanto precisava.