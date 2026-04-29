À 111 ans, l’homme le plus âgé des États-Unis partage ses 3 habitudes

À 111 ans, Luis Cano fascine autant par son âge que par la simplicité de son mode de vie. Pas de « recette miracle » ni de programme compliqué : l’homme officiellement reconnu comme le plus âgé des États-Unis évoque trois habitudes très accessibles. Un témoignage inspirant, sans en faire une règle universelle.

Qui est Luis Cano ?

Luis Cano est né le 9 décembre 1914, dans une région montagneuse de Colombie. Il vit aujourd’hui à Linden, dans le New Jersey. Son âge a été officiellement validé en décembre 2025 par l’organisation LongeviQuest, spécialisée dans la vérification des records de longévité.

Au cours de sa vie, il a servi dans l’armée colombienne en 1937, avant de créer une entreprise de transport par bus reliant plusieurs villages ruraux isolés. Dans les années 1990, il s’est installé aux États-Unis avec son épouse Alicia. Ensemble, ils ont élevé dix enfants. Aujourd’hui, sa grande famille s’étend entre les États-Unis, la Colombie, l’Espagne et le Royaume-Uni.

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Ses trois habitudes, sans chichi

Interrogé sur le secret de sa longévité, Luis Cano a répondu avec une grande spontanéité :

ne pas boire de boissons alcoolisées

bien dormir

ne pas fumer

Trois habitudes simples, loin des tendances bien-être compliquées ou des promesses spectaculaires. Pas de compléments miracles, pas de méthode révolutionnaire, pas de routine extrême. Et lorsqu’on lui demande comment bien vivre, au-delà du nombre d’années, sa réponse est tout aussi directe : bien se conduire. Une philosophie sobre, claire et ancrée dans le quotidien.

Une alimentation naturelle et colorée

Luis Cano a également conservé des habitudes alimentaires inspirées de ses racines colombiennes. Son assiette a longtemps fait la part belle aux légumes, haricots, piments et avocats. Autrement dit : des produits simples, bruts et savoureux. Une façon de manger fondée sur la régularité plutôt que sur la privation. Son parcours rappelle qu’une alimentation équilibrée peut aussi rimer avec plaisir, traditions et générosité.

Actif longtemps, curieux toujours

Jusqu’à 105 ans, Luis Cano restait très actif. Avant de contracter le Covid-19 en 2020, il passait une grande partie de ses étés à jardiner. Sa famille a même partagé une vidéo où on le voit, à 104 ans, manier son râteau avec énergie pour montrer qu’il n’avait aucune envie de ralentir.

Aujourd’hui encore, il reste alerte une bonne partie de la journée. Il aime observer les passants depuis sa fenêtre, réciter de la poésie colombienne traditionnelle et passer du temps avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Une belle preuve que la vitalité ne se résume pas à l’âge inscrit sur la carte d’identité.

Une figure appréciée dans sa ville

À Linden, Luis Cano est devenu une personnalité locale. Le maire de la ville lui même a remis une proclamation officielle en son honneur. Chaque année, ses voisins saluent aussi son anniversaire, parfois d’un coup de klaxon en passant devant sa maison décorée d’un panneau affichant son âge à trois chiffres. Une notoriété tendre et joyeuse, à l’image de son parcours.

Une inspiration, pas une obligation

Il est important de rappeler que les habitudes de Luis Cano sont les siennes. Elles reflètent son histoire, son époque et ses choix personnels. Elles ne constituent ni une formule garantie, ni une norme à suivre à tout prix. La longévité dépend de nombreux facteurs : génétique, environnement, accès aux soins, niveau de stress, mode de vie ou encore hasard biologique. Et surtout, tout le monde n’a pas forcément le désir de vivre plus de 100 ans. Certaines personnes aspirent avant tout à une vie riche de sens, d’équilibre, de plaisir ou de liberté, quel que soit le nombre d’années.

En résumé, chacun entretient un rapport différent au temps, à la santé et au bonheur. L’essentiel reste de construire une vie qui vous ressemble, dans un corps respecté et selon vos propres envies.