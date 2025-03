Cette méthode japonaise pour gérer vos angoisses en public

Se sentir submergée par l’anxiété au beau milieu d’un espace public est une expérience plus fréquente qu’on ne l’imagine. Que ce soit dans le métro, au travail ou en pleine rue, l’angoisse surgit parfois sans prévenir, rendant le corps tendu, le souffle court ou encore le cœur battant. Face à ces moments de panique silencieuse, une méthode japonaise ancestrale pourrait bien vous aider à retrouver votre calme en quelques minutes : le « bain de forêt intérieur », une forme de visualisation inspirée du Shinrin-yoku.

Le Shinrin-yoku, ou comment la nature apaise l’esprit

Le Shinrin-yoku, qui signifie « bain de forêt », est une pratique développée au Japon dans les années 1980 pour lutter contre le stress des citadins. Il ne s’agit pas d’une randonnée ou d’un sport, mais d’une immersion lente et consciente dans la nature, avec les 5 sens en éveil. De nombreuses études japonaises ont démontré que cette pratique réduisait le taux de cortisol (l’hormone du stress), améliorait l’attention et favorisait une détente profonde.

Comment l’appliquer en pleine foule ou dans un bureau sans arbre à l’horizon ? C’est là qu’intervient une version mentale de la méthode, de plus en plus utilisée par les adeptes de la pleine conscience : la visualisation guidée d’un bain de forêt.

Le bain de forêt… sans forêt

La méthode consiste à fermer les yeux (ou à fixer un point discret), ralentir sa respiration et s’imaginer marcher dans une forêt familière. Le but est de mobiliser les souvenirs sensoriels : entendre le bruissement des feuilles, sentir l’odeur de l’écorce, visualiser la lumière filtrant à travers les arbres. En se connectant à cette scène intérieure, le cerveau envoie des signaux de sécurité et de calme, ce qui permet de désactiver peu à peu la réponse de panique.

Il est recommandé de pratiquer cet exercice chez soi d’abord, dans un environnement calme, afin de l’automatiser. Plus la scène est précise, plus elle sera efficace lorsqu’elle sera « activée » dans des situations d’anxiété en public.

Une méthode douce et accessible à tout le monde

Ce qui fait la force de cette approche, c’est sa simplicité. Pas besoin d’équipement, ni d’application ou de connaissances préalables : le bain de forêt intérieur est accessible à tout moment, pour peu qu’on ait un petit espace mental pour l’accueillir.

Il ne remplace évidemment pas un accompagnement psychologique en cas d’anxiété chronique, mais il peut devenir un outil précieux du quotidien. Certains thérapeutes et sophrologues intègrent d’ailleurs cette méthode dans leurs pratiques, tant elle permet de reconnecter une personne à des sensations apaisantes, même au milieu du tumulte.

La culture japonaise, souvent tournée vers l’équilibre entre l’humain et la nature, offre ici une ressource précieuse pour apprivoiser l’angoisse. Face à une société où tout va vite, apprendre à ralentir intérieurement peut devenir une véritable force. Le bain de forêt mental n’efface pas l’anxiété, mais il lui offre un espace pour se transformer, en douceur.