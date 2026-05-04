Quelle position pour bien dormir ? Voici celle que les spécialistes recommandent le plus souvent

Vous cherchez la position idéale pour passer une bonne nuit ? Votre corps a peut-être déjà la réponse. Une étude sur les habitudes de sommeil montre qu’une posture se démarque largement… et elle est aussi celle que les spécialistes conseillent le plus souvent.

La position sur le côté, grande favorite de vos nuits

Selon des données publiées dans PubMed Central, dormir sur le côté est de loin la position la plus adoptée. Les participants y passent plus de la moitié de leur nuit, environ 54 % du temps. À titre de comparaison, la position sur le dos représente un peu plus d’un tiers du sommeil, tandis que dormir sur le ventre reste très minoritaire.

Ce succès n’a rien d’un hasard. La position latérale correspond à une posture que votre corps adopte naturellement pour se reposer. Elle accompagne vos formes, respecte vos appuis et favorise une sensation de confort global. Avec le temps, cette tendance s’accentue même : plus vous avancez en âge ou plus votre corps évolue, plus vous avez tendance à privilégier le côté pour dormir.

Un sommeil plus stable que vous ne le pensez

Contrairement à l’idée que l’on se fait parfois, vous ne passez pas votre nuit à vous retourner dans tous les sens. En moyenne, les dormeurs changent de position environ 1,6 fois par heure. Ces mouvements restent donc assez rares et surtout très fluides. Votre corps ajuste simplement sa posture de manière instinctive, sans perturber la qualité de votre sommeil. Ces micro-ajustements sont même bénéfiques : ils permettent d’éviter les points de pression et de maintenir un certain confort tout au long de la nuit.

Des différences selon les profils

Les habitudes de sommeil ne sont pas identiques pour tout le monde, et votre corps a sa propre manière de se reposer.

Les femmes, par exemple, ont tendance à bouger moins que les hommes pendant la nuit. Leur sommeil apparaît souvent plus calme, avec moins de mouvements au niveau des bras, des jambes ou du haut du corps.

L’âge joue également un rôle. Les jeunes adultes ont généralement un sommeil plus agité, avec davantage de mouvements. Cela peut être lié à un métabolisme plus actif ou à des cycles de sommeil différents.

Autre observation intéressante : les personnes ayant un poids plus élevé changent moins souvent de position globale, ce qui suggère une certaine stabilité. Pourtant, elles présentent parfois plus de mouvements localisés, notamment au niveau des bras ou du dos, possiblement pour s’adapter à des sensations d’inconfort.

Pourquoi dormir sur le côté fait la différence

Si les spécialistes recommandent souvent la position latérale, ce n’est pas uniquement parce qu’elle est répandue. Elle présente aussi plusieurs avantages pour le corps. Dormir sur le côté peut aider à limiter les apnées du sommeil, ces pauses respiratoires qui perturbent le repos. Cette position favorise également une meilleure circulation de l’air. Elle peut aussi soulager certaines tensions, notamment au niveau du bas du dos, en respectant davantage l’alignement naturel de la colonne vertébrale.

Autre bénéfice : elle peut réduire les reflux gastriques, ce qui la rend particulièrement confortable après un repas ou en cas de sensibilité digestive. En bref, c’est une position qui accompagne votre corps plutôt que de le contraindre.

En définitive, même si la position sur le côté semble idéale dans de nombreux cas, il n’existe pas de posture universelle parfaite. Votre corps est unique, et votre confort reste le meilleur indicateur. Certaines personnes dorment très bien sur le dos, d’autres préfèrent varier les positions au fil de la nuit. L’essentiel est de trouver une posture dans laquelle vous vous sentez bien. Votre sommeil n’a pas besoin d’être parfait, il a surtout besoin d’être adapté à vous.