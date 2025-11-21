LibreEtreVous : comment Fizimed avec sa marque Emy libère la parole sur la santé intime des femmes

Parler de santé intime des femmes reste encore un sujet délicat. Vous l’avez peut-être vous-même remarqué : entre rééducation périnéale, transformations du périnée après une grossesse ou encore allaitement, de nombreuses réalités physiologiques demeurent invisibles et taboues. Avec son mouvement #LibreEtreVous, Fizimed et sa marque Emy insufflent un vent de liberté : briser les tabous, valoriser l’autonomie et rendre la parole sur le corps féminin accessible à toutes.

Pourquoi il est urgent de libérer la parole ?

Le corps des femmes évolue sans cesse : grossesse, post-partum, allaitement, ménopause… Chaque étape apporte son lot de transformations. Pourtant, des sujets comme le périnée après grossesse, les solutions pour les fuites urinaires post-partum, ou encore la ménopause et le plancher pelvien sont souvent tus, par gêne ou manque d’information.

Problème : le silence n’a pas seulement un impact physique. Il alourdit la charge mentale post-partum, engendre des doutes et peut même affecter la santé mentale. Libérer la parole sur le corps et la santé intime des femmes devient donc essentiel : pour se sentir légitime, retrouver confiance et reprendre le contrôle sur sa physiologie. Car parler, c’est aussi prévenir. La rééducation périnéale ou la connaissance de son corps permettent de mieux vivre les transformations naturelles, et de s’émanciper des tabous qui pèsent encore trop souvent sur la maternité et la vie intime.

Le mouvement #LibreEtreVous : un manifeste pour toutes

Fizimed, entreprise strasbourgeoise engagée pour la santé féminine avec sa marque Emy, a décidé de lancer le mouvement #LibreEtreVous. Plus qu’un simple hashtag, c’est un manifeste pour mettre fin au silence qui entoure la santé intime des femmes et redonner à chacune le pouvoir d’agir avec confiance et fierté. Tirant parti des témoignages de centaines de femmes, #LibreEtreVous transforme l’expérience individuelle en « une mission collective ».

« Pendant trop longtemps, la réalité de notre corps – ses transformations après la maternité, ses défis intimes, ses besoins spécifiques – a été vécue dans l’ombre et le non-dit. #LibreEtreVous est notre réponse. C’est le droit de revendiquer la réalité de son corps, de parler de son périnée ou de son allaitement sans rougir. C’est le passage de la gêne à la légitimité », explique Emeline Hahn, fondatrice et CEO de Fizimed

Le mouvement rassemble ainsi un collectif de femmes, d’experts, de partenaires et de communautés intergénérationnelles. Témoignages, partages et discussions autour de la maternité et des transformations du corps créent alors un espace où la parole est valorisée, jamais jugée. #LibreEtreVous n’est pas juste un hashtag : c’est un manifeste. Le but ? Laisser un héritage durable, pour que les futures générations de femmes puissent aborder leur corps avec confiance et curiosité.

Emy Trainer et Emy Pump : des alliés d’autonomie

Pour que la parole se traduise en actions concrètes, Fizimed propose 2 solutions innovantes : « Emy Trainer » pour la rééducation périnéale et « Emy Pump » pour l’allaitement mains libres. Au-delà d’être des solutions de santé, ils incarnent « des alliés de l’autonomie et de la liberté de choix ». Parce que vous méritez des outils fiables, conçus pour vous accompagner réellement au quotidien. Parce que vous avez le droit d’accéder à des solutions qui respectent votre corps et vos besoins. L’objectif est clair : éduquer, démystifier et accompagner les femmes à chaque étape de leur vie, avec science, prévenance et bienveillance.

Emy Trainer

Une sonde connectée française cliniquement validée par le CHU de Strasbourg. Elle permet une auto-rééducation périnéale simple et sécurisée, et accompagne les femmes dans le renforcement du périnée après la grossesse. Avec Emy Trainer, la rééducation de votre périnée devient un moment de connexion à votre corps, loin de la pression ou de la culpabilité. Conçu en France comme un véritable dispositif médical, Emy Trainer allie efficacité cliniquement démontrée, simplicité d’usage et accessibilité, pour que chaque femme puisse prendre soin de sa santé intime en toute autonomie.

