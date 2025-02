Bouger dans son sommeil : voici ce que ça cache vraiment

La nuit, votre lit prend des airs de ring de catch. La personne qui dort à côté de vous le sait mieux que quiconque. Elle vous sert de punching-ball pendant la nuit et se retrouve avec vos pieds dans les narines au réveil. Elle ne manque pas de vous faire la remarque lorsque vous faites irruption. Vous n’en avez pas conscience, mais vous avez la bougeotte dans votre sommeil et ce n’est pas seulement le fait d’un vilain cauchemar où des monstres vous pourchassent. Bouger dans son sommeil et provoquer un vrai tsunami sous ses draps n’est pas anodin. Voici ce qui se cache derrière vos nuits agitées.

Pourquoi bouge-t-on en dormant ?

La nuit, il y a les personnes qui gardent la même position du coucher au lever et il y a celles qui se retournent dans tous les sens et qui transforment leur lit en véritable champ de bataille. L’oreiller atterrit sur la table de chevet, le traversin se retrouve entre les genoux et la couette, parfaitement bordée, est à moitié par terre, reconvertie en tapis de sol. Les yeux ronds de votre partenaire au petit matin vous donnent l’alerte : vous avez fait le bazar pendant la nuit. Vous avez franchi votre zone du lit et investi son périmètre de sommeil. Malgré quelques gentils coups de coude et des rappels au calme, vous faites les cent pas sous les draps et vous martyrisez votre matelas.

Rassurez-vous. Se retourner, bouger les bras ou même donner des petits coups de pied en dormant sont des gestes naturels. En moyenne, un être humain bouge 40 fois par nuit. En réalité, votre corps ne reste jamais totalement immobile pendant la nuit. Cela permet d’éviter l’engourdissement des muscles et d’adopter des positions plus confortables. Mais lorsque ces mouvements deviennent trop fréquents, involontaires ou violents, ils peuvent indiquer un problème de santé ou une pathologie.

Le syndrome des jambes sans repos

Bouger dans son sommeil n’arrive pas seulement quand vous rêvez d’une piste d’athlétisme ou de randonnée. Vous souffrez peut-être du syndrome des jambes sans repos. Ce trouble se caractérise par un besoin irrépressible de bouger les jambes, souvent accompagné de picotements ou d’inconfort.

Il survient surtout au repos, ce qui peut provoquer des mouvements fréquents pendant la nuit et perturber votre sommeil. Concrètement, vous avez la sensation d’avoir les « jambes énervées » comme si vous veniez de faire un marathon ou deux cents squats. Sauf que là, en l’occurrence, vous êtes allongée, prête à rejoindre Morphée.

Un signe de problème cardiaque ?

Vous pensez que bouger dans votre sommeil est une bonne façon de brûler des calories ? À tort, cette agitation nocturne fatigue surtout votre petit cœur. C’est ce qu’a démontré une étude publiée dans la revue Journal of the American Heart Association. Pendant trois ans, des scientifiques japonais ont analysé le comportement nocturne de 452 volontaires âgés de 59 ans.

Les résultats sont édifiants. Les personnes qui bougent excessivement la nuit auraient un risque plus élevé de troubles cardiovasculaires. Un sommeil agité pourrait être le reflet d’un mauvais fonctionnement du système nerveux autonome, qui régule la pression artérielle et le rythme cardiaque.

Un symptôme précoce de maladies neurologiques

Si vous bougez dans votre sommeil, peut-être que votre corps essaye de vous faire passer un message. Des recherches ont montré qu’un sommeil particulièrement agité, notamment des mouvements brusques et incontrôlés pendant la phase de sommeil paradoxal, peut être un signe avant-coureur de maladies neurodégénératives comme Parkinson.

Ces troubles peuvent apparaître plusieurs années avant d’autres symptômes plus visibles. Dans ce cas de figure, vous ne vous contentez pas de bouger dans votre sommeil, vous mettez vos rêves à exécution. Si votre partenaire vous surprend en train de frapper votre oreiller ou de boxer dans le vent, il vaut mieux rester sur vos gardes et consulter.

Si vous bougez dans votre sommeil, sachez que ce n’est pas toujours une fatalité. Pas question de vous attacher aux barreaux de votre lit, de vous mettre sous camisole ou de vous réfugier sur le canapé, au risque de tomber par terre. Il existe des manières plus « soft » de vous canaliser pendant la nuit (et de laisser votre partenaire en paix) :

Adoptez une routine relaxante : évitez les écrans avant de dormir, privilégiez une activité apaisante (lecture, méditation) et instaurez un rituel de coucher pour signaler à votre corps qu’il est temps de ralentir. Un bon prétexte pour vous préparer un bain chaud et sensoriel.

Améliorez votre environnement de sommeil : un matelas et un oreiller adaptés à votre morphologie peuvent faire toute la différence. La température de la pièce doit être autour de 18°C pour un sommeil optimal.

Surveillez votre alimentation : réduisez la caféine et l’alcool le soir, et évitez les repas trop lourds avant de dormir. Un manque de fer ou de magnésium peut aussi favoriser le syndrome des jambes sans repos.

Faites de l’exercice, mais pas trop tard : une activité physique régulière aide à relâcher les tensions et améliore la qualité du sommeil. Cependant, évitez le sport intense en soirée, qui peut exciter le système nerveux.

Bouger dans son sommeil au point d’arracher les draps et de se retrouver tête-bêche n’est pas bénin. Alors si votre partenaire vous répète inlassablement que vous gigotez ou que vous prenez toute la place dans le lit, il est peut-être temps d’agir.