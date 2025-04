Contre la tendance Ozempic : son choix fait réagir ses abonnés

Alors que la molécule Ozempic, initialement développée pour traiter le diabète de type 2, s’est imposée comme une solution miracle pour la perte de poids, certaines voix s’élèvent pour remettre en question cet engouement. Parmi elles, la créatrice de contenus américaine @theshirarose, très active sur Instagram, a pris position avec force. Refusant de céder aux sirènes des médicaments coupe-faim, elle a expliqué publiquement son choix et a suscité une vague de réactions parmi ses abonnés.

Un refus catégorique des GLP-1 pour la perte de poids

Shira Rosenbluth, alias @theshirarose sur Instagram, n’est pas une inconnue dans le monde de la sensibilisation aux troubles du comportement alimentaire (TCA). Sur ses réseaux sociaux, elle partage son expérience et milite pour une approche bienveillante du corps et de l’alimentation. Son message concernant Ozempic est clair : à ses yeux, cette tendance est une illusion dangereuse.

« Ça fonctionne jusqu’à ce que ça ne fonctionne plus », affirme-t-elle, soulignant que de nombreuses études indiquent que les utilisatrices reprennent souvent leur poids initial après l’arrêt du traitement. Parfois, cette reprise est même plus rapide et plus importante qu’avant la prise du médicament. Selon elle, ces traitements ne font que perpétuer un cercle vicieux de restriction et de perte de contrôle.

Un message fort contre la culture du régime

Pour @theshirarose, refuser Ozempic ne se limite pas à une simple décision de santé, c’est un acte militant. Elle refuse de consacrer à nouveau son énergie, son temps et son argent à une quête de minceur qui, dit-elle, ne l’a jamais rendue heureuse. Bien au contraire, elle affirme que cette obsession sociétale l’a longtemps éloignée de ses proches et de ce qui compte vraiment pour elle.

Un autre point sur lequel Shira insiste est le coût de ces médicaments. Vendus à des prix élevés aux USA, ils sont hors de portée pour de nombreuses personnes. Elle dénonce un système dans lequel l’industrie pharmaceutique récolte des profits faramineux sur le dos des insécurités des consommatrices, en exploitant leur peur de la prise de poids.

La dénonciation d’un marketing toxique

Shira Rosenbluth, alias @theshirarose sur Instagram, va plus loin en pointant du doigt les stratégies marketing agressives de certaines entreprises pharmaceutiques. Selon elle, ces campagnes ciblent délibérément les personnes vulnérables, notamment celles ayant un passé de troubles alimentaires. Elle qualifie ces pratiques de « prédatrices » et déplore l’absence de régulation suffisante face à ce phénomène.

Elle invite ses abonnées à prendre du recul et à remettre en question la pression constante exercée sur le corps, déclarant que l’idéal minceur n’est qu’une construction sociale fluctuante. « Dans les années 50, on préconisait des formes plus pulpeuses. Aujourd’hui, on nous pousse à disparaître », ironise-t-elle.

Des effets secondaires préoccupants

Au-delà de l’aspect sociétal, Shira Rosenbluth met en garde contre les conséquences médicales souvent sous-estimées de ces traitements. Elle rappelle que des doses élevées de GLP-1 peuvent provoquer de sérieux effets secondaires : troubles digestifs, nausées chroniques, paralysie gastrique, voire des complications pancréatiques.

Elle insiste sur le fait que ces risques ne sont pas toujours bien expliqués aux patientes qui cherchent simplement à perdre du poids rapidement. Elle-même souffrant de problèmes digestifs, elle affirme que prendre ces médicaments pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur sa santé.

Réapprendre à faire confiance à son corps

Ce qui ressort surtout du message de Shira Rosenbluth, alias @theshirarose sur Instagram, c’est son plaidoyer pour une réconciliation avec soi-même. Pour elle, perdre l’appétit n’est pas une victoire. Elle explique que la culture du régime tente de convaincre les individus que leurs signaux corporels sont mauvais, alors qu’ils sont en réalité essentiels à notre équilibre. « J’ai passé des années à lutter contre ma faim. Aujourd’hui, je veux célébrer le fait que mon corps sait exactement ce dont il a besoin », déclare-t-elle avec conviction.

Avec cette prise de position, @theshirarose, met en lumière un sujet crucial : notre rapport au corps et à la minceur. Son message trouve un écho particulier dans une société où la pression pour perdre du poids est omniprésente et où les solutions miracles abondent. Au final, son refus d’Ozempic n’est pas seulement un choix personnel. C’est un message fort : nous avons le droit d’exister dans notre corps tel qu’il est, sans céder aux tendances et sans mettre notre santé en danger.