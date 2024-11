Massage cardiaque sur les femmes : cette innovation pourrait vous sauver la vie !

Un tiers des hommes hésitent à pratiquer un massage cardiaque sur une femme par « peur d’être accusé de gestes déplacés », selon une étude de l’association britannique St John Ambulance. Cette crainte, aussi absurde qu’elle puisse paraître, met en danger la vie de nombreuses femmes dans le monde. Heureusement, une initiative innovante est là pour briser ce tabou.

Un petit soutien-gorge, un grand impact

L’association britannique St John Ambulance, spécialisée dans la formation aux premiers secours, a trouvé un moyen aussi ingénieux qu’efficace pour éduquer le public. Leur idée ? Un soutien-gorge éducatif arborant le message : « C’est OK de me sauver la vie ». Simple, direct et percutant. Ce sous-vêtement n’est pas juste une pièce de lingerie. Il porte un message crucial qui rappelle que le sauvetage d’une vie ne connaît pas de genre.

L’objectif est clair : encourager tout le monde à agir, sans crainte ni hésitation, en cas d’urgence cardiaque. D’ailleurs, ce soutien-gorge fait partie d’une campagne de sensibilisation plus globale qui inclut des formations gratuites sur les gestes qui sauvent, afin que chacun.e puisse maîtriser les bases du massage cardiaque.

« J’ai vécu l’expérience d’être sur le terrain lorsqu’une personne a été victime d’un arrêt cardiaque présumé, et c’était terrifiant. Il est si important que nous prenions tou.te.s le temps d’apprendre comment sauver une vie, car nous ne savons jamais quand nous pourrions avoir besoin de l’aide d’inconnus. Apprendre qu’en tant que femme, je suis plus à risque parce que les gens ne sont pas à l’aise pour apporter de l’aide en raison de mon genre est choquant », se confie la footballeuse anglaise Millie Bright

Afin d’amplifier l’impact de cette campagne, plusieurs figures publiques ont décidé de prêter leur voix (et leur corps) : la footballeuse anglaise Millie Bright, la DJ et présentatrice Ashley James, la créatrice de contenus et militante pour les personnes handicapées Lucy Edwards, ainsi que l’activiste Sharon Gaffka. Ces personnalités, issues d’horizons variés, s’unissent pour lever les tabous et normaliser l’idée qu’aider une femme en détresse est absolument nécessaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Un message universel : sauvez des vies sans peur

Les arrêts cardiaques sont terriblement fréquents et touchent autant les hommes que les femmes. Pourtant, une étude a révélé que les femmes ont 27 % moins de chances de recevoir un massage cardiaque en public. La raison principale ? Les témoins craignent des malentendus ou ne savent pas où placer leurs mains. Le soutien-gorge « C’est OK de me sauver la vie » est donc bien plus qu’un outil éducatif. Il démantèle des idées reçues en mettant l’accent sur l’urgence d’agir.

Car oui, en cas d’arrêt cardiaque, chaque minute compte : un massage cardiaque augmente les chances de survie de 2 à 3 fois. Imaginez un monde où personne n’hésite à intervenir, où peu importe notre genre nous recevons la même chance de survie. Alors, pourquoi ne pas commencer par apprendre les bases du massage cardiaque ? Cela pourrait faire toute la différence.

L’idée peut sembler simple, mais elle touche à une problématique complexe : les normes sociales et les stéréotypes genrés. Alors, la prochaine fois que vous hésitez à agir, rappelez-vous ce message : sauver une vie n’a rien de déplacé.