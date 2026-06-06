Cette astuce fraîcheur des joueurs de tennis pourrait transformer vos journées d’été

L’été n’est pas encore officiellement acté et pourtant les températures battent déjà des records. Le thermomètre s’affole et même avec quelques couches de vêtements en moins, la chaleur vous prend au nez et vous fait transpirer à grosses gouttes. Pour rester au frais, vous avez certainement tout essayé : l’éventail, le brumisateur, le ventilateur de poche… Mais les joueurs de tennis ont une autre technique prometteuse pour réguler leur température corporelle entre deux sets.

Une serviette remplie de glaçons

En ce moment, tous les yeux sont rivés sur les Courts prestigieux de Roland Garros, où se disputent des matchs de tennis décisifs. Alors que la finale promet de grandes prouesses sportives et de belles surprises dans le classement, les as de la raquette ont dû s’adonner à des échanges de balle sous une chaleur digne de l’hémisphère Sud. La terre battue prenant alors des airs de déserts arides.

Dans les tribunes, les spectateurs, tous parés de tenues blanches et de lin, agitaient des éventails frénétiquement dans l’espoir de créer un agréable courant d’air. Sur les Courts, les joueurs ont également subi cette météo anormalement bouillante, venue perturber leurs performances. Exposés en plein soleil, sous un indice UV à en faire cuire des brochettes et en à faire fondre des glaces, ils ont assuré leur match dans des conditions extrêmes.

Pendant les brefs temps de pause, ils ne se contentaient pas de boire de l’eau sortie du congélateur et de s’éponger la tête avec de la microfibre. Ils enroulaient un genre de boudin en textile sur leurs épaules. Leur soulagement se lisait sur leur visage. Pour cause, ce traversin improvisé renfermait des glaçons congelés. Un bon système D si vous n’avez pas de climatisation chez vous et que votre logement est une bouilloire thermique.

Comment reproduire cette technique à domicile ?

Si Roland Garros est un événement sportif haut de gamme, qui attire un public aisé, cette technique de refroidissement aperçue en marge des filets est reproductible à moindre coût. Aucune dépense en perspective. Elle s’exécute avec le strict minimum, à savoir une serviette suffisamment longue du type “essuie-main” et une poignée de glaçons.

Le mode opératoire est simple et la créatrice de contenu @la.vanth vous en fait une démonstration en exclusivité. Étalez la serviette sur une surface plane, déposez des glaçons au centre comme vous le feriez avec les ingrédients d’un burrito et enroulez le tout. Ajoutez des attaches style ruban pour sceller votre tour de cou givré. Placez-le au congélateur pendant une trentaine de minutes et appréciez ce câlin glacé pendant vos journées de repos ou de télétravail. Une méthode efficace quand votre logement ressemble à un sauna géant.

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Les avantages de cette astuce de refroidissement

Pendant les périodes de forte chaleur, on pourrait presque passer des journées entières à flâner dans les allées réfrigérées des supermarchés et autres centres commerciaux. En France, selon les données officielles, 9 millions de personnes sont piégées dans des passoires et bouilloires thermiques. Même en gardant les volets fermés et en se levant à 5 heures du matin pour faire rentrer l’air frais, votre logement est une étuve. Vous avez littéralement l’impression d’être une plante sous serre et de macérer lentement entre vos murs.

Cette technique de refroidissement aperçue sur les courts et adoptée, entre autres, par Djokovic, est une idée de génie pour mieux supporter la fournaise ambiante des prochaines années. Moins radical que la fameuse douche froide, d’ailleurs déconseillée par les médecins, elle permet au corps de retrouver sa température normale en douceur. La serviette faisant office de “barrière” moelleuse pour éviter le choc thermique.

Bien sûr, cette technique ne remplace pas les recommandations essentielles en période de fortes chaleurs. Boire régulièrement de l’eau, fermer les volets pendant les heures les plus chaudes, aérer tôt le matin et limiter les efforts physiques restent les réflexes prioritaires.

Mais ce tour de cou glacé a le mérite d’être accessible à tous. Pas besoin d’investir dans un climatiseur énergivore ou dans des appareils sophistiqués parfois hors de prix. Une serviette, quelques glaçons et un peu d’anticipation suffisent pour recréer chez soi cette méthode adoptée par les sportifs de haut niveau. De quoi remporter toutes les manches face à la chaleur accablante.