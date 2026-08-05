Efficaces longtemps et délicieusement parfumés, ces répulsifs Suisses ont sauvé mon été

Au plus fort de la saison estivale, notre corps se pare de ses plus belles nuances, mais il arbore aussi une constellation de boutons boursouflés, hérités de moustiques affamés. Il sert de garde-manger à certains insectes par ailleurs redoutés. Entre les tiques qui s’accrochent à la peau à la moindre sortie en forêt et les moustiques qui entravent le calme de nos nuits, difficile d’apprécier ce temps de repos bien mérité. Ces répulsifs à la bonne odeur de Monoï sont les meilleures potions du marché pour passer un été en paix, sans intrus microscopiques dans notre périmètre. Testés en conditions réelles et approuvés !

Des répulsifs longue durée qui tiennent vraiment leurs promesses

Le soleil brille de mille feux, les oiseaux chantent dès le réveil, les journées se vivent au ralenti, sans aucune contrainte à l’horizon… les vacances semblent imperturbables. Sauf que voilà, quand les insectes s’invitent dans nos excursions, elles prennent une tournure un peu moins radieuse. Nul besoin d’avoir une peur phobique pour les craindre et développer une véritable paranoïa.

Entre les guêpes qui ne se gênent pas pour picorer dans notre assiette et qui menacent de nous piquer à chaque apparition, les moustiques qui se transforment en vampire dès la nuit tombée et les tiques qui rodent dans les herbes hautes, le dicton « les petites bêtes ne mangent pas les grosses » a la vie dure. On reste alors sur nos gardes pour ne pas revenir avec des boutons enflammés ou une hôte clandestine en souvenir.

De mon côté, je boycotte la traditionnelle tapette et les méthodes d’éradication brutales comme les insecticides sans aucune pitié. Je ne suis pas du tout pour la violence animale. Je préfère les approches plus douces : je pars du principe que chaque espèce a un rôle à jouer sur Terre. Toutefois, puisque la cohabitation est complexe, je me suis munie de deux répulsifs concoctés par le Laboratoire Suisse Sereni-d.

La marque au savoir-faire réputé, qui aspire à faire de la sérénité une règle universelle, a créé ces produits pour ne garder que le meilleur de l’été. Efficaces plus de 8 heures, ces répulsifs qui incarnent l’excellence de nos voisins Suisses laissent également une délicieuse empreinte de Monoï sur la peau. De quoi faire fuir les intrus de taille microscopique, mais pas nos semblables.

Odeur envoûtante, texture légère… Une expérience cinq étoiles

Du plus loin que je me souvienne, les répulsifs que j’ai glissé dans mon vanity jusqu’à aujourd’hui avait plus tendance à incommoder mes sens qu’à les enchanter. J’avais littéralement l’impression d’être une bougie à la citronnelle grandeur nature. Je toussais également à chaque coup de gâchette, preuve que la composition n’était pas la plus minimaliste du marché.

Ces répulsifs de la marque Sereni-d, eux, ont le mérite d’avoir le goût des tropiques et de rappeler ces fragrances balnéaires délicates. La texture est très agréable et s’apparente davantage à une brume rafraîchissante qu’à un produit purement préventif. S’appliquer ces répulsifs n’est pas une corvée ni un supplice pour l’odorat, simplement un geste de bien-être.

Étant une grande amatrice de randonnée et de balades en dénivelé, j’ai pu également évaluer leur résistance à la transpiration. Après plusieurs heures de marche à pic et un effort marqué par d’innombrables gouttes de sueur, aucun moustique dans les parages. Pas de tiques non plus en travers du derme. Pourtant, le climat caniculaire des dernières semaines était particulièrement propice à leur prolifération.

Des protections naturelles qui respectent la sensibilité de la peau

Les répulsifs anti-tiques et anti-moustiques Sereni-d sont plus performants ensemble. Ils sont complémentaires et s’avèrent particulièrement utiles quand on prend des sentiers escarpés aux allures de forêts vierges ou que l’on se plaît à explorer des lacs d’altitude préservés de la main de l’Homme.

Grâce à leurs actifs naturels, puisés directement à la source, dans cette pharmacie à ciel ouvert qu’est Mère Nature, ils peuvent s’appliquer à même la peau ou sur les vêtements. Aucune appréhension donc au moment de la vaporisation. Ces répulsifs, conçus pour les bébés de plus de 6 mois ne risquent pas de pimenter les plaies ou de créer des rougeurs.

La marque Sereni-d, née dans un pays qui ressemble à un immense jardin d’Eden, travaille en osmose avec la nature, de façon intelligente et raisonnée. D’ailleurs, tous les produits Sereni-d sont garantis SANS DEET, SANS perméthrine, SANS perturbateurs endocriniens. La marque va à l’essentiel et ne s’encombre pas de substances chimiques.

Les deux répulsifs sont ainsi à base d’eucalyptus citriodora, un actif d’origine naturelle plébiscité pour ses propriétés répulsives puissantes. Cet ingrédient, qui brouille les repères des insectes, nous rend quasiment invisible pour les nuisibles. Finalement, on a un peu l’impression de détenir une arme magique.

Verdict : ces répulsifs sont devenus des alliés au quotidien

Pour résumer, les répulsifs Sereni-d ont trouvé leur place dans mes indispensables de l’été et m’ont permis de concentrer mon attention sur les paysages majestueux à flanc de falaise, les anecdotes nocturnes de mes amis et rien d’autre. Dégainés lors de mes virées sur les « GR », à l’aube des barbecues en terrasse et également à la plage, ils sont vite devenus vitaux pour ma tranquillité estivale.

Hasard ou non, le seul endroit où j’ai omis le fameux « pschitt », ma peau a été minée par les moustiques, mais le reste de mon corps n’a subi aucun acharnement de la part de ces petites bêtes impitoyables. C’est certainement l’une des preuves les plus flagrantes de leur efficacité.

Alors que l’été est la saison du lâcher-prise, la marque Sereni-d honore cet état d’esprit « à la cool » avec des potions de pointe pensées pour le bien de notre santé mentale. Plus question de revenir de vacances avec le derme aux allures de champs de bataille !

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