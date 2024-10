Le médicament Wegovy débarque en France : tout ce que vous devez savoir sur ce traitement soignant l’obésité

L’Hexagone a récemment accueilli une petite révolution dans le domaine du traitement de l’obésité : le Wegovy. Depuis le 8 octobre 2024, ce médicament, développé par le laboratoire danois Novo Nordisk, est disponible en pharmacie pour une certaine catégorie de patient.e.s en surpoids. Vous en avez probablement entendu parler, ou peut-être avez-vous déjà vu passer des publicités ou des discussions animées sur les réseaux sociaux à ce sujet. Mais que cache vraiment ce nom, Wegovy, qui semble être sur toutes les lèvres ces derniers temps ? Voici tout ce que vous devez savoir sur ce traitement qui fait l’objet de nombreux espoirs.

Wegovy, c’est quoi au juste ?

Pour faire simple, Wegovy est un traitement destiné aux personnes souffrant d’obésité. C’est le petit dernier d’une série de médicaments appelés « analogues du GLP-1 » (ou aGLP-1 pour les intimes). Et là, on entre dans la science ! Ces médicaments, dont fait partie le Wegovy, imitent une hormone intestinale (le GLP-1) qui intervient dans plusieurs mécanismes métaboliques. L’une des missions de cette hormone est de stimuler la sécrétion d’insuline, ce qui aide à réguler le taux de sucre dans le sang et surtout de procurer une sensation de satiété. En d’autres termes, vous avez moins faim et, magie, vous mangez moins.

Le principe actif du Wegovy, la sémaglutide, vous dit peut-être quelque chose. Et pour cause, c’est le même ingrédient qui est utilisé dans un autre médicament phare, l’Ozempic, un traitement antidiabétique. La différence ici, c’est que dans le cadre de l’obésité, le dosage de sémaglutide est plus élevé.

Son prix

C’est la question qui fâche souvent… Eh bien, il faut le dire clairement : le Wegovy n’est pas remboursé par l’Assurance maladie. Pas de prise en charge, donc il faudra sortir le portefeuille. Le prix du Wegovy est fixé librement par Novo Nordisk, mais on parle d’un coût estimé à entre 9 et 12 euros par jour. Cela représente environ 300 euros par mois pour ce traitement. Un coût élevé qui risque de décourager certain.e.s patient.e.s, mais qui doit être mis en perspective avec l’efficacité du médicament et les bénéfices à long terme qu’il peut offrir en termes de santé.

Qui peut prendre Wegovy ?

Avant de vous ruer à la pharmacie, sachez que le Wegovy n’est pas un médicament qu’on peut acheter comme de l’aspirine. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a posé des règles strictes quant à son utilisation. Le traitement est réservé aux personnes souffrant d’obésité, avec un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 35. Pour celles et ceux qui ont dépassé la barre des 65 ans, ce médicament ne vous est pas destiné. Et il faut avoir minimum 12 ans pour être concerné.e.s par cette prise en charge.

Ce n’est pas tout. La première prescription du Wegovy doit obligatoirement être faite par un.e spécialiste dans les domaines de l’endocrinologie, de la diabétologie ou de la nutrition. En clair, vous devrez d’abord passer par un.e médecin spécialiste. Mais pas d’inquiétude, une fois le traitement démarré, votre médecin généraliste pourra prendre le relais pour les renouvellements. Eh oui, c’est un processus sérieux afin d’éviter les dérives.

Le Wegovy se présente sous la forme d’une injection hebdomadaire. Une petite piqûre une fois par semaine, c’est tout. Il y a une montée en puissance progressive, le dosage initial est ainsi faible puis augmente progressivement au fil des semaines. L’idée est d’habituer le corps à cette nouvelle substance tout en minimisant les effets secondaires.

Car oui, bien qu’il soit prometteur, le Wegovy ne vient pas sans quelques petits désagréments. Parmi les effets secondaires les plus courants, on note des nausées, des vomissements, et parfois des diarrhées. Pas très glam’, mais c’est le prix à payer pour des résultats potentiellement impressionnants. D’ailleurs, parlons-en de ces résultats !

Un traitement, pas une baguette magique

Si le Wegovy suscite tant d’enthousiasme, ce n’est pas seulement à cause de son mécanisme innovant, mais surtout en raison de l’impact observé sur la perte de poids. Selon les données de la Haute autorité de santé (HAS), les patient.e.s traité.e.s par Wegovy perdraient en moyenne 17 % de leur poids. C’est un chiffre énorme quand on sait à quel point il est difficile de perdre du poids de manière significative et durable. Pour certaines personnes, c’est littéralement une nouvelle vie qui s’offre à elles. D’ailleurs, en France, près de 10 000 patient.e.s obèses ont déjà pu bénéficier de Wegovy avant son lancement officiel, dans le cadre d’un programme d’accès précoce. Ces premier.ère.s utilisateur.rice.s ont contribué à renforcer l’optimisme autour de ce traitement.

Il est toutefois important de souligner que le Wegovy n’est pas une solution miracle. Il ne suffit pas de recevoir l’injection et de continuer à vivre comme avant. Le traitement doit être accompagné de changements de style de vie : une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Wegovy agit comme un catalyseur pour aider les patient.e.s à atteindre leurs objectifs de perte de poids, mais ce n’est pas une excuse pour se priver d’efforts personnels.

D’ailleurs, l’utilisation du Wegovy ne se fait qu’en deuxième intention, c’est-à-dire lorsque les autres approches (comme la diététique ou l’exercice physique) ont échoué à apporter des résultats suffisants. C’est un « outil » parmi d’autres dans la lutte contre l’obésité, qui reste une maladie complexe avec des causes multiples : génétiques, environnementales et comportementales.

L’arrivée du Wegovy, une réponse à un besoin pressant

L’arrivée de Wegovy en France intervient dans un contexte où la demande pour des traitements efficaces contre l’obésité est en pleine explosion. Le nombre de personnes en surpoids ou obèses ne cesse de croître dans le monde, et la France n’échappe pas à cette tendance. Les patient.e.s cherchent alors désespérément des solutions pour perdre du poids et améliorer leur qualité de vie.

Les régimes à répétition, les chirurgies bariatriques, et les programmes d’entraînement intensifs ne fonctionnent pas pour tout le monde, et c’est là que des médicaments comme le Wegovy viennent jouer un rôle crucial. Si le Wegovy parvient à tenir ses promesses, il pourrait représenter une nouvelle ère dans la prise en charge de l’obésité.

Le Wegovy marque une avancée significative dans le traitement de l’obésité en France. Ce médicament novateur, bien que coûteux et non remboursé, pourrait changer la vie de nombreux.ses patient.e.s en leur offrant une opportunité concrète de perdre du poids de manière durable. Cependant, ce n’est ni une solution miracle, comme toujours la clé reste un accompagnement médical et personnel. Wegovy, c’est la promesse d’un coup de pouce, à condition de faire sa part du travail.

Article partenaire