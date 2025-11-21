Je voulais bouger sans me maltraiter : voici comment le Bloom Club a changé ma routine

Pour bon nombre de femmes, le sport sonne comme une corvée. Nombreuses sont celles qui enfilent les baskets et qui déploient le tapis de gym à contrecœur, en se disant que c’est un sale quart d’heure à passer. Je fais aussi partie de ces femmes, qui se mettent au sport pour répondre à un idéal inatteignable et qui soupirent d’exaspération à chaque exercice. L’application le Bloom Club a transformé la contrainte en plaisir et les séances en déferlement d’amour-propre. Elle m’a enseigné une règle précieuse : le corps n’est pas un ennemi à combattre, mais un allié à célébrer.

Du sport, sans pression ni culpabilité

On a toutes une bonne raison de commencer le sport. Sauf que voilà, il faut bien se l’avouer, on entame souvent la pratique physique sur fond d’injonctions et de résolutions. On ressort les baskets du placard dans l’espoir de ressembler à cette fit-girl croisée sur les réseaux sociaux et de coller à ces satanés standards de beauté. On se dépense et on transpire à grosse goutte non pas pour garder la forme ou se vider la tête, mais pour transformer son corps dans la douleur et le chaos. Le sport est presque une punition, une façon silencieuse de dire à notre corps qu’il n’est pas assez bien.

Avec une mentalité aussi obscure, pas étonnant que le tapis reste dans un coin du salon et que le sport soit presque une phobie. La première fois que j’ai suivi un programme sportif, je suis tombée dans le piège du « tout ou rien ». Je me donnais à fond dans mes séances, quitte à me blesser et dès la première minute d’entraînement, j’attendais la dernière avec impatience. J’y allais à reculons et je m’infligeais un quota de sport excessif à la semaine, mais j’ai fini par être écoeurée et découragée.

L’application le Bloom Club a justement été créée pour retrouver le plaisir de bouger, se reconnecter à son corps et s’entraîner dans la tendresse. C’est une véritable safe place : ici pas de cases à cocher, pas de compte à rendre, ni d’objectifs à remplir. On repart sur des bases saines et on reprend doucement conscience de son corps, de ses muscles, de ses fonctions. Notre guide dans cette reconquête physique s’appelle Mathilde. Elle revendique une pratique sportive bienveillante, vouée à nous réconcilier avec notre reflet et à réduire non pas notre tour de taille, mais nos complexes.

Des programmes qui s’adaptent à chaque femme

L’application le Bloom Club promet une renaissance mentale plus que physique. L’idée n’est pas de perdre du poids, de faire fondre son ventre ou de se tailler une nouvelle morphologie, mais d’avancer à son rythme et de se faire sa propre routine. Les programmes sont d’ailleurs à la portée de tous les corps. Pas question de pousser son corps dans ses retranchements ou de le traumatiser. Au menu : Pilates, stretching, cardio & renfo, running et exercices pour soulager les douleurs de règles.

Les séances se présentent comme des tutoriels : Mathilde nous montre les mouvements et nous accompagne avec son calme communicatif. Personnellement, j’ai testé le renforcement musculaire et contrairement à tout ce que j’ai déjà fait par le passé, ce n’était pas violent pour le corps. Mathilde prouve qu’on n’est pas obligés de se faire mal pour travailler ses muscles et que la lenteur vaut mieux que les gestes bruts. Sur le coup, je n’avais pas l’impression de faire d’effort, mais le lendemain j’ai ressenti des muscles dont je ne connaissais même pas l’existence. Autre avantage : les séances sont courtes et se fondent très bien dans nos modes de vie hyperactifs.

À la différence des autres applications de sport, le Bloom Club nous accorde une certaine liberté et ne nous impose rien. On clique sur la vidéo de notre choix, selon notre humeur, nos capacités du moment et nos envies. On est maître de notre séance, ce qui n’empêche pas la régularité et la discipline. Au vu de la sympathie et du professionnalisme de Mathilde, on honore volontiers ce rendez-vous.

Un rendez-vous précieux pour se reconnecter à soi

Sur le Bloom Club, le sport n’est pas une épreuve de torture, mais une déclaration d’amour envers soi, un moment de complicité. Chaque séance se déroule dans la joie et la bonne humeur, sans pensée toxique. Solaire, pétillante et motivante, Mathilde nous transmet sa sérénité d’esprit et grâce à elle, on se concentre sur l’essentiel. Chaque mouvement, que ce soit un squat, une fente, un étirement, est un « merci » envers notre corps. On lui exprime toute notre reconnaissance au lieu de l’accuser de toutes les fautes. Et ce petit twist mental, loin des stéréotypes et des idées reçues, change vraiment la façon de s’entraîner.

Le Bloom Club va à l’encontre de tout ce qu’on a toujours entendu dans les colonnes des médias féminins et les publicités. Le sport est censé être un loisir agréable, pas une solution minceur pour calquer l’anatomie des mannequins. Le Bloom Club nous remet dans le droit chemin : celui du respect de soi, de la confiance et du confort physique. On ressort du programme en osmose avec nous-mêmes, munie d’une vraie force intérieure.

Des séances qui musclent le corps, mais aussi l’estime

La bienveillance est la valeur fil rouge du Bloom Club. Au-delà des programmes prêts à l’emploi qui redonnent confiance en soi et des lives hebdomadaires qui fidélisent le corps, la plateforme cultive la positive attitude dans chaque contenu. Après quelques semaines d’essai, on a plus de résistance, on gagne en vitalité, on s’essouffle moins dans les escaliers. Surtout, on se sent vivante, entière, connectée à nous-mêmes.

Et c’est ce qu’on devrait attendre d’une séance de sport : qu’elle nous transforme de l’intérieur plutôt que de nous changer de l’extérieur. Le Bloom Club est un premier pas vers l’acceptation. Pas de syndrome de l’imposteur, ni de remise en doute, que des petites réussites qui poussent à continuer.

Sur le Bloom Club, on ne se focalise pas sur l’apparence, mais sur le ressenti, l’expérience de soi. Qu’on se le dise la confiance est le muscle le plus difficile à entretenir et sous l’impulsion de Mathilde, on s’y consacre activement. C’est une parenthèse bien-être presque vitale dans le tumulte quotidien.

Article partenaire