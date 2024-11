Cette habitude norvégienne combat le blues hivernal, et pourrait transformer votre hiver

L’hiver, c’est ce moment de l’année où le soleil semble en grève, où les journées s’effilochent avant même qu’elles n’aient vraiment commencé, et où nos âmes se blottissent sous des couches de spleen hivernal. Et si nous vous disions qu’en Norvège, là où les températures descendent encore plus bas que votre motivation, les gens ont trouvé une astuce pour non seulement survivre à l’hiver, mais carrément l’adorer ? Leur secret : le Koselig, un art de vivre qui pourrait bien métamorphoser vos mois les plus sombres.

Koselig, késako ?

Prononcez « kou-che-li » (ou presque), et vous aurez un aperçu de cette douce mélodie qui résonne comme un câlin linguistique. En pratique, le Koselig, c’est l’art de créer du bien-être et de la chaleur dans les moments simples, surtout en plein cœur de l’hiver. Imaginez : une soirée emmitouflée dans un plaid, une tasse fumante de chocolat chaud à portée de main, une lumière tamisée de bougies qui projette des ombres sur vos murs, et un bon film ou un livre qui vous transporte loin du brouillard glacial extérieur. Voilà, vous venez de goûter à l’essence du Koselig.

Les Norvégien.ne.s, habitué.e.s à des hivers interminables, ont compris que l’état d’esprit fait toute la différence. Là où certaines personnes voient la grisaille et le froid comme des ennemis, les Norvégien.ne.s y trouvent une opportunité. L’hiver devient un prétexte pour ralentir, se recentrer, et chérir les plaisirs simples. C’est une leçon précieuse : quand on ne peut pas changer la météo, autant changer la façon dont on l’aborde.

Psychologiquement, ce mindset est une bénédiction. Selon les spécialistes, le Koselig agit comme un antidote naturel contre le blues hivernal, en déclenchant la production d’hormones du bien-être (merci, dopamine et sérotonine !). Delphine, psychologue active sur Instagram, confirme : « Le Koselig, c’est se créer un cocon de bien-être en hiver. Il s’agit de se reconnecter à soi, à la nature et aux autres ». Un remède aussi doux qu’efficace !

Comment adopter le Koselig chez vous ?

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faut pas déménager au cercle polaire pour en profiter. Voici quelques étapes simples pour transformer votre hiver avec cette philosophie norvégienne.

Faites de votre intérieur un refuge chaleureux

C’est le B.A.-BA du Koselig : un espace où il fait bon vivre. Sortez les plaids moelleux, ajoutez des coussins confortables, tamisez les lumières avec des guirlandes ou des bougies parfumées, et, si vous avez une cheminée, mettez-la en marche (ou optez pour une vidéo de feu de cheminée, ça fonctionne aussi).

Célébrez les petits plaisirs de l’hiver

L’hiver est la saison idéale pour les plaisirs gourmands. Préparez un chocolat chaud maison avec de la crème fouettée (et pourquoi pas des guimauves), testez des recettes de soupes réconfortantes ou lancez-vous dans la pâtisserie. Et surtout, savourez ces moments sans culpabilité : c’est du bonheur pur, en bouchées.

Reconnectez-vous à la nature

Même si l’idée de sortir par -5°C ne vous fait pas rêver, sachez que le plein air est un ingrédient clé du Koselig. Enfilez votre manteau le plus chaud et allez marcher dans un parc, observer la neige ou respirer l’air frais. La lumière naturelle, même faible, aide à réguler votre horloge biologique et à booster votre moral.

Partagez des moments conviviaux

Le Koselig ne se vit pas toujours en solitaire. Invitez vos ami.e.s ou votre famille pour une soirée jeux de société, une séance de films doudou ou un dîner chaleureux. Ces moments de partage sont une véritable source de réconfort en hiver, selon les Norvégien.ne.s.

Créez des rituels apaisants

Enfin, intégrez des activités relaxantes dans votre routine quotidienne. Lecture, méditation, tricot, écriture ou simplement écouter de la musique douce : choisissez ce qui vous fait du bien et faites-en un moment sacré de votre journée.

La magie du Koselig réside dans sa simplicité. Ce n’est pas une quête d’extraordinaire, mais un retour à l’essentiel. Chaque instant devient une opportunité de se sentir bien, malgré les défis de la saison. En adoptant cette habitude norvégienne, vous pourriez bien changer votre perception de l’hiver – et même, qui sait, l’attendre avec impatience. Alors, prêt.e à troquer votre blues hivernal contre une dose de Koselig ?