Pourquoi le bien-être remonte souvent après 45 ans, selon les chercheurs

Et si le meilleur restait à venir ? Depuis une vingtaine d’années, de nombreux travaux décrivent une étonnante régularité : le bien-être ressenti tend à décliner au fil de la jeunesse et du début de l’âge adulte, à atteindre son point bas autour de la fin de la quarantaine, puis à remonter. Autrement dit, passé un creux situé vers 45-50 ans, beaucoup de personnes se déclarent à nouveau plus satisfaites de leur vie.

La fameuse trajectoire en U

L’économiste David Blanchflower a popularisé l’idée d’une « trajectoire du bonheur » en forme de U. En analysant des données issues de plus d’une centaine de pays, il a observé que la satisfaction de vie, élevée chez les jeunes adultes, diminue progressivement pour atteindre un minimum autour de 47 ans, avant de repartir à la hausse. Ce schéma, retrouvé chez les hommes comme chez les femmes et dans des contextes très variés, suggère que l’âge influence le moral indépendamment du revenu, du niveau d’études ou de la situation familiale.

Pourquoi ça remonte après la quarantaine

Plusieurs explications sont avancées par les chercheurs. La première tient à l’ajustement des attentes : avec l’expérience, on cesse de se comparer en permanence et l’on accepte mieux sa vie telle qu’elle est. La deuxième concerne la gestion des émotions : en vieillissant, beaucoup de personnes accordent davantage d’attention aux aspects positifs de leur quotidien. S’y ajoute souvent un allègement des pressions de la quarantaine — carrière, finances, jeunes enfants — au profit d’une période plus apaisée. Le creux de milieu de vie ne serait donc pas une fatalité, mais une étape transitoire.

Un schéma aujourd’hui rediscuté

La science a toutefois fait évoluer ce tableau. Des recherches récentes, notamment de Blanchflower et de ses collègues, constatent que cette trajectoire en U tend à s’effacer dans de nombreux pays depuis le milieu des années 2010. En cause : le bien-être des plus jeunes, en particulier des jeunes femmes, s’est nettement dégradé, si bien que le moral semble désormais augmenter de façon plus régulière avec l’âge. Le message central demeure cependant le même : les personnes plus âgées se déclarent, en moyenne, plus heureuses que les jeunes adultes. D’autres chercheurs rappellent par ailleurs que ces tendances sont des moyennes statistiques, qui recouvrent une grande diversité de trajectoires individuelles.

Que l’on parle de trajectoire en U ou d’une progression plus linéaire, un constat se dégage : avancer en âge ne rime pas nécessairement avec déclin du moral, bien au contraire. Pour beaucoup, la cinquantaine et au-delà s’accompagnent d’un regain de sérénité, nourri par l’expérience, l’acceptation de soi et des priorités plus claires. De quoi aborder le cap de la quarantaine avec un peu plus d’optimisme.