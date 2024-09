6 alternatives au café pour booster son énergie durant la journée

Le café, cet allié incontournable de nos matinées somnolentes, est souvent le carburant qui nous propulse hors de notre lit et nous aide à affronter nos journées. Vous n’envisagez pas votre matin sans une grande tasse de café ? Les deux sont indissociables de votre routine matinale ? Et pourtant, il existe bien des alternatives, délicieuses, qui vous donneront autant d’énergie pour toute la journée. Exit le café du matin, voici 6 alternatives au café. Spoiler alert : certaines d’entre elles vont vous surprendre !

La caféine : l’effet d’un instant

Un au réveil, puis à 10h, ensuite un après manger… en bref, vous buvez du café tout au long de la journée. Problème : une consommation excessive de caféine n’est pas recommandée pour la santé. L’effet de la caféine varie d’une personne à l’autre, certaines sont sujets aux palpitations, d’autres aux insomnies. En prime, cette boisson excite votre cerveau le temps que vous la consommiez, mais cet effet ne dure pas en réalité. Alors pour éviter de vous noyer inutilement dans des litres de café, voici 6 alternatives à consommer pendant la journée.

Le Yannoh

C’est une boisson chaude à base de céréales torréfiées (orge et seigle), de chicorée et de glands. Elle est naturellement sans caféine et peut donc se consommer sans souci tout au long de la journée. Le Yannoh ressemble à du café mais n’en est pas, idéal pour garder l’habitude d’un breuvage chaud et sombre le matin. Notre chouchou ? La version vanille. Délicieux !

Le thé matcha

Les feuilles de matcha ont des origines bien lointaines. Sous l’époque des Samouraïs, ce thé était réservé à l’Empereur japonais. Ses feuilles étaient une denrée rare réservée aux plus riches. Les moines étaient autorisés à en consommer uniquement pour méditer. Et pour cause, ses feuilles aident à la concentration. Depuis, le matcha est devenu accessible dans le monde entier. Bien que reconnu pour ses nombreuses vertus relaxantes, il est aussi riche en antioxydant et en acide aminé. Il libère son énergie progressivement, évitant ainsi le fameux « crash » de l’après-midi. Avec une tasse de ce breuvage, votre vitalité et votre énergie seront au top !

Le smoothie Green

Il existe mille et une façons de consommer des fruits et légumes mixés. Il y en a pour tous les goûts. Parmi les recettes de smoothies, on retrouve celles « coup de boost ». Une bonne alternative au café et de quoi mettre de la couleur dans votre tasse.

Petit conseil pour réaliser ce shaker d’énergie : choisissez des légumes riches en minéraux comme le brocoli, les épinards, le concombre, le cèleri ou encore le chou vert. Mixez les légumes verts de votre choix et rajoutez des fruits (exemple : framboise, pomme, mangue, etc.). Impératif : buvez votre smoothie dès qu’il est prêt, car les fibres de cette boisson magique s’évaporent à vitesse grand V.

Le lait d’Or

Originaire d’Inde, cette boisson plus connue sous le nom de « Golden Latte » a fait ses preuves dans la médecine traditionnelle indienne (ayurvédique). Dans ce lait végétal (coco, amande, avoine, etc.) de nombreuses épices sont mélangées. Une belle source d’énergie qui vous permettra de lutter contre la fatigue.

Rien de plus simple pour la recette : gingembre, poivre, curcuma, cannelle, miel (ou sirop d’gave). Faites chauffer le lait avec les épices 4 minutes sans porter à ébullition. Une fois bien chaud, buvez-le rapidement afin de garder tous les bienfaits. Bien sûr à consommer sans modération !

La chicorée

Grand classique qui remplace déjà chez certain.e.s le café du matin. Connue dès l’Antiquité, la chicorée est l’astuce parfaite pour contrer la consommation de café à longueur de journée. Son goût se rapproche du café et se prépare de la même façon (racines de chicorée torréfiées au lieu de grains de café). En ce sens, c’est une alternative idéale pour les personnes qui ont du mal à se séparer du café.

Le maté

Tentez cette boisson énergisante ! Ce thé est composé de feuilles et de brindilles originaires d’Amérique du Sud. Le maté dispose d’une particule stimulante appelée : la théobromine. Si vous vous sentez fatigué.e et que vous ne voyez pas comment affronter votre journée : préparez-vous une théière de ce mélange… Vous serez prêt.e à grimper l’Everest !

Vous avez maintenant quelques alternatives afin de pallier à vos tasses de café durant la journée. Le café n’est plus le seul roi de l’énergie ! Ces options naturelles ne se contentent pas de vous donner un coup de boost, elles vous apportent aussi une multitude de nutriments qui prennent soin de votre corps à long terme. Alors pourquoi ne pas diversifier vos sources d’énergie et tester l’une de ces alternatives ?