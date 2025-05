Ce trouble méconnu touche 1 à 4 % de la population qui écoute de la musique

Pour certaines personnes, la musique n’est qu’un enchaînement de sons sans signification. Ce phénomène, connu sous le nom d’amusie congénitale, est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la perception musicale, malgré une audition normale et des capacités cognitives préservées.

Qu’est-ce que l’amusie congénitale ?

L’amusie congénitale est un trouble spécifique de la perception musicale, souvent qualifié de « surdité aux sons musicaux ». Les personnes concernées ont des difficultés à reconnaître les mélodies, à détecter les fausses notes ou à suivre le rythme d’une chanson. Ce trouble est distinct de l’amusie acquise, qui résulte généralement d’une lésion cérébrale.

Contrairement à une idée reçue, l’amusie congénitale n’est pas liée à un manque d’exposition à la musique ou à un déficit auditif. Les individus amusiques entendent parfaitement les sons, mais leur cerveau traite différemment les informations musicales.

Une prévalence plus faible que prévu

Des études antérieures estimaient que l’amusie congénitale touchait environ 4 % de la population. Cependant, une recherche plus récente menée sur un échantillon de 20 000 participants a révélé une prévalence plus faible, autour de 1,5 %. Cette étude a également montré que le trouble est légèrement plus fréquent chez les femmes et qu’il est souvent héréditaire, avec 46 % des proches au premier degré également affectés.

Des anomalies cérébrales spécifiques

Les recherches en neurosciences ont identifié des anomalies dans la connectivité entre le cortex auditif et le gyrus frontal inférieur droit chez les personnes amusiques. Ces régions du cerveau sont impliquées dans le traitement des hauteurs musicales et la mémoire des mélodies. Cette altération de la connectivité pourrait expliquer les difficultés rencontrées par les individus amusiques.

Un trouble isolé mais impactant

L’amusie congénitale est généralement un trouble isolé, sans impact sur d’autres fonctions cognitives. Cependant, elle peut avoir des répercussions sur la vie sociale et émotionnelle des personnes concernées, notamment dans les cultures où la musique occupe une place centrale. Certaines personnes amusiques peuvent également éprouver des difficultés à percevoir les intonations émotionnelles dans la parole, ce qui peut affecter la communication interpersonnelle .

Vers une meilleure compréhension

Bien que l’amusie congénitale ne puisse pas être « guérie », une meilleure compréhension du trouble peut aider à développer des stratégies d’adaptation. Des programmes d’entraînement auditif et des approches thérapeutiques sont à l’étude pour améliorer la perception musicale chez les personnes amusiques.

La sensibilisation à l’amusie congénitale est essentielle pour reconnaître ce trouble et soutenir les individus qui en sont affectés. En comprenant mieux les mécanismes sous-jacents, nous pouvons favoriser une inclusion plus large dans les activités culturelles et sociales liées à la musique.