Alors qu’1 femme sur 4 est touchée par l’incontinence urinaire, Fizimed s’engage à briser les tabous, offrir un véritable soutien et redonner du pouvoir aux femmes. Grâce à l’association de la sonde connectée Emy Trainer et de l’application intuitive (et gratuite), des programmes personnalisés vous sont proposés selon vos résultats. La technologie de BioFeedback permet de visualiser en temps réel le travail du périnée et garantit la qualité des exercices.

Et l’accompagnement ne s’arrête pas là : un coach est disponible via le service cliente, et un rendez-vous gratuit avec une kinésithérapeute est offert pour guider chaque femme dans son parcours. Compatible avec un suivi médical, Emy Trainer peut être utilisé à la maison en autonomie ou en complément d’un accompagnement en cabinet. Jeunes mamans, sportives, femmes en pré- ou ménopause ou concernées par des fuites urinaires : la solution s’adapte à toutes ! Après 3 mois d’utilisation, 98 % des participantes déclarent une amélioration de leur qualité de vie, et 91 % constatent une diminution de leurs fuites urinaires.

Emy Pump

Un tire-lait mains libres conçu pour la liberté et le confort. Portable et discret, il permet d’allaiter sans contraintes, conciliant maternité et vie quotidienne. Fini le stress de devoir rester attachée à une machine : Emy Pump est un modèle sans fil, ultra-pratique et pensé pour accompagner toutes les réalités des mères d’aujourd’hui.

Disponible à l’achat ou en location ponctuelle, il s’adapte à chaque parcours – reprise du travail, tire-allaitement exclusif (etc.) – et offre un confort optimal grâce à ses 6 tailles de téterelles incluses. Invisible sous les vêtements, silencieux et réellement mains libres, il permet de tirer son lait n’importe où, tout en continuant à bouger, travailler ou s’occuper de son bébé. Un allié du quotidien, conçu par et pour les femmes, pour un allaitement aligné avec leur rythme et leur morphologie.

Une nouvelle normalité grâce à la femtech

« Emy Trainer » et « Emy Pump » ne sont pas de simples gadgets : ce sont de véritables alliés pour que chaque femme puisse revendiquer son corps, mieux comprendre sa physiologie et vivre sa maternité ou sa vie intime en toute autonomie. Fizimed incarne ainsi à merveille ce que fait la femtech en France : mettre la technologie et la science au service de la santé des femmes.

La marque prouve qu’on peut parler de périnée post-grossesse, d’allaitement mains libres ou de rééducation périnéale sans que ce soit gênant. Et mieux encore : que c’est normal, naturel et indispensable. En rendant ces sujets accessibles et sans tabou, Fizimed contribue à une vraie révolution sociétale : le corps des femmes n’est plus un terrain honteux, mais un savoir, un droit – et même une source de fierté.

La (véritable) force du mouvement, c’est vous. En rejoignant #LibreÊtreVous, vous entrez dans un espace où vous pouvez partager votre expérience entre femmes, découvrir des parcours inspirants et contribuer à un réseau de soutien intergénérationnel qui évolue grâce à chaque voix.

Chaque témoignage a son impact, chaque échange ouvre une nouvelle perspective, et chaque discussion aide à faire bouger les mentalités. Ensemble, vous participez à libérer la parole autour du corps, à encourager l’empowerment féminin et à construire une nouvelle norme : une norme où le corps des femmes est célébré dans toute sa diversité, mieux compris et pleinement respecté. En clair, #LibreÊtreVous, ce n’est pas qu’un mouvement : c’est un espace qui grandit grâce à vous toutes !

En définitive, être libre d’être soi, c’est connaître son corps, parler de ses expériences et disposer d’outils adaptés pour prendre soin de soi. Avec Emy et le mouvement #LibreEtreVous, Fizimed transforme la santé intime des femmes : elle met fin aux tabous santé féminine, accompagne chaque femme dans la rééducation périnéale, l’allaitement mains libres ou la maternité, et ouvre la voie à une autonomie corporelle positive. Parce que chaque femme mérite de se sentir légitime dans son corps, chaque geste compte.

