Votre posture souffre du télétravail ? Ce geste peut tout changer

Depuis la généralisation du télétravail, de nombreux travailleurs se plaignent de douleurs dorsales, cervicales ou lombaires. Un simple ajustement de votre environnement de travail peut faire une grande différence.

Une posture qui en dit long

Travailler depuis son canapé ou sa table de cuisine peut sembler pratique, mais votre corps, lui, n’est pas du même avis. Et s’il pouvait parler, il vous lancerait sûrement un cri du cœur : « Aidez-moi à m’asseoir comme il faut ! ». Car oui, même dans le confort de votre chez-vous, votre posture a besoin d’amour et d’attention. La bonne nouvelle ? Il suffit parfois d’un petit geste pour faire une énorme différence.

Il est en effet important de ne pas sous-estimer le pouvoir d’une bonne posture. Elle ne se contente pas de vous éviter les douleurs. Elle influence aussi votre énergie, votre humeur, et même votre productivité. Une posture droite, c’est comme un costume bien taillé : ça booste la confiance, ça aligne le corps et l’esprit, et ça fait du bien partout.

À l’inverse, rester avachi plusieurs heures par jour devant son écran peut entraîner de véritables troubles musculo-squelettiques (TMS). L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) alerte depuis des années sur les risques liés à l’absence de mobilier ergonomique. Chaise trop basse, écran mal positionné, absence de soutien lombaire… autant d’éléments qui, à la longue, peuvent provoquer des douleurs chroniques.

Le geste qui change tout : ajuster son poste de travail

Et si la solution était juste là, sous vos yeux ? Non, pas votre chat qui ronronne sur votre clavier, mais bien votre installation de travail. Loin d’exiger un équipement de bureau dernier cri, quelques ajustements bien pensés suffisent pour transformer votre quotidien. Voici les recommandations simples (mais puissantes) de l’INRS :

L’écran à hauteur des yeux : cela évite de pencher la tête vers l’avant, ce qui soulage votre nuque et prévient les tensions cervicales.

Le clavier et la souris : optez pour des périphériques externes. Vos avant-bras doivent rester parallèles au sol, coudes proches du corps. Vos épaules vous remercieront.

La chaise : une chaise de bureau avec un bon soutien lombaire est idéale. Si vous n’en avez pas, un coussin bien placé dans le bas du dos peut faire des merveilles.

Les pieds bien à plat : vos jambes ne doivent ni pendre, ni être repliées façon yoga. Si vos pieds ne touchent pas le sol, un repose-pieds ou même une pile de livres peut faire l’affaire.

Ces changements, aussi minimes semblent-ils, peuvent métamorphoser votre posture, votre confort, et votre énergie tout au long de la journée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fellowes France (@fellowes.fr)

Du mouvement, encore du mouvement

Et parce qu’une bonne posture, aussi parfaite soit-elle, ne peut pas tout faire toute seule, il est essentiel d’y ajouter une dose de mouvement régulier. L’ostéopathe Mathieu Desclos insiste : « rester statique trop longtemps est un piège ». Il recommande de s’étirer ou de marcher plusieurs fois par jour. Et non, cela ne signifie pas faire des jumping jacks entre deux appels. Il suffit parfois de se lever, de s’étirer les bras, de faire quelques pas dans la pièce ou même de passer vos appels en marchant.

Votre corps aime qu’on prenne soin de lui. Une routine avec des pauses actives, toutes les 30 à 60 minutes, permet de relancer la circulation, de soulager les tensions et d’aérer votre esprit. Résultat : vous êtes plus concentrée, plus détendue, et moins sujete aux douleurs.

Le télétravail n’est pas près de disparaître. Alors autant l’apprivoiser avec intelligence et douceur. Un petit geste pour ajuster votre poste, une pause pour faire bouger vos jambes, et déjà vous voilà sur la voie d’un quotidien plus respectueux de votre corps. Surtout n’oubliez pas : une bonne posture, ce n’est pas une question d’apparence ou de perfection, c’est une affaire de bien-être. Chaque corps est unique, et il n’existe pas une seule bonne façon de s’asseoir ou de bouger. L’essentiel, c’est de respecter vos besoins, d’écouter vos sensations, et d’éviter ce qui vous cause de l’inconfort.