Prise de poids involontaire : ce caractère en serait la cause (et voici l’exception)

Prendre du poids sans changer ses habitudes ? Et si la clé se cachait dans votre personnalité. Selon la recherche, certains traits de caractère pourraient influencer la tendance à prendre ou à perdre du poids, parfois à votre insu.

Quand le caractère pèse sur la balance

Des études de long terme, notamment celle menée par la chercheuse Angelina R. Sutin, révèlent une corrélation surprenante : l’impulsivité serait un facteur important de prise de poids involontaire. Les personnes impulsives succombent plus facilement à la tentation, qu’il s’agisse de grignotage ou d’écarts lors de périodes de stress, expliquant jusqu’à 10 kilos supplémentaires en moyenne par rapport à leurs pairs plus mesurés.

L’impulsivité, un vrai risque pour la ligne

Manquer de self-control face à la nourriture, céder aux plaisirs immédiats malgré de bonnes intentions : c’est le quotidien de nombreux profils impulsifs. Cette difficulté à résister à la tentation augmente le risque de surconsommation et rend compliquée la stabilisation du poids, surtout dans un environnement où les aliments riches et accessibles sont omniprésents.

Névrosisme et manque d’organisation : le duo à surveiller

L’étude pointe aussi les dangers d’une forte instabilité émotionnelle, associée à un manque de rigueur et d’organisation. Ce « cocktail » de traits mène à des comportements cycliques : phases de régime, périodes de lâcher prise et sentiment d’échec, qui enferment dans un cercle vicieux de prise puis de perte de poids.

Le caractère qui protège : la conscience

À l’inverse, la « conscience » – soit la tendance naturelle à la discipline, à la planification et à la rigueur – serait votre meilleure alliée minceur. Les individus consciencieux planifient leurs repas, résistent mieux aux tentations et intègrent plus facilement l’activité physique dans leur routine, protégeant ainsi leur stabilité pondérale sur le long terme.

L’exception : l’extraversion et la sociabilité

Fait intéressant, les extravertis, bien que plus exposés aux occasions sociales (et donc alimentaires), n’auraient pas systématiquement un risque accru de prise de poids s’ils mobilisent leur énergie vers des activités de groupe saines : sports collectifs, défis sociaux autour du bien-être, etc. La clé : adapter son style de vie à son tempérament plutôt que de le combattre.

Comprendre les liens entre traits de caractère et variations de poids ouvre ainsi la voie à des stratégies personnalisées. Par exemple, un coaching comportemental centré sur le contrôle de l’impulsivité ou l’intégration de routines pour les moins organisés peut offrir un réel avantage sur la durée.