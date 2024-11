Prévenir l’AVC chez les femmes : les facteurs spécifiques à surveiller

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est l’une des principales causes de décès et d’invalidité dans le monde. Si les hommes et les femmes sont tou.te.s deux touché.e.s, les femmes présentent des facteurs de risque spécifiques liés à des aspects biologiques, hormonaux et liés à leur mode de vie. Comprendre ces particularités peut aider à mieux prévenir ces accidents et à sauver des vies.

Pourquoi les femmes sont-elles particulièrement à risque ?

Les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes, ce qui les expose davantage à l’AVC avec l’âge. Cependant, certains événements spécifiques à leur biologie et à leur mode de vie augmentent également leur risque.

Les fluctuations hormonales : les œstrogènes, qui jouent un rôle clé dans la régulation du cycle menstruel, peuvent influencer la santé cardiovasculaire. Les contraceptifs oraux contenant des œstrogènes et des progestatifs augmentent légèrement le risque d’AVC, en particulier chez les femmes fumeuses ou hypertendues.

les œstrogènes, qui jouent un rôle clé dans la régulation du cycle menstruel, peuvent influencer la santé cardiovasculaire. Les contraceptifs oraux contenant des œstrogènes et des progestatifs augmentent légèrement le risque d’AVC, en particulier chez les femmes fumeuses ou hypertendues. La grossesse et le post-partum : la grossesse peut entraîner des complications telles que la prééclampsie ou l’hypertension gestationnelle, qui augmentent le risque d’AVC. Ces effets peuvent persister longtemps après l’accouchement, rendant les suivis post-partum essentiels.

la grossesse peut entraîner des complications telles que la prééclampsie ou l’hypertension gestationnelle, qui augmentent le risque d’AVC. Ces effets peuvent persister longtemps après l’accouchement, rendant les suivis post-partum essentiels. La ménopause : la diminution des hormones protectrices après la ménopause entraîne une augmentation du risque d’hypertension et de maladies cardiovasculaires, deux facteurs majeurs dans le développement des AVC.

la diminution des hormones protectrices après la ménopause entraîne une augmentation du risque d’hypertension et de maladies cardiovasculaires, deux facteurs majeurs dans le développement des AVC. Les migraines avec aura : les migraines, particulièrement celles accompagnées de troubles visuels ou sensoriels (aura), sont plus fréquentes chez les femmes et augmentent leur risque d’AVC, surtout en combinaison avec le tabac et les contraceptifs oraux.

Les facteurs de risque modifiables

Pour réduire le risque d’AVC, il est crucial de s’attaquer aux facteurs modifiables :

Hypertension artérielle : c’est le principal facteur de risque d’AVC. Une surveillance régulière et un traitement adapté peuvent considérablement réduire ce danger.

c’est le principal facteur de risque d’AVC. Une surveillance régulière et un traitement adapté peuvent considérablement réduire ce danger. Tabagisme : le tabac augmente le risque de caillots sanguins et de dommages aux vaisseaux. Arrêter de fumer est l’une des meilleures décisions pour protéger votre santé cérébrale.

le tabac augmente le risque de caillots sanguins et de dommages aux vaisseaux. Arrêter de fumer est l’une des meilleures décisions pour protéger votre santé cérébrale. Diabète : cette maladie favorise les lésions des vaisseaux sanguins. Une gestion rigoureuse du taux de sucre dans le sang est essentielle.

cette maladie favorise les lésions des vaisseaux sanguins. Une gestion rigoureuse du taux de sucre dans le sang est essentielle. Sédentarité et alimentation déséquilibrée : une activité physique régulière et une alimentation riche en fruits, légumes et fibres contribuent à réduire les risques.

Les signaux d’alerte à ne pas ignorer

Reconnaître les premiers signes d’un AVC est vital pour agir rapidement. Les symptômes incluent :

Une paralysie ou faiblesse soudaine, souvent d’un côté du corps.

Des troubles de la parole ou de la compréhension.

Une perte de vision ou une vision double.

Un mal de tête intense et soudain.

Des étourdissements ou une perte d’équilibre.

Si ces symptômes apparaissent, appelez immédiatement les secours. Chaque minute compte.

Les femmes doivent être particulièrement attentives aux facteurs de risque spécifiques qui les concernent. En étant informées et proactives, elles peuvent protéger leur santé et réduire significativement le risque d’accident vasculaire cérébral.