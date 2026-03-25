O que significa a tendência "Six Seven" nas redes sociais, que está dividindo gerações?

"Seis Sete." Dois números, nenhuma explicação... e, no entanto, é impossível escapar disso nas redes sociais. Por trás dessa expressão deliberadamente vaga, esconde-se uma tendência viral que diverte tanto quanto intriga, especialmente quando diferentes gerações tentam se entender.

Uma expressão viral… e deliberadamente vaga.

A tendência "Six Seven" — às vezes escrita como "6-7" ou "67" — ganhou força no TikTok e no Instagram a partir de 2025. Sua característica principal? Não significa nada. E é justamente isso que a torna tão popular. Usada em vídeos humorísticos, conversas e até mesmo no dia a dia, a expressão se baseia em uma ambiguidade proposital.

Pode ser acompanhado por um gesto com as mãos subindo e descendo, como se expressasse uma resposta vaga, um "tanto faz" ou "mais ou menos". Alguns internautas interpretam como uma forma de dizer que uma situação é mediana, nem boa nem ruim. Para muitos, o princípio é simples: não há uma definição precisa, e é isso que torna a coisa engraçada.

Uma origem entre a música e a cultura da internet.

Por trás desse fenômeno, porém, existe um ponto de partida. A expressão ganhou popularidade graças à música "Doot Doot (6 7)" do rapper Skrilla, cujo trecho foi amplamente compartilhado nas redes sociais. Criadores de conteúdo rapidamente a adotaram para ilustrar vídeos, principalmente aqueles relacionados a esportes. O astro da NBA LaMelo Ball, por exemplo, ficou associado à tendência devido à sua altura de 2,01 metros (6 pés e 7 polegadas).

Como costuma acontecer na internet, a tendência rapidamente ultrapassou suas origens. Ela se transformou, se remixou, se adaptou a situações cotidianas… até se tornar uma espécie de piada coletiva sem regras claras.

@xavetlouis O fenômeno "Seis Sete" cativou adolescentes suíços e seus pais. Esse gesto, acionado sempre que os números 6 ou 7 aparecem, viralizou graças às redes sociais. Inicialmente popularizado no TikTok, nos Estados Unidos, foi adotado por celebridades como Kim Kardashian e até mesmo incorporado ao jogo Fortnite. A origem desse fenômeno remonta a uma música do rapper Skrilla, combinada com um gesto do gamer Taylen TK Kenny, que rapidamente se espalhou pela internet. Esse movimento se tornou um código secreto divertido entre os jovens, fortalecendo seu senso de pertencimento. Embora possa parecer absurdo para os desavisados, a febre em torno do "Seis Sete" demonstra o poder das redes sociais na rápida disseminação de tendências. No entanto, como qualquer moda passageira, pode desaparecer tão rápido quanto surgiu, especialmente quando figuras políticas começam a se interessar. ♬ Som original - Xav&Louis

Por que é engraçado... e por que é irritante

O sucesso de "Six Seven" reside em um tipo particular de humor: o absurdo. Esse estilo, muito popular entre o público mais jovem, consiste em brincar com referências que não possuem lógica aparente. Esse fenômeno é frequentemente comparado à chamada cultura "brainrot", onde o conteúdo é deliberadamente excêntrico, repetitivo ou incompreensível para os não iniciados.

O resultado: enquanto alguns riem imediatamente, outros permanecem perplexos. Muitos adultos admitem não entender o sentido da expressão, enquanto os mais jovens a veem como um código divertido e conspiratório. Em alguns casos, "Seis Sete" se estende até mesmo para além das telas. Professores têm notado o uso da expressão em sala de aula, demonstrando a rapidez com que essas tendências estão se enraizando no cotidiano.

Uma linguagem que cria conexões

Para além do seu aparente absurdo, "Six Seven" cumpre um propósito muito real: criar um sentimento de pertença. Partilhar este tipo de referência demonstra que está por dentro das tendências, que compreende as atuais. Independentemente do seu significado exato, o que importa é a ligação com os outros.

Cada geração desenvolve suas próprias expressões, piadas internas e formas de comunicação. Hoje, as redes sociais simplesmente aceleram esse processo. E se algumas pessoas se sentem perdidas com esses códigos, isso é perfeitamente normal. A linguagem está em constante evolução e não existe uma única maneira correta de se comunicar.

Uma tendência passageira… ou não?

Como muitos fenômenos virais, "Six Seven" pode desaparecer tão rápido quanto surgiu. Ou, ao contrário, pode se tornar um elemento permanente em certas comunidades online. Esse tipo de tendência serve como um lembrete de que o humor e a criatividade na internet nem sempre seguem regras lógicas. Às vezes, não entender faz parte da experiência.

Em última análise, “Six Seven” talvez não deva ser explicado, mas sim vivenciado, compartilhado… ou simplesmente observado com curiosidade. E se você não compreender totalmente o conceito, não tem problema nenhum. Afinal, neste caso específico, estar “entre dois mundos”… é justamente a intenção.