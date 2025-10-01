Aveugle depuis des années, il voit à nouveau grâce à une greffe surprenante !

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : rylan krupp/Unsplash

Vous l’avez peut-être vu sur vos écrans : cette prouesse fait l’actualité dernièrement. Au CHU de Montpellier, Dylan Vas, aveugle depuis l’adolescence à la suite d’un syndrome de Lyell, a recouvré la vue grâce à une chirurgie innovante qui bouleverse les codes du médical. Après 12 années plongé dans le noir, il découvre enfin son visage et ses proches

Une greffe os-dent-œil pour un retour à la lumière

Son opération, la kératoprothèse ostéo-odonto-kératoprosthèse, consiste à extraire une canine du patient, y creuser une cavité pour insérer une lentille optique, puis greffer l’ensemble à la place de la cornée brûlée. Ce morceau de dent va se vasculariser et s’intégrer dans l’œil, permettant une transparence et un passage de la lumière vers la rétine. Dylan parvient ainsi à percevoir son environnement et retrouver une autonomie précieuse.

Un exploit médical, réservé à de rares patients

Cette technique avant-gardiste n’est toutefois proposée que dans des cas dits extrêmes de cécité cornéenne, lorsque le nerf optique reste en bon état. En France, à peine une dizaine de patients ont pu bénéficier de cette « œil de dent », chaque intervention personnalisée étant réalisée sur-mesure. Les résultats immédiats, parfois spectaculaires, ouvrent la voie à une nouvelle vie pour les personnes touchées par la cécité.

L’histoire de Dylan rappelle ainsi à quel point la recherche et l’innovation médicale peuvent transformer radicalement une existence, offrant une seconde chance aux personnes que la science sait aujourd’hui atteindre.

