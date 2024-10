Cancer du sein : voici comment aborder cette annonce difficile à ses proches

Lorsque le médecin énonce le diagnostic et pose le redoutable terme « cancer du sein », c’est la vie toute entière qui bascule. C’est comme si le monde venait de s’écrouler sous vos pieds. Après avoir assimilé cette sombre nouvelle vient cette question « comment le dire à mes proches ? ». Entre la peur, l’incertitude, et la volonté de protéger ceux qu’on aime, difficile de trouver les bons mots pour partager cette douloureuse annonce. La langue française a beau être riche, le vocabulaire vous manque dans cette épreuve. Cette révélation, qui risque de changer le regard de votre entourage, demande un effort surhumain. C’est certainement le rendez-vous le plus éprouvant de ce parcours. Le cancer du sein, ça n’arrive pas qu’aux autres. Aucune poitrine n’est épargnée. Voici comment annoncer le cancer du sein à vos proches et dire l’indicible…

Prenez le temps d’encaisser le choc

Entre les murs froids de l’hôpital et sous les yeux graves du médecin, vous sentez la menace qui plane. En quelques mots, enrobés dans des explications scientifiques, votre quotidien s’effondre. Le verdict vient de tomber et vous êtes sonnée. Le.a professionnel.le de santé a beau vous montrer cette tâche sur la mammographie, vous n’y croyez pas. La maladie se loge dans votre poitrine. C’est un coup de massue. Déchirée entre l’incompréhension, la colère et le sentiment d’injustice, vous n’entendez plus rien autour, juste un bruit blanc assourdissant.

En sortant de l’hôpital, lieu où tout s’est renversé, accordez-vous un temps de répit. Pas question d’annoncer votre cancer du sein à vos proches avec un texto brut de décoffrage, envoyé dans la précipitation. Même si vous avez hâte de vous libérer de ce « poids », il est important de se concentrer sur soi avant de penser aux autres. Faites le point sur votre ressenti, renseignez-vous sur la maladie, questionnez votre médecin. Ce tête-à-tête avec vous-même permet de vous armer émotionnellement et de prendre conscience de ce qui vous attend.

Faites l’annonce quand vous vous sentez prête

Annoncer son cancer du sein à ses proches est une étape délicate et déchirante. Parfois, il faut quelques jours, quelques semaines ou plus encore pour trouver le courage et la force de prononcer ces mots qui assomment. Vous imaginez la scène en boucle dans votre tête, vous refaites le discours quinze fois, vous anticipez toutes les réactions possibles… Mais pour le moment, ça ne vient pas.

Au début, cette réalité semble imprononçable. Inutile de vous mettre la pression et de vous imposer un délai. Assurez-vous d’être suffisamment en paix avec la situation pour en parler. Ne cachez pas votre maladie et n’essayez pas de la minimiser. Même si cette option est tentante, vos proches risquent de vous en vouloir plus que de vous remercier.

Soyez honnête, mais pas trop brutale

Lorsque vous réunissez vos proches autour de la table pour annoncer votre cancer du sein, vous ne savez pas forcément par où commencer. Même si vous avez rejoué la scène plein de fois dans votre tête, à l’instant T, les mots sortent différemment. À la simple évocation du terme « cancer », l’inquiétude se lit sur tous les visages et la tristesse est palpable. D’où l’importance de mettre les formes et de ne pas être trop cru. Si vous êtes face à des enfants ou des personnes vulnérables, les discours simplifiés suffisent. En revanche, dire « j’ai un cancer », sans préambules ni détails aux personnes très proches en âge de recevoir l’information peut-être mal vécu. N’essayez pas non plus de faire « espérer » vos proches. Même si vous avez la rage de vaincre au corps, l’avenir reste incertain.

Contentez-vous simplement d’exposer les faits, tels qu’ils sont, sans être trop sèche dans vos propos, ni trop utopiste. Faites preuve de franchise, mais allez-y en douceur. Prenez des pincettes. Annoncer son cancer du sein à ses proches est une épreuve compliquée. C’est vous qui êtes malade, mais à ce moment exact, c’est vous qui consolez et qui rassurez. Vous devez gérer votre peine et celles des autres en même temps. C’est une corvée.

Choisissez un environnement calme

Certaines personnes préfèrent annoncer leur cancer du sein au cas par cas, sans en faire un événement solennel. À l’inverse, d’autres réunissent la famille comme lors des repas dominicaux et font une annonce générale par souci de bien-être. Cette allocution vous appartient. C’est une expérience personnelle accablante qui se vit à la première personne. Toutefois, privilégiez un cadre tranquille, loin du brouhaha pour que tout le monde soit attentif.

Faites l’annonce dans un endroit qui vous est familier et qui vous met en confiance. Cela permet d’ouvrir la discussion et de donner un espace pour les questions. Dans un environnement feutré, sans nuisance, ce monologue que vous espériez secrètement ne jamais tenir se mue plus facilement en dialogue. Préparez-vous à toutes les réactions : la consternation, le déni, les larmes… pour vous, la souffrance est double.

Apportez du concret, parlez du plan de traitement

Même si la nouvelle du cancer est difficile à entendre, il est essentiel de rappeler qu’aucun diagnostic ne se ressemble. Parlez de vos options de traitement, des progrès de la médecine et de ce que votre médecin vous a expliqué concernant vos chances de rémission ou d’amélioration. Donnez des informations factuelles sur le plan de traitement pour que vos proches puissent se projeter et se préparer mentalement à la suite. Ainsi, vous chassez le « pire » de leur esprit. Vous pouvez aussi leur rappeler que le cancer du sein, diagnostiqué précocement, n’est plus incurable.

Rappelez-vous qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise manière

Pour annoncer un cancer du sein, il n y a pas de mode d’emploi ni de formules types. Il n’existe pas de « bonne ou mauvaise méthode » pour présenter une nouvelle aussi difficile que celle d’un cancer. Chaque famille, chaque groupe d’ami.e.s, chaque personne est unique, et la façon dont vous abordez cette annonce dépend de votre relation avec eux, de leur sensibilité et de la vôtre. Vous faites surtout comme vous pouvez, avec vos mots à vous. Ce qui importe c’est de partager l’annonce, avec des trémolos dans la voix ou pas. En propageant la nouvelle, vous avez la certitude de voir des mains se tendre.

Annoncer son cancer du sein à ses proches et voir cette peine immense investir les yeux est un supplice. Mais c’est aussi une délivrance. Vous savez que vous êtes entourée et vous avez plein d’épaules sur lesquelles vous appuyez.