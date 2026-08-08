Ces postures de yoga aident à relâcher les tensions après une journée de travail

Nuque crispée, épaules sollicitées, dos qui réclame un peu d’attention : après une journée de travail, le corps peut avoir envie de ralentir. Quelques postures de yoga douces peuvent contribuer à créer un moment de détente, sans recherche de performance. Environ 15 minutes peuvent suffire pour s’accorder une pause.

Commencer par remettre la colonne en mouvement

Après plusieurs heures passées dans une même position, la posture du chat et de la vache permet de retrouver progressivement de la mobilité. Installez-vous à quatre pattes, avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. À l’inspiration, laissez doucement le dos se creuser. À l’expiration, arrondissez la colonne en rapprochant légèrement le menton de la poitrine. Répétez une dizaine de fois, tranquillement, en privilégiant la fluidité plutôt que l’amplitude. L’idée n’est pas de « corriger » son corps, mais simplement de lui offrir un peu de mouvement après une journée souvent très statique.

Offrir une pause au bas du dos

Depuis la position à quatre pattes, reculez progressivement les hanches vers les talons et étirez les bras devant vous pour entrer dans la posture de l’enfant. Le front peut reposer au sol si cela est confortable. Restez-y une à deux minutes, avec une respiration naturelle et sans chercher à aller plus loin que ce qui vous semble agréable. Si les hanches restent éloignées des talons, un coussin peut apporter davantage de confort. Cette posture peut constituer un véritable sas entre la journée de travail et la soirée, à condition qu’elle soit agréable pour vous.

Donner de l’espace aux hanches

Les longues périodes assises peuvent laisser une sensation de raideur autour des hanches. La posture du papillon propose une mobilisation douce de cette zone. Assise, joignez les plantes de pieds et laissez les genoux s’ouvrir naturellement sur les côtés. Si vous le souhaitez, inclinez légèrement le buste vers l’avant. Inutile de pousser sur les genoux ou de chercher à descendre davantage : laissez simplement la position évoluer au fil de votre respiration. Une à deux minutes peuvent suffire pour prendre le temps de ressentir ce qui vous fait du bien.

Jambes contre le mur : une pause tout en douceur

Besoin de ne presque rien faire ? Allongez-vous sur le dos et placez les jambes contre un mur, aussi confortablement que possible. Les bras peuvent rester le long du corps. Cette posture, souvent appréciée après une journée passée longtemps debout ou assise, offre surtout un moment de calme et de récupération. Restez quelques minutes, jusqu’à cinq ou dix si la position vous convient. Là encore, il ne s’agit pas d’une posture « miracle » : certaines personnes l’apprécieront beaucoup, d’autres nettement moins.

Terminer avec une torsion confortable

Pour finir, allongez-vous sur le dos et ramenez un genou vers vous. Laissez-le ensuite basculer doucement du côté opposé, tandis que le regard peut se diriger de l’autre côté si cela reste confortable. Gardez les épaules aussi relâchées que possible. Une minute de chaque côté suffit. La torsion doit rester douce : inutile de chercher à aller loin ou à obtenir une sensation d’étirement intense.

En résumé, cette petite routine peut devenir un agréable rituel de fin de journée, mais elle ne convient pas nécessairement à tout le monde et ses effets peuvent varier d’une personne à l’autre. Une posture confortable pour certains peut être désagréable pour d’autres. Le bon repère reste donc votre ressenti. En cas de problème au dos, au cou ou aux genoux, de grossesse ou de problème articulaire, mieux vaut demander conseil à un professionnel de santé avant de pratiquer.