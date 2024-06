5 astuces inattendues de dentistes pour dire adieu aux caries

Les caries n’ont pas seulement leur place dans la bouche des enfants qui ont eu la main un peu trop lourde sur les bonbons. Elles peuvent aussi venir noircir les dents des adultes. Cette pathologie dentaire, plus ou moins douloureuse selon sa progression, force le passage dans le cabinet du/de la dentiste. Pour rester loin de cette fameuse chaise de « torture » et des instruments au bruit strident à l’image de la redoutable fraise, ne négligez pas vos dents. Voici 5 astuces glanées chez les dentistes pour éviter les vilaines caries et avoir une dentition irréprochable.

Selon une étude allemande repérée par Top Santé, 9 Français.es sur 10 ont déjà eu une carie. Ce problème dentaire, régulièrement attribué aux enfants, n’est pas forcément exclusif aux petites quenottes des chérubins. Les adultes aussi sont susceptibles de voir une tache noire investir leurs dents. Et les sucreries récoltées à la boulangerie avec le maigre argent de poche du tendre âge ne sont pas les seules responsables. Les caries sont décrites comme des destructions progressives de l’émail et de la dentine. Matérialisées par une tâche, puis exprimées par une sensibilité au contact des aliments, elles peuvent rapidement rongées la dent si elles ne sont pas soignées à temps. Si l’état de vos dents est critique, vous pouvez trouver un dentiste de garde aujourd’hui.

Lorsque vous consommez des aliments ou des boissons sucrés ou riches en amidon, les bactéries de la plaque dentaire utilisent ces sucres pour produire des acides. D’où l’importance d’avoir un brossage minutieux qui va de haut en bas et qui dure bien 2 minutes chrono. Au début, ces acides attaquent les minéraux de l’émail, le revêtement protecteur extérieur de la dent, et provoquent ce que l’on nomme dans le jargon, une déminéralisation. Si rien n’est fait, les attaques acides peuvent traverser l’émail et atteindre la dentine. À ce stade, une cavité (ou carie) commence à se former. Mais vous pouvez les prévenir, avec ces astuces de dentistes anti-caries.

Protégez votre émail des chocs

L’émail est cette matière blanche qui recouvre vos dents et qui fait office de bouclier. Bien qu’il soit la substance la plus dure du corps humain, il n’est pas invincible. Il convient donc de le préserver et de le garder intact. Sauf que parfois, sans vous en rendre compte, vous le mettez à rude épreuve.

En rongeant vos ongles frénétiquement, en mâchouillant le bout tout dur de votre stylo ou en ouvrant vos boîtes d’un revers de crocs par exemple. Bannissez ces mauvaises habitudes et évitez également de consommer des aliments très chauds ou très froids. C’est les des astuces les plus prescrites par les dentistes pour se préserver des caries.

Mâchez des chewing-gums sans sucre

De prime abord, ce conseil peut paraître assez incongru, voire contre-productif. Pourtant, mâcher des chewing-gums sans sucre fait partie de ces astuces insolites de dentistes pour mieux armer les dents contre les caries. Si les chewing-gums sont surtout sollicités pour calmer le stress et chasser les petites fringales de mi-journée, et parfois la mauvaise haleine, ils peuvent aussi profiter à vos dents. Oui vous avez bien lu.

Ces gommes à mâcher, que vos parents vous ont souvent confisquées pendant l’enfance, stimulent la production de salive. Cette bave pas très glamour joue un rôle crucial dans la neutralisation des acides produits par les bactéries dans la bouche. En plus, la salive aide à reminéraliser l’émail des dents et le rend plus résistant aux attaques acides. Voilà une bonne raison de faire claquer ce chewing-gum entre vos dents, n’en déplaise à vos proches.

Faites le plein de vitamine C

La vitamine C, qui se cache dans votre jus d’orange matinal, n’est pas seulement vouée à vous donner de l’énergie et à vous servir de carburant gourmand. Elle fait aussi des merveilles de l’autre côté de votre bouche, sous votre palais. La vitamine C est vitale pour la production de collagène, une protéine qui constitue une partie importante de la structure des gencives.

Elle renforce également le système immunitaire et vous épargne des infections en tout genre, y compris celles qui affectent les gencives et les dents. Alors, ne vous contentez pas de boire ce sacro-saint nectar orangé au réveil, mettez la vitamine C au cœur de votre menu. Poivrons, tomates, brocolis et agrumes en concentrent une grande quantité. Ne vous privez pas de ces remèdes comestibles !

Utilisez du fil dentaire en complément du brossage

Parmi les astuces de dentistes pour laisser bouche close aux caries : un brossage renforcé. Se brosser les dents soigneusement après chaque repas est un geste précieux, mais la brosse à dents n’a pas accès aux petits recoins. Pour un nettoyage dentaire de fond, munissez-vous d’un fil dentaire et perfectionnez le brossage.

Avec ce petit accessoire, qui peut s’immiscer dans les zones les plus inatteignables, vous éliminez efficacement tous les résidus de repas. Cette routine réduit également les risques de mauvaise haleine et de complications dentaires à long terme.

Achetez un dentifrice au fluor

Dans les rayons des supermarchés, ne choisissez plus votre dentifrice à l’aveuglette. Veillez à ce que le packaging mentionne le mot « fluor » en lettre capitale. Ne vous méprenez pas, malgré son nom qui sonne un peu « chimique », le fluor est en fait un minéral naturel, présent dans certaines eaux.

Il aide à reminéraliser les zones de l’émail affaiblies par les acides, inversant ainsi les premiers signes de caries et empêchant leur progression. C’est un bon supplément pour des dents saines et en pleine santé. À noter que selon certaines sources le fluor serait à proscrire, un apport excessif pourrait notamment provoquer des maladies.

Avec ces astuces entendues entre les murs blancs des cabinets de dentistes, les caries ne sont plus qu’un vilain souvenir. Inutile de vous rappeler qu’il est essentiel de maintenir une bonne hygiène de vie et de ne pas oublier de se brosser les dents (même si une flemme monstrueuse vous a atteint).

