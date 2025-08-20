Fini les rentrées épuisantes : un psychiatre partage son astuce méconnue

Vous rentrez de vacances plus fatiguée qu’avant de partir ? Ce phénomène courant cache un piège : ne pas réussir à déconnecter pleinement. Le psychiatre Philippe Aïm révèle comment éviter cet épuisement grâce à une simple technique à adopter quotidiennement.

Le piège des fausses pauses

Selon Philippe Aïm, beaucoup de pauses que nous prenons ne sont pas de vraies pauses cognitives. Boire un café en discutant boulot, ou faire défiler les réseaux sociaux ne libère pas l’esprit. Au contraire, notre cerveau continue de travailler et s’encombre d’informations, ce qui empêche une vraie récupération mentale.

La clé : apprendre à faire de vraies pauses régulières

Pour être pleinement reposé, il faut intégrer dans sa routine quotidienne des pauses qui désaturent réellement l’esprit. Cela signifie arrêter les sources d’informations et se concentrer uniquement sur la sensation du moment : sentir le vent sur le visage pendant une balade, pratiquer un exercice de respiration simple, ou simplement fermer les yeux quelques minutes.

Une pratique simple et efficace à adopter toute l’année

Le psychiatre conseille de faire ces vraies pauses au moins quatre fois par jour pendant trois minutes chacune. Cette méthode respecte le cycle naturel de notre cerveau et permet de débrancher les pensées encombrantes pour récupérer durablement, évitant ainsi le fameux coup de fatigue à la rentrée ou au retour de vacances.

« Pour ne pas perdre tout l’effet de nos vacances au bout de deux jours, il faut apprendre à déconnecter et à désaturer de façon efficace, régulière, au quotidien. Sinon on n’y arrivera pas. » – Philippe Aïm

Cette astuce simple de gestion des pauses mentales offre ainsi une solution accessible pour revenir ressourcé et alléger le stress post-vacances, pour de meilleures rentrées pleines d’énergie.