Fini les rentrées épuisantes : un psychiatre partage son astuce méconnue

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
anna-m. w./Pexels

Vous rentrez de vacances plus fatiguée qu’avant de partir ? Ce phénomène courant cache un piège : ne pas réussir à déconnecter pleinement. Le psychiatre Philippe Aïm révèle comment éviter cet épuisement grâce à une simple technique à adopter quotidiennement.

Le piège des fausses pauses

Selon Philippe Aïm, beaucoup de pauses que nous prenons ne sont pas de vraies pauses cognitives. Boire un café en discutant boulot, ou faire défiler les réseaux sociaux ne libère pas l’esprit. Au contraire, notre cerveau continue de travailler et s’encombre d’informations, ce qui empêche une vraie récupération mentale.

La clé : apprendre à faire de vraies pauses régulières

Pour être pleinement reposé, il faut intégrer dans sa routine quotidienne des pauses qui désaturent réellement l’esprit. Cela signifie arrêter les sources d’informations et se concentrer uniquement sur la sensation du moment : sentir le vent sur le visage pendant une balade, pratiquer un exercice de respiration simple, ou simplement fermer les yeux quelques minutes.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par France Inter (@franceinter)

Une pratique simple et efficace à adopter toute l’année

Le psychiatre conseille de faire ces vraies pauses au moins quatre fois par jour pendant trois minutes chacune. Cette méthode respecte le cycle naturel de notre cerveau et permet de débrancher les pensées encombrantes pour récupérer durablement, évitant ainsi le fameux coup de fatigue à la rentrée ou au retour de vacances.

« Pour ne pas perdre tout l’effet de nos vacances au bout de deux jours, il faut apprendre à déconnecter et à désaturer de façon efficace, régulière, au quotidien. Sinon on n’y arrivera pas. » – Philippe Aïm

Cette astuce simple de gestion des pauses mentales offre ainsi une solution accessible pour revenir ressourcé et alléger le stress post-vacances, pour de meilleures rentrées pleines d’énergie.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Voici ce que les chercheurs d’Harvard ont compris sur le bonheur après 80 ans d’enquête

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Voici ce que les chercheurs d’Harvard ont compris sur le bonheur après 80 ans d’enquête

Depuis plus de 80 ans, l’Université Harvard suit des centaines de parcours de vie pour percer le mystère...

Dormir avec pleins d’oreillers n’est pas anodin, voici ce que ça dit de vous

Les oreillers qui trônent sur votre lit ne sont pas seulement décoratifs : ils viennent sous votre visage,...

Et si vos dents repoussaient comme par magie ? La science s’en approche !

Et si perdre une dent n’était plus une fatalité ? Les chercheurs s'approchent de la prouesse de faire repousser...

Découvrez l’ikigai, ce rituel japonais quotidien qui booste la joie de vivre

Et si le secret du bonheur durable résidait dans un simple rituel ? Au Japon, et particulièrement sur l’île...

Adoptez la méthode Einstein pour booster votre cerveau au quotidien

L’intelligence ne se limite pas aux tests de QI ou à la logique pure. Pour Albert Einstein, la...

Ce cap de la vie où la solitude pointe le bout de son nez

Avec les années, la solitude s’invite parfois insidieusement dans nos vies, bien au-delà du simple ressenti passager. Identifier...