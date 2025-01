Ce phénomène méconnu explique votre fatigue en début d’année

Nuits blanches à répétition, repas copieux, interactions permanentes avec les autres. Vous vous sentez épuisé·e, désynchronisé·e, comme si les festivités de fin d’année avaient détraqué votre horloge interne. Vous abordez 2025 avec une seule envie : hiberner les premiers mois de la nouvelle année et rattraper votre sommeil en retard. Ce phénomène porte un nom : le jet-lag social. Une forme de décalage qui vous fait le même effet qu’un vol long-courrier, en pire.

Vous avez du mal à reprendre votre rythme et à récupérer de ce trop-plein d’échanges sociaux. En quelques jours, vous êtes passé·e de l’euphorie collective au calme plat et vous n’arrivez plus à remettre vos pendules à l’heure. Voici comment atténuer les effets du jet-lag social et entamer 2025 à bloc !

Qu’est-ce que le jet-lag social ?

En général, on parle de jet-lag après un Paris-New-York en avion. On doit dormir le double pour se réajuster avec la nouvelle heure. Eh bien, le jet-lag social, c’est ce décalage entre l’horloge interne de notre corps (régulée par nos habitudes quotidiennes) et les horaires que la société nous impose. Pendant les vacances, on se laisse souvent aller à des soirées tardives, des grasses matinées bien méritées, et des repas à des heures improbables. On ne prête même plus attention à l’heure qu’indique le téléphone.

On se couche à une heure du matin, on mange notre bol de céréales à midi passé et on picore des gâteaux apéros au moment du goûter. Une fois que les Fêtes sont terminées, il est temps de reprendre le rythme millimétré de la semaine, alias « le train-train quotidien »… Et c’est là qu’on se retrouve complètement déphasé·e.

Le retour à la normale est difficile. Les paupières ne plient pas avant minuit et le matin, on lutte pour ne pas envoyer le réveil droit dans le mur. Résultat : fatigue, irritabilité, perte de concentration, voire troubles du sommeil. Ce décalage peut même avoir des répercussions sur notre bien-être mental et physique si on n’y prête pas attention. Le jet-lag social est d’autant plus criant après les Fêtes, période où on passe soudainement de tout à rien.

Pourquoi le début d’année est-il si difficile ?

Les Fêtes de fin d’année bouleversent complètement nos repères. Entre les repas interminables, les célébrations qui s’étendent tard dans la nuit, et les journées cocooning pour récupérer, notre horloge biologique est totalement déréglée.

En plus, la période des Fêtes est souvent riche en émotions. On passe d’une excitation constante à une sorte de vide vertigineux. Jusqu’à la fin du mois de décembre, on baigne dans le monde et à partir du 1er janvier, la magie s’arrête brutalement. La veille, on fait tinter les coupes de champagne et on chante à tue-tête sur du Céline et le lendemain, on doit reprendre le chemin du travail. Ce qui amplifie les effets du jet-lag social.

Les signes que vous souffrez d’un jet-lag social

Le jet-lag social se confond souvent avec une extrême fatigue. On se dit alors « ça ira mieux quand j’aurai dormi 9h d’affilée » ou « il me faut juste un peu de vitamines et un bon jus énergisant le matin ». Ce n’est donc pas toujours facile de s’auto-diagnostiquer un jet-lag social. Voici des symptômes dans lesquels vous allez peut-être vous reconnaître :

Difficulté à vous lever à l’heure habituelle.

à l’heure habituelle. Sensation de fatigue permanente malgré une bonne nuit de sommeil.

malgré une bonne nuit de sommeil. Changement d’appétit ou digestion perturbée.

ou digestion perturbée. Irritabilité ou sensation d’être « à côté de vos pompes ».

Le jet-lag social donne l’impression de ne pas avoir dormi pendant deux semaines. On se sent épuisé·e au moindre petit effort et on a plus goût à rien. Il faut le vivre pour le comprendre. La bonne nouvelle, c’est qu’il est tout à fait possible de récupérer de ce décalage. Voici quelques astuces pour reprendre le contrôle.

Recalibrez votre horloge interne

Essayez de vous coucher et de vous lever à des horaires fixes, même le week-end. Votre corps adore la régularité, et ça aidera votre horloge interne à s’aligner avec votre emploi du temps. Ne négligez pas non plus les signaux que votre corps vous envoie. Si vous sentez la fatigue vous envahir, n’essayez pas de lutter et accordez-vous une sieste.

Exposez-vous à la lumière naturelle

La lumière joue un rôle clé dans la régulation de votre rythme circadien. Passez du temps à l’extérieur, surtout le matin, pour aider votre corps à retrouver un cycle jour/nuit cohérent. Finissez votre trajet à pied pour avoir votre quota de lumière ou alors sortez vous balader dehors pendant votre pause de midi.

Adoptez une alimentation légère et régulière

Après les Fêtes, misez sur des repas simples et équilibrés pour soulager votre digestion. Privilégiez les aliments riches en tryptophanes (comme les œufs, les noix et les bananes) pour favoriser la production de sérotonine et de mélatonine, des hormones qui régulent l’humeur et le sommeil.

Bougez !

L’activité physique, même douce comme la marche, peut aider à éliminer la fatigue et à booster votre énergie. Préférez les séances le matin ou l’après-midi, pour éviter de perturber votre sommeil.

Le jet-lag social vous met un peu dans un état « parallèle ». Vous avez l’impression de faire partie d’une autre dimension et de perdre pied. Alors en 2025, faites-vous la promesse de mieux vous écouter et de prendre soin de vous !