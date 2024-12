Voici ce que votre procrastination révèle vraiment sur vous

Qui n’a jamais remis à demain ce qu’iel pourrait faire aujourd’hui ? Entre des séries Netflix qui semblent être la meilleure option et les notifications Instagram qui nous rappellent que « c’est important de se connecter au monde », il peut être difficile de résister à la tentation de tout repousser. Mais avant de vous flageller en pensant que vous êtes un·e fainéant·e, lisez cet article. Oui, la procrastination a aussi ses bienfaits et peut en réalité révéler bien plus sur vous que vous ne le croyez.

Vous êtes peut-être perfectionniste

Bien que la procrastination soit souvent vue comme un signe de paresse, elle peut aussi être une manifestation de perfectionnisme. Vous avez probablement cette petite voix intérieure qui vous dit : « Si ce n’est pas parfait, autant ne pas le faire du tout ». C’est une forme d’auto-sabotage, certes, mais qui découle de votre désir de bien faire, parfois à un niveau tellement élevé qu’il vous paralyse.

Vous redoutez l’échec et attendez le moment « parfait » pour agir, alors vous attendez… et attendez encore. En vérité, vous vous sentez tellement investi·e dans le résultat que l’idée de ne pas atteindre la perfection vous empêche de commencer. Mais rappelez-vous, le premier pas est souvent plus important que le dernier !

Vous avez besoin de prendre du recul

Vous avez du mal à vous y mettre ? Peut-être avez-vous simplement besoin d’une pause. Parfois, la procrastination n’est pas un signe de fainéantise, mais un signe que votre corps et votre esprit vous demandent de ralentir. Si vous êtes fatigué·e, stressé·e ou que vous avez accumulé des journées surchargées, il est tout à fait normal que votre cerveau ait du mal à se concentrer sur une tâche.

Ne pas faire immédiatement ce que vous aviez prévu peut être un mécanisme de défense de votre esprit pour se ressourcer. C’est comme une petite alerte mentale qui vous dit : « Hey, prends un peu de temps pour toi ! ». Et cela peut être bénéfique pour votre productivité à long terme. Parce qu’en fin de compte, une petite pause peut se traduire par plus d’énergie et une meilleure concentration une fois que vous vous y mettez enfin.

Vous avez des priorités différentes

La procrastination peut aussi signaler que vos priorités ne sont tout simplement pas alignées avec la tâche en question. Vous repoussez peut-être un projet parce qu’il ne vous excite pas ou qu’il n’a pas la même importance que d’autres choses dans votre vie. Si vous passez des heures à organiser vos placards, mais que le rapport que vous devez rédiger attend toujours, c’est peut-être parce que vous avez simplement plus de motivation pour une activité plus satisfaisante à court terme. Ce n’est pas nécessairement un mauvais signe : cela montre que vous êtes conscient·e de ce qui vous fait vibrer et que vous avez appris à écouter vos besoins. Parfois, il vaut mieux ne rien faire, que de tout faire à contrecoeur.

Vous avez peut-être besoin de plus de motivation intrinsèque

Les personnes qui procrastinent régulièrement peuvent parfois manquer de la motivation intrinsèque nécessaire pour accomplir certaines tâches. Autrement dit, elles peuvent avoir du mal à se motiver si elles ne trouvent pas un sens profond ou une récompense personnelle dans ce qu’elles font. Vous avez peut-être besoin de trouver ce petit « pourquoi » derrière vos actions.

Pourquoi devriez-vous rédiger ce rapport ? Pourquoi organiser votre emploi du temps ? Peut-être que le fait de vous reconnecter à la raison pour laquelle vous faites les choses vous aidera à surmonter la procrastination. Sans motivation, il est difficile de démarrer quelque chose qui semble aride ou sans saveur…

La procrastination est parfois un signe de créativité

Eh oui, vous lisez bien ! La procrastination n’est pas toujours un frein à la productivité. Elle peut aussi être un signe que vous êtes une personne créative. Pourquoi ? Parce que votre cerveau prend le temps de digérer toutes les informations avant de produire quelque chose d’original. Lorsqu’une tâche devient urgente, les idées peuvent fuser et vous surprendre par leur ingéniosité.

De plus, la procrastination peut aussi être un moyen pour vous de trouver des solutions plus innovantes. Vous remettez à plus tard, mais pendant ce temps, votre esprit tourne en arrière-plan, cherchant des moyens plus efficaces ou plus créatifs d’aborder le problème.

C’est tout simplement OK de ne rien faire

Nous vivons dans une société où l’on valorise constamment l’efficacité, le rendement, la productivité à tout prix. Mais la vérité, c’est que le cerveau humain n’est pas une machine à travailler sans arrêt. Prendre du temps pour procrastiner peut être une forme de répit nécessaire pour votre bien-être mental et physique. Se déconnecter des obligations et des attentes peut vous apporter le repos dont vous avez besoin. Après tout, comme le dit l’adage : « Ne rien faire, c’est parfois faire beaucoup pour soi-même ».

Si vous avez l’habitude de procrastiner, ne vous flagellez pas. C’est bien plus complexe que simplement « être paresseux·se ». Votre procrastination est un miroir de votre personnalité, de vos besoins et de vos priorités. Au lieu de la combattre constamment, apprenez donc à l’écouter, à l’accepter, et à l’utiliser à votre avantage.