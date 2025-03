Ce médecin affirme avoir des preuves de la vie après la mort… et c’est troublant !

Vous ne croyez pas en la vie après la mort ? Vous pensez que tout s’arrête une fois que le corps lâche son dernier souffle ? Si vous êtes athées et que vous n’avez aucun Dieu auquel vous rattachez, vous avez certainement de gros doutes sur l’au-delà. Terre-à-terre, vous êtes convaincue que la mort signe un point final à votre existence. Un médecin pourrait bien vous faire changer d’avis et vous persuader du contraire. Selon lui, « la mort ne serait qu’une étape et s’ouvrirait sur un autre monde ». Pour en arriver à ce constat, il s’est appuyé sur des expériences de mort imminente, un phénomène qui laisse entrevoir une certaine ébauche du « paradis ».

Des expériences de mort imminente en guise d’exemples

Depuis toujours, la question de l’au-delà intrigue et divise. Il y a les religieux qui croient dur comme fer en la résurrection. Et il y a les athées qui se font à l’idée d’une vie sans suite. La mort marque-t-elle la fin absolue de notre existence ou n’est-elle qu’une passerelle vers un autre monde, plus spirituel ? Le Dr Jeffrey Long, oncologue radiothérapeute et chercheur passionné, est persuadé d’avoir trouvé la réponse. Après avoir étudié plus de 5 000 témoignages de patients ayant vécu une Expérience de Mort Imminente (EMI), il affirme que « la conscience survit à la mort ».

À travers tous ces récits, scrupuleusement analysés, il a observé des schémas récurrents, si troublants qu’ils ne peuvent, selon lui, être de simples coïncidences. Les discours de ces personnes, qui ont vu la mort en face, s’entremêlent curieusement. Qu’importe leur âge et leur pays d’origine, elles rapportent des scènes qui laisseraient les plus rationnels d’entre nous sans voix. Environ 45 % des patients disent « avoir flotté au-dessus d’eux-mêmes », observant la scène avec précision, parfois capables de citer des détails confirmés par des témoins extérieurs.

Beaucoup parlent aussi « d’un tunnel de lumière, baigné d’une chaleur réconfortante ». Ce ne serait donc pas un mythe réservé à la fiction. Certains affirment même avoir « communiqué avec des êtres chers et senti leur présence ». Les témoins décrivent également « une sérénité indescriptible, une absence totale de peur et une certitude d’appartenir à une dimension supérieure ».

Cette Expérience de Mort Imminente n’a rien à voir avec les rêves de la nuit, incohérents et nébuleux. D’ailleurs, le Dr Long rejette l’idée d’une simple hallucination due à un manque d’oxygène ou une activité cérébrale résiduelle. Selon lui, c’est « le signe d’un semblant de vie après la mort ».

Quand la science peine à expliquer l’inexplicable

La science, qui n’aime pas rester sans réponse, a tenté de trouver des explications plus cartésiennes aux expériences de mort imminente. Les théories classiques suggèrent que ces visions sont causées par un afflux de neurotransmetteurs ou un processus neurochimique dans un cerveau mourant. Pourtant, elles trouvent rapidement leurs limites.

Comment expliquer que des patients en état de mort clinique puissent dépeindre avec exactitude des événements qui se sont déroulés alors que leur cerveau était inactif ? Si les EMI étaient de simples constructions du cerveau, pourquoi retrouve-t-on les mêmes récits chez des personnes de cultures et croyances radicalement différentes ? Il y a encore de nombreuses inconnues.

Toutefois, le Dr Long en est convaincu, « ces éléments ne sont pas le fruit du hasard ». Selon lui, les EMI donneraient des indices sur ce qui succède à la mort. La vie après la mort ne prendrait pas une forme « palpable » mais plus abstraite, comme un songe en version longue.

Un message d’espoir face à l’inconnu

Pour les personnes qui n’ont pas la foi, la mort peut s’avérer particulièrement effrayante et provoquer un vertigineux sentiment de vide. En tant qu’oncologue, le Dr Jeffrey Long connaît bien cette angoisse de l’ultime soupir, du dernier battement de cœur et des douloureux adieux. Ses patients lui font régulièrement part de leurs craintes.

Ses recherches lui ont permis d’adopter une approche plus empathique et rassurante. Il ne prétend pas apporter une preuve absolue de l’au-delà, mais ses conclusions offrent une perspective réconfortante : la mort ne serait pas une fin en soi, mais un départ vers d’autres horizons.

L’hypothèse d’une vie après la mort suscite encore des débats enflammés. Mais à travers son travail, le Dr Jeffrey Long tente de relativiser ce que beaucoup nomment le « sommeil éternel ». De quoi se projeter un peu mieux au-dessus du ciel et de voir plus qu’un « écran noir ».