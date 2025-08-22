Prise de poids involontaire : ce caractère en serait la cause (et voici l’exception)

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Andrea Piacquadio / Pexels

Prendre du poids sans changer ses habitudes ? Et si la clé se cachait dans votre personnalité. Selon la recherche, certains traits de caractère pourraient influencer la tendance à prendre ou à perdre du poids, parfois à votre insu.

Quand le caractère pèse sur la balance

Des études de long terme, notamment celle menée par la chercheuse Angelina R. Sutin, révèlent une corrélation surprenante : l’impulsivité serait un facteur important de prise de poids involontaire. Les personnes impulsives succombent plus facilement à la tentation, qu’il s’agisse de grignotage ou d’écarts lors de périodes de stress, expliquant jusqu’à 10 kilos supplémentaires en moyenne par rapport à leurs pairs plus mesurés.

L’impulsivité, un vrai risque pour la ligne

Manquer de self-control face à la nourriture, céder aux plaisirs immédiats malgré de bonnes intentions : c’est le quotidien de nombreux profils impulsifs. Cette difficulté à résister à la tentation augmente le risque de surconsommation et rend compliquée la stabilisation du poids, surtout dans un environnement où les aliments riches et accessibles sont omniprésents.

Névrosisme et manque d’organisation : le duo à surveiller

L’étude pointe aussi les dangers d’une forte instabilité émotionnelle, associée à un manque de rigueur et d’organisation. Ce « cocktail » de traits mène à des comportements cycliques : phases de régime, périodes de lâcher prise et sentiment d’échec, qui enferment dans un cercle vicieux de prise puis de perte de poids.

Le caractère qui protège : la conscience

À l’inverse, la « conscience » – soit la tendance naturelle à la discipline, à la planification et à la rigueur – serait votre meilleure alliée minceur. Les individus consciencieux planifient leurs repas, résistent mieux aux tentations et intègrent plus facilement l’activité physique dans leur routine, protégeant ainsi leur stabilité pondérale sur le long terme.

L’exception : l’extraversion et la sociabilité

Fait intéressant, les extravertis, bien que plus exposés aux occasions sociales (et donc alimentaires), n’auraient pas systématiquement un risque accru de prise de poids s’ils mobilisent leur énergie vers des activités de groupe saines : sports collectifs, défis sociaux autour du bien-être, etc. La clé : adapter son style de vie à son tempérament plutôt que de le combattre.

Comprendre les liens entre traits de caractère et variations de poids ouvre ainsi la voie à des stratégies personnalisées. Par exemple, un coaching comportemental centré sur le contrôle de l’impulsivité ou l’intégration de routines pour les moins organisés peut offrir un réel avantage sur la durée.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Fini les rentrées épuisantes : un psychiatre partage son astuce méconnue

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Fini les rentrées épuisantes : un psychiatre partage son astuce méconnue

Vous rentrez de vacances plus fatiguée qu’avant de partir ? Ce phénomène courant cache un piège : ne...

Voici ce que les chercheurs d’Harvard ont compris sur le bonheur après 80 ans d’enquête

Depuis plus de 80 ans, l’Université Harvard suit des centaines de parcours de vie pour percer le mystère...

Dormir avec pleins d’oreillers n’est pas anodin, voici ce que ça dit de vous

Les oreillers qui trônent sur votre lit ne sont pas seulement décoratifs : ils viennent sous votre visage,...

Et si vos dents repoussaient comme par magie ? La science s’en approche !

Et si perdre une dent n’était plus une fatalité ? Les chercheurs s'approchent de la prouesse de faire repousser...

Découvrez l’ikigai, ce rituel japonais quotidien qui booste la joie de vivre

Et si le secret du bonheur durable résidait dans un simple rituel ? Au Japon, et particulièrement sur l’île...

Adoptez la méthode Einstein pour booster votre cerveau au quotidien

L’intelligence ne se limite pas aux tests de QI ou à la logique pure. Pour Albert Einstein, la...