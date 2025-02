Plutôt que l’eau au citron, voici ce qu’il serait conseillé de boire le matin

Vous faites partie des personnes qui jurent par leur petit rituel d’eau tiède au citron chaque matin ? C’est frais, ça sent bon le sud et ça donne une illusion d’être sur la voie du bien-être absolu. Mais attention, selon la Dre Sophie Hurel, urologue française, il serait temps de revoir vos habitudes matinales. Car non, l’eau citronnée n’est pas la panacée qu’on vous a vendue.

Pourquoi l’eau citronnée n’est pas indispensable ?

Désolé de briser le mythe, mais l’eau citronnée n’a rien de magique. Oui, elle est rafraîchissante et apporte une petite dose de vitamine C, mais cette quantité reste plutôt symbolique à moins d’essorer une bonne dizaine de citrons dans votre verre. En plus, consommé à jeun, le jus de citron peut être irritant pour les estomacs sensibles et fragiliser l’émail de vos dents. Pas top pour commencer la journée, n’est-ce pas ?

Le vrai secret : une hydratation régulière

Selon la Dre Sophie Hurel, interviewée sur le plateau du Mag de la Santé sur France 5, la vraie clé pour prendre soin de votre corps est tout simplement de vous hydrater régulièrement tout au long de la journée. Les besoins varient selon les individus, mais pour une personne adulte en bonne santé, consommer environ 1,5 litre d’eau par jour est une bonne base.

L’idée ? Évitez de boire une grande quantité d’eau d’un coup (pas besoin de s’avaler un litre entier après votre jogging matinal). Privilégiez des prises régulières : un ou deux verres à chaque repas, y compris le petit-déjeuner, la collation de 10h, le déjeuner, le goûter et le dîner.

Démystifier le jus de canneberge

Ah, le fameux jus de canneberge, vanté depuis des décennies comme le remède miracle contre les infections urinaires. Eh bien, mauvaise nouvelle : selon la Dre Hurel, pour en retirer un véritable effet bénéfique, il faudrait en consommer une quantité absolument astronomique. Pas très pratique, n’est-ce pas ? Elle conseille donc plutôt de se tourner vers des compléments alimentaires contenant le principe actif à la dose appropriée.

Moralité au lieu de vous focaliser sur une potion soi-disant miraculeuse comme l’eau citronnée, concentrez-vous sur une hydratation régulière et variée. N’hésitez pas à adapter vos boissons matinales selon vos préférences, tout en gardant à l’esprit l’importance de l’équilibre. Votre corps vous dira merci, et vos papilles aussi !