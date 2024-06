Ne laissez pas les problèmes dentaires ruiner vos vacances, suivez ces conseils

Au vu de la météo maussade, les vacances semblent encore loin, et pourtant elles approchent sérieusement. Vous avez certainement déjà pensé à tout pour éviter les imprévus et voyager l’esprit tranquille. Mais vous n’avez peut-être pas anticipé les problèmes dentaires. Avec les glaces, les cocktails en terrasse et les chouchous dévorés sur la plage, vous n’êtes pas à l’abri d’une vilaine carie. Certes, en été vous avez tendance à lâcher du lest, mais pas question de négliger vos quenottes. Il serait dommage de finir votre séjour sur la table du dentiste plutôt que sur votre serviette de bain face à la mer. Ne vous faites pas surprendre par les problèmes dentaires en vacances et souriez à cette parenthèse farniente ! Il va vous falloir plus que des pansements et de l’antiseptique dans votre trousse à pharmacie nomade.

Faites un check up de vos dents avant de partir

Ce n’est pas un rendez-vous qui vous met en joie, mais c’est un passage obligé. Pour éviter les problèmes dentaires pendant les vacances, vérifiez que tout est en ordre dans votre bouche. Pas question de faire l’auscultation vous-même avec une lampe torche et un miroir ridicule. Avant de plier bagage et de mettre les gaz vers votre destination finale, passez faire un petit coucou à votre dentiste. Même si vous y allez à reculons, cet examen de routine est indispensable pour traiter les éventuels problèmes à temps.

Si vous repoussez ce moment, les affections superficielles peuvent devenir plus graves et se faire davantage ressentir sous le palais. Ce contrôle dentaire devrait être automatique, au même titre que la vérification des pneus. En plus, vous pouvez profiter de ce rendez-vous pour poser vos questions à un.e vrai.e professionnel.le de santé. Iel peut vous recommander certains types d’accessoires pour que l’entretien de vos dents ne soit plus une contrainte lorsque vous décampez.

Renseignez-vous en amont en cas d’urgence dentaire

Même si vous avez pris toutes les précautions nécessaires, une urgence dentaire peut frapper sans prévenir. Et là, il faut agir vite. Pas question de penser au pire avant même d’avoir posé un pied dans votre bungalow ou votre location de vacances. Mais il faut prévoir tous les scénarios. Vous pouvez glisser sur le rebord de la piscine en faisant un salto et vous casser une dent. Alors pour ne pas être pris de cours, dressez une liste des dentistes et des cliniques dentaires les plus proches.

Si vous partez à l’étranger, préparez aussi un recueil de termes dentaires traduits dans la bonne langue. Méfiez-vous également des frais dentaires, qui peuvent vite chiffrer. Par prudence, prenez une assurance qui couvre ce type de dépenses médicales, surtout si vous avez des fragilités.

Glissez un kit dentaire sur-mesure dans votre valise

Pour vous protéger des problèmes dentaires pendant les vacances, il va falloir perfectionner un peu votre trousse de secours. Vous avez probablement mis l’essentiel à l’intérieur, à savoir les antidouleurs, les pansements et le désinfectant. Mais faites aussi une petite place à des accessoires dédiés aux dents.

Au-delà du dentifrice et de la brosse à dents, qui s’esquissent en évidence dans votre vanity, embarquez également du fil dentaire, des brossettes intermédiaires et un bain de bouche biologique. Autant d’ustensiles qui vous permettent de garder une bouche saine, même en vadrouille.

Évitez les aliments ou les boissons trop froides

Si l’été est caniculaire, vous allez forcément vous empresser de déguster des sorbets et de siroter des boissons blindées en glaçons. Ces mets givrés, typiques de la saison estivale, sont de faux amis. Sur le coup, ils vous rafraîchissent, mais les dents n’apprécient guère cette vague polaire. D’ailleurs, combien de fois avez-vous regretté de croquer votre glace vanille-fraise plutôt que de la lécher comme il est coutume de le faire ?

Même si le rosé piscine et la dame blanche vous font de l’œil sur la carte, résistez à la tentation. Vos dents vous en remercient d’avance. Au contact des températures extrêmes, elles se fragilisent et s’abîment. Si vous voulez vous faire plaisir et boire un frappé, consommez-le à la paille pour limiter le choc thermique. Pour éviter les problèmes dentaires pendant vos vacances, faites l’impasse sur certaines petites gâteries.

Faites preuve de prudence lors des activités

Si vous aimez les vacances sportives, vous avez peut-être déjà prévu de faire des activités plus ou moins téméraires. Que vous ayez booké une session de canyoning dans des gorges sinueuses ou une initiation à la via ferrata, à flanc de colline, allez-y les dents couvertes !

Pendant ces excursions, parfois extrêmes, vous pouvez faire une mauvaise chute et tomber la tête la première sur vos dents. Il n’est pas rare de trébucher sur une branche qui rebique pendant une randonnée. Et parfois, vous n’êtes pas assez rapide pour sortir vos bras et amortir le coup. Résultat : vos dents peuvent prendre perpète. Si vous avez pour ambition de faire des sports « dangereux », prévoyez un cache-dent (comme les rugbymen) au cas où.

Assurez-vous que l’eau soit potable

Ce détail peut paraître assez anodin, mais en fait il ne l’est pas du tout. Si vous allez dans un autre pays comme la Turquie ou Chypre, l’eau qui jaillit du robinet n’est pas potable. C’est d’ailleurs le cas dans 14 pays d’Europe. Cette eau est susceptible de contenir des bactéries, des parasites ou des produits chimiques nocifs.

Alors si vous vous rincez la bouche après le brossage de dents, gardez une bouteille d’eau minérale à proximité. Toutefois, les dentistes recommandent parfois de zapper cette étape pour que les fluorures contenus dans le dentifrice fassent vraiment effet.

Gare à l’avion, qui peut amplifier vos douleurs !

Pour rejoindre votre destination, vous allez peut-être prendre l’avion. Difficile de faire machine arrière. Vous avez certainement réservé vos billets il y a déjà bien longtemps. Cependant, mieux vaut prévenir que guérir. En avion la pression atmosphérique varie. Vous le sentez lorsque vos oreilles se bouchent. Mais vous pouvez en faire l’expérience à travers votre bouche.

Lorsque l’avion prend de l’altitude, la pression de l’air diminue, ce qui peut entraîner une expansion de l’air piégé dans les cavités dentaires, notamment celles causées par des caries, des obturations défectueuses ou des infections. Pour éviter les problèmes dentaires pendant vos vacances, privilégiez des aliments mous. À la limite, demandez au/à la chef.fe de cabine de vous apporter le repas de bébé (pour être certain.e).

Avec ces quelques conseils, pas de problèmes dentaires à l’horizon pendant les vacances. Vous allez pouvoir croquer cet instant d’évasion à pleines dents ! Mais attention, mollo sur les apéros et les goûters ultra sucrés.

