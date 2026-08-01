Ces signes montrent que vous ne buvez peut-être pas assez d’eau

L’eau est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Pourtant, beaucoup d’entre nous n’en boivent pas suffisamment, souvent sans s’en rendre compte. Or, une hydratation insuffisante peut se manifester par toute une série de signes, parfois inattendus. Voici comment reconnaître que votre corps réclame peut-être davantage d’eau.

La soif et la couleur des urines

Le premier signal, le plus évident, est la soif. Mais attention : lorsqu’elle apparaît, le corps est déjà en léger manque d’eau. Un autre indicateur fiable est la couleur des urines. Des urines foncées, tirant vers le jaune ambré, trahissent généralement une hydratation insuffisante, tandis que des urines claires témoignent d’un bon niveau d’hydratation. Un repère simple à surveiller au quotidien.

Fatigue, maux de tête et difficultés de concentration

D’autres signes, plus subtils, peuvent également alerter. La fatigue, les maux de tête ou les difficultés à se concentrer figurent parmi les manifestations d’un manque d’eau. Une étude publiée dans The Journal of Nutrition, menée par Lawrence Armstrong et son équipe, a justement mis ce lien en évidence. Les chercheurs ont observé qu’une déshydratation légère — de l’ordre de 1,4 % du poids corporel seulement — suffisait à dégrader l’humeur, à accroître la sensation de fatigue et de maux de tête, et à réduire la concentration chez de jeunes femmes en bonne santé. Autrement dit, un déficit même minime peut avoir des effets concrets.

Une peau et une bouche sèches

Le manque d’eau se lit aussi sur la peau. Une peau qui tiraille, sèche ou moins souple peut traduire une hydratation insuffisante. De même, une bouche sèche, des lèvres gercées ou une sensation de soif persistante sont autant d’indices. Ces signes, souvent attribués à d’autres causes, méritent que l’on y prête attention.

Des vertiges ou une sensation de faiblesse

Dans certains cas, un déficit plus marqué peut provoquer des étourdissements, une sensation de faiblesse ou des difficultés à fournir un effort. Ces symptômes doivent inciter à boire sans attendre, surtout en cas de forte chaleur ou d’activité physique.

Comment mieux s’hydrater

Pour éviter ces désagréments, mieux vaut boire régulièrement tout au long de la journée, sans attendre d’avoir soif. Garder une bouteille d’eau à portée de main, varier avec des tisanes ou des eaux aromatisées, et consommer des fruits et légumes riches en eau sont autant d’astuces efficaces. Les besoins varient toutefois selon l’âge, l’activité et le climat.

Soif, urines foncées, fatigue, maux de tête ou peau sèche : ces signes peuvent indiquer que vous ne buvez pas assez d’eau. En apprenant à les reconnaître et en prenant l’habitude de s’hydrater régulièrement, on préserve son énergie, sa concentration et son bien-être au quotidien.