Qu’est-ce que les acouphènes, ce mal dont Lady Gaga souffre au quotidien ?

Les acouphènes touchent des millions de personnes à travers le monde, mais restent encore mal compris du grand public. Ce trouble auditif, dont souffre Lady Gaga au quotidien et des millions de personnes à travers le monde, impacte profondément la qualité de vie des personnes concernées.

Les acouphènes : définition et symptômes

Les acouphènes se manifestent par la perception de « sons fantômes » dans une ou les deux oreilles, alors qu’aucun son extérieur n’est présent. Ces bruits prennent diverses formes : sifflements, bourdonnements, grésillements, cliquetis, etc. Ils peuvent être continus ou intermittents, et leur intensité varie d’un individu à l’autre. On estime que 10 à 15 % de la population mondiale serait touchée par ce trouble, qui peut survenir à tout âge, même s’il est plus fréquent chez les personnes âgées.

Il existe 2 grands types d’acouphènes : les acouphènes subjectifs, qui sont les plus courants et ne sont perçus que par le patient, et les acouphènes objectifs, très rares, qui peuvent être entendus par un professionnel de santé lors de l’examen. Les acouphènes subjectifs sont généralement liés à un dysfonctionnement du système auditif ou nerveux, tandis que les acouphènes objectifs résultent souvent d’un problème vasculaire ou musculaire près de l’oreille.

Causes des acouphènes

Les acouphènes peuvent avoir de nombreuses causes, qui varient selon le type de trouble.

Acouphènes subjectifs : causes principales

Traumatisme acoustique : exposition à des bruits intenses (concerts, machines, casques audio).

Presbyacousie : vieillissement naturel de l’oreille.

Infections ou lésions du système nerveux central (tumeurs, accidents vasculaires cérébraux, sclérose en plaques).

Obstruction du conduit auditif (cire, corps étranger, otite externe).

Dysfonctionnement de la trompe d’Eustache (infections, variations de pression).

Médicaments ototoxiques (certains antibiotiques, diurétiques, anti-inflammatoires).

Problèmes de l’articulation temporomandibulaire (rare, mais possible).

Acouphènes objectifs : causes rares

Turbulence du flux sanguin (artère carotide, veine jugulaire).

Tumeurs vasculaires de l’oreille moyenne (glomus tympanique, glomus jugulaire).

Spasmes musculaires (muscles du voile du palais ou de l’oreille moyenne).

Déhiscence osseuse (anomalie anatomique rare de l’oreille interne).

Impact sur la vie quotidienne

Les acouphènes peuvent avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie. Chez certaines personnes, ils provoquent de la fatigue, de l’anxiété, des troubles du sommeil, voire une dépression. Pour les artistes et musiciens comme Lady Gaga, ce trouble peut devenir particulièrement handicapant, notamment lors des créations musicales ou des performances sur scène.

Les témoignages de professionnels du spectacle mettent en lumière les risques liés à la surexposition au bruit, qui peut entraîner une perte auditive irréversible et des acouphènes persistants. Le milieu de la musique commence à peine à prendre conscience de l’ampleur du problème, longtemps resté tabou. Certains artistes, comme Angèle ou Roméo Elvis, se mobilisent aujourd’hui pour sensibiliser le public et les professionnels à la protection de l’audition.

Prise en charge et traitements

À ce jour, il n’existe pas de traitement curatif universel pour les acouphènes. La prise en charge dépend de la cause sous-jacente et vise surtout à soulager les symptômes.

Correction de la perte auditive : l’appareillage auditif peut atténuer les acouphènes chez près de la moitié des patients.

Thérapies sonores : utilisation de bruits blancs ou de sons de masquage pour aider à mieux supporter les acouphènes, notamment pour s’endormir.

Gestion du stress : relaxation, méditation, prise en charge psychologique pour améliorer la tolérance aux acouphènes.

Éviter les stimulants : caféine et certains médicaments peuvent aggraver les acouphènes et doivent être évités.

Thérapie de réentraînement des acouphènes (TRT) : cette approche vise à habituer le cerveau à ignorer le bruit perçu.

Stimulation électrique : dans certains cas, des dispositifs de stimulation de l’oreille interne ou de la langue peuvent être efficaces.

Prévention et sensibilisation

La prévention reste la meilleure arme contre les acouphènes, en particulier dans les milieux à risque comme la musique. Le port de protections auditives (bouchons, casques anti-bruit) lors des concerts ou des répétitions est essentiel pour limiter les risques de traumatisme acoustique.

Les acouphènes sont un trouble complexe, aux causes multiples et aux conséquences parfois très lourdes sur la vie quotidienne. Si des solutions existent pour soulager les symptômes, il n’existe pas encore de traitement miracle. La prévention et la sensibilisation restent donc des enjeux majeurs, notamment pour les artistes. Comprendre ce trouble, ses causes et ses impacts, est une première étape essentielle pour mieux accompagner ceux qui en souffrent.