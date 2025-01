Pour le moral, ces 3 postures de yoga seraient particulièrement efficaces

Il n’existe pas une seule posture qui soit la plus bénéfique pour le moral, car l’impact émotionnel du yoga varie d’une personne à l’autre. Toutefois, certaines postures sont particulièrement réputées pour apaiser l’esprit, réduire le stress et favoriser un sentiment de bien-être général. Parmi elles, on trouve souvent :

1. Viparita Karani (la posture des jambes contre le mur)

Pourquoi elle aide le moral ?

Effet relaxant immédiat : en inversant la circulation sanguine, on apaise le système nerveux et on réduit le stress.

Réduction de la fatigue : cette posture soulage les jambes lourdes et encourage une meilleure circulation.

Stimulation du retour veineux : facilite la détente et peut aider à clarifier les pensées.

Comment la pratiquer ?

Asseyez-vous sur le sol, le côté de votre hanche collé au mur. Faites pivoter le bassin pour venir allonger le dos sur le sol en faisant remonter vos jambes contre le mur. Ajustez la distance entre vos fessiers et le mur selon votre souplesse (vous pouvez placer un coussin ou un traversin sous le bassin si besoin). Laissez vos bras s’ouvrir de chaque côté, paumes vers le ciel, et relâchez les épaules. Fermez les yeux, respirez profondément et restez dans cette position entre 5 et 15 minutes.

2. Balasana (la posture de l’enfant)

Ses bienfaits :

Retour à soi : Balasana offre un sentiment de sécurité et de calme, idéale pour se recentrer.

Balasana offre un sentiment de sécurité et de calme, idéale pour se recentrer. Diminution du stress : en relâchant la tension dans le dos, les épaules et la nuque, cette posture aide à apaiser le mental.

Étirement doux : elle étire doucement la colonne vertébrale, les hanches et les chevilles.

Comment la pratiquer ?

Mettez-vous à genoux : installez-vous au sol, genoux légèrement écartés de la largeur du bassin (ou plus, selon votre confort). Asseyez-vous sur vos talons : si c’est inconfortable, placez un coussin ou une brique entre les talons et les fessiers pour surélever le bassin. Allongez votre buste vers l’avant : penchez-vous doucement en avant pour poser le front au sol. Si votre front ne touche pas le sol confortablement, utilisez un support (coussin, couverture pliée, brique). Étendez vos bras : placez vos bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel, ou étendez-les devant vous en allongeant bien les épaules si vous préférez un étirement plus intense du dos. Respirez profondément : prenez conscience de votre respiration, ressentez votre dos s’étirer et relâchez toute tension. Restez dans la posture : maintenez Balasana pendant 5 à 10 respirations (ou plus si vous le souhaitez), puis relevez-vous lentement.

3. Ustrasana (la posture du chameau)

Ses bienfaits :

Ouverture de la poitrine et du cœur : Ustrasana favorise une meilleure capacité respiratoire, libère les émotions et peut dynamiser le moral.

Ustrasana favorise une meilleure capacité respiratoire, libère les émotions et peut dynamiser le moral. Renforcement du dos et des jambes : cette posture sollicite les muscles de la chaîne postérieure (dos, fessiers, ischio-jambiers) ainsi que les quadriceps.

Stimulation de la circulation : l'étirement du buste et la légère flexion arrière peuvent stimuler la circulation sanguine et apporter un regain d'énergie.

Comment la pratiquer ?

Mettez-vous à genoux : genoux écartés de la largeur du bassin, hanches alignées au-dessus des genoux. Placez vos mains sur vos hanches : orientez vos doigts vers le sol ou placez vos pouces dans le creux des lombaires pour soutenir le bas du dos. Allongez la colonne : inspirez, grandissez-vous en ouvrant la poitrine et en serrant légèrement le nombril vers la colonne pour soutenir le bas du dos. Penchez-vous doucement vers l’arrière : à l’expiration, laissez la poitrine s’ouvrir vers le ciel. Si vous le pouvez, amenez vos mains vers vos talons. Option modifiée : gardez vos mains sur vos hanches si cela vous suffit ou si vous avez des douleurs dans le bas du dos. Relâchez la tête : si votre nuque le permet, laissez lentement tomber la tête vers l’arrière, sans forcer. Sinon, regardez droit devant vous ou légèrement vers le haut pour préserver la nuque. Respirez profondément : restez dans la posture pendant 3 à 5 respirations, en veillant à garder la poitrine ouverte et la nuque détendue. Revenez en douceur : sortez de la posture à l’expiration en ramenant vos mains sur vos hanches puis votre buste à la verticale.

Conseils généraux pour bénéficier au mieux du yoga

Pratiquez régulièrement : même 10 minutes par jour peuvent produire un effet bénéfique sur l’humeur. Concentrez-vous sur la respiration : la respiration lente et consciente est un élément clé pour apaiser l’esprit. Adaptez la posture à vos besoins : utilisez des accessoires (briques, sangles, coussins) pour adapter la posture à votre corps et éviter toute douleur. Écoutez-vous : si une posture génère une douleur ou un inconfort excessif, sortez-en doucement et demandez conseil à un·e professeur·e de yoga qualifié·e.

En définitive, la posture la plus bénéfique pour le moral est celle qui vous fait du bien à l’instant où vous la pratiquez. Essayez différentes postures et misez sur celles qui vous procurent une sensation de calme, de légèreté et d’équilibre intérieur.