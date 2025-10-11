Ce que cette jeune femme prenait pour un simple problème d’hygiène dentaire cachait bien pire

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Sora Shimazaki/Pexels

Amber, 21 ans, constatait dernièrement des saignements persistants des gencives et une fatigue inexpliquée. Ce symptôme « anodin » était en réalité le signe d’une leucémie grave, heureusement diagnostiquée à temps.

Des symptômes trompeurs

Au début, Amber a été traitée pour une gingivite, une inflammation plutôt courante des gencives causée par un brossage trop énergique, d’après son dentiste. Pourtant, son état a empiré avec fatigue chronique, infections répétées et engourdissements, ce qui a conduit à de nouveaux examens plus approfondis.

Un diagnostic capital

Après une ponction de moelle osseuse, Amber a appris souffrir d’une leucémie myéloïde chronique (LMC). Cette forme rare de cancer des cellules sanguines se manifeste souvent de manière insidieuse, avec des symptômes pouvant ressembler à d’autres maladies. La prise en charge rapide est essentielle pour un pronostic favorable.

Le combat vers la guérison

Suivant un traitement lourd, mais efficace, Amber a atteint une « réponse moléculaire majeure » en 6 mois, ce qui signifie que sa leucémie est quasi indétectable aujourd’hui. Son parcours illustre l’importance d’être attentive aux signes, même mineurs, et de demander un second avis lorsqu’un problème persiste.

En définitive, l’histoire d’Amber rappelle à quel point il est crucial de ne jamais négliger les signaux que notre corps nous envoie. Ce qui semblait n’être qu’un simple problème d’hygiène dentaire s’est révélé être une maladie grave, mais détectée à temps grâce à la persévérance et à l’écoute de son propre corps.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Pourquoi vos seins vous font mal : 6 explications rassurantes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Pourquoi vos seins vous font mal : 6 explications rassurantes

Quand les seins sont douloureux, on pense tout de suite au pire et on s’imagine un scénario médical...

Marcher comme un animal : elle se déplace à quatre pattes et intrigue la toile

Si certaines personnes pratiquent la course à pied ou le vélo, Alexia est adepte du "mouvement Tarzan", un...

À quel âge meurt-on en moyenne dans chaque pays ? Le tour du monde en chiffres

À quel âge meurt-on en moyenne dans le monde ? Cette simple question révèle de vastes inégalités entre...

Si vous vous réveillez à cette heure précise, votre corps vous parle

Se réveiller en pleine nuit, particulièrement entre 3 et 5 heures du matin, n’est pas toujours anodin. Selon...

Elle fait du Pilates Reformer avec le jouet de son fils et son astuce inspire !

Le Pilates Reformer c’est l’activité sportive en vogue. Plus technique que le Pilates classique qui ne nécessite qu’un...

La tendance « anti-stress » qui fascine TikTok… et fait polémique auprès des médecins

Sur TikTok, le phénomène des adultes utilisant des tétines pour apaiser leur anxiété et améliorer leur sommeil gagne